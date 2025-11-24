Občinski svetniki v kuharskih predpasnikih: golažijada, ki bo postala nova martinova tradicija

Občina in Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici sta na ploščadi pred kulturnim in upravnim središčem organizirala prvo občinsko golažijado. V kuhanju te specialitete se je pomerilo 12 ekip: sodelovalo je 11 članov občinskega sveta in župan Andrej Vrzel, vsak s svojo ekipo.

Sladko in slano

Vse ekipe so se nadvse potrudile in pripravile odličen golaž, ki je navdušil številne obiskovalce. Vsaka ekipa je dodala svojo prepoznavno noto, zato je bila ponudba na koncu res pestra. Dobrote, tako sladke kot slane, gibanice, kvasenice in ocvirkovice, so dodale še domače gospodinje, tako da je vse skupaj potekalo v enkratnem razpoloženju. Kot se spodobi za Martinov čas, seveda ni manjkalo niti dobre domače kapljice.

Niso pozabili na dobrodelnost. FOTOGRAFIJI: TIC Sv. Jurij ob Ščavnici

Prvo mesto je suvereno, s kar 249 točkami, osvojila ekipa iz volilne enote Jamna, Sv. Jurij pod vodstvom svetnika Borisa Voršiča. Drugo mesto je z 202 točkama zasedla ekipa iz volilne enote Kutinci, Galušak in Gabrc s svetnikom Edvardom Kocuvanom, tretje pa s 196 točkami volilna enota Blaguš, Kraljevci in Kočki Vrh s svetnikom Brankom Domajnkom na čelu.

Omeniti velja, da je imela ​golažijada, ki bo poslej očitno potekala vsako leto, tudi dobrodelno noto. Zbirali so prostovoljne prispevke za Karitas Sveti Jurij ob Ščavnici ter krajevno organizacijo Rdečega križa. Na koncu so zbrali kar 3080 evrov, razdelili jih bodo omenjenima humanitarnima organizacijama.