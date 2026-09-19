Obeta se nov cenovni šok na črpalkah, takšne cene pričakujejo v torek

Voznike v torek najverjetneje čaka podražitev bencina za približno pet centov in dizla za dva centa na liter, s čimer bo ta prvič doslej presegel mejo dveh evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pa se pričakuje v primeru kurilnega olja, so izračunali na spletnem portalu Finance.

Kot so spomnili na Financah, je cena nafte v začetku tedna zaradi novih napadov na energetsko infrastrukturo in pomorske poti na Bližnjem vzhodu znova poskočila. Sod nafte brent je v ponedeljek presegel 109 dolarjev, negotovost pa se je okrepila predvsem ob ustavitvi savdskega naftovoda, ki omogoča transport nafte mimo Hormuške ožine. V petkovem trgovanju se je brent spustil proti 103 dolarjem za sod, kar je približno pet odstotkov pod ponedeljkovo ravnjo. Trg so pomirila pričakovanja, da bo Savdska Arabija kmalu obnovila del zmogljivosti poškodovanega naftovoda.

Vlada črtala določbe glede biokomponent

V Sloveniji je vlada v četrtek z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Sprememba uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov bo začela veljati 22. septembra, pri prvem izračunu modelske cene pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje od 14. do 18. septembra. »S tem ukrepom bomo rast cene dizelskega goriva ublažili za približno sedem centov na liter,« je v četrtek ocenil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Po ocenah Financ bo zaradi tega ukrepa podražitev dizla v torek precej manjša, kot bi bila ob dosedanjem načinu obračuna, pri bencinu pa bo blažilni učinek manj izrazit. »Zdi se celo, da bi bila cena z biokomponento nekoliko nižja,« so poudarili. Po njihovem izračunu se bo v torek bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil s sedanjih 1,728 na okoli 1,78 evra za liter, dizel pa na okoli 2,009 evra za liter. Kurilno olje bi se lahko po osrednji oceni podražilo s trenutnih 1,602 na približno 1,70 evra za liter, kar bo nova najvišja cena.

Ob tem so pri Financah pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Pri dizlu sicer po opozorilih portala pomembna težava ostaja pomanjkanje ponudbe končnega goriva. Trg namreč obremenjujejo motnje dobav z Bližnjega vzhoda in omejitve ruskega izvoza, dodatno negotovost pa prinašajo jesenska vzdrževalna dela v rafinerijah. Zato pocenitev nafte še ne zagotavlja sorazmernega padca cene dizla. Po pojasnilih vlade bi lahko dodaten manevrski prostor za blažitev cen goriv v prihodnje omogočila pozitivna odločitev Evropske komisije glede možnosti dodatnega znižanja trošarin. Slovenija na odločitev komisije sicer še čaka.