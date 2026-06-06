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Obeležje izbrisanim v obliki dela črke ć v Ljubljani tarča vandalizma

Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.
Otvoritev spomenika izbrisanim leta 2023. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Otvoritev spomenika izbrisanim leta 2023. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
STA, M. J.
 6. 6. 2026 | 18:16
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Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke ć pred Centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Soavtor spomenika Aleksander Vujović, ki je trenutno na strokovni rezidenci v Londonu, je za Dnevnik povedal, da ga dogajanje žalosti. »Spomenik smo načrtovali, ne samo kot kontemplativni prostor spomina in opomina, temveč tudi kot prostor vsakodnevne rabe in otroške igre. Da pa je postal 'pobarvanka' za prepričane odrasle, se mi zdi skrajno nesprejemljivo,« je navedel.

Pod njega podpisanih več oseb

Obeležje so v Parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rog, zdaj Centra Rog, odkrili oktobra 2023. Pod njega sta se poleg Vujovića podpisala še Vuk Ćosić in Irena Woelle. Opominja na trpljenje, ki so ga prestali izbrisani. Zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva februarja 1992 je namreč skoraj 25.700 pripadnikov nekdanje SFRJ ostalo brez večine pravic, ki jih prinaša stalno prebivališče.

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