Občinski svetnik udaril mladega nogometaša?!

ZAVRELA KRI

Štefan Kodila, prepoznavni lokalni politik, zanika nasilno ravnanje. Kri je zavrela na sobotni nogometni tekmi v Prosenjakovcih.

Najbolj pomembna postranska stvar na svetu – to je kakopak nogomet – onkraj luže na svetovnem prvenstvu te dni piše svoje zgodbe, eno pa je minuli konec tedna, zgodilo se je v soboto, spisal tudi pokalni turnir v malem nogometu v Občini Moravske Toplice. Ta je potekal v Prosenjakovcih, na igrišču domačega moštva, ki je v tej sezoni drugouvrščena ekipa Lige malega nogometa (LMN) Moravske Toplice. Prav prosenjakovsko moštvo je predtem ostalo brez naslova prvaka po 21 krogih ligaškega tekmovanja. Sumljivo rekordno visoka zmaga V zadnjem krogu – 6. junija – so bili prosti in so imeli tri točke ...