Obeta se nov gasilski poligon, v Vojniku bi ga začeli graditi prihodnje leto

Minister za obrambo Borut Sajovic, vojniški župan Branko Petre, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik so včeraj podpisali pismo o nameri za gradnjo gasilskega regijskega poligona v Višnji vasi v Občini Vojnik. Graditi bi ga začeli prihodnje leto. Občina Vojnik je za gasilski poligon za celjsko regijo zagotovila zemljišče, podrobni prostorski načrt, zagotovila bo tudi vso potrebno komunalno ureditev, skupno gre za okoli 700.000 evrov. Sredstva za gradnjo poligona in projektno dokumentacijo bosta prispevala ministrstvo za obrambo in Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Gradbena dela so po besedah generalnega direktorja URSZR Leona Behina ocenjena na od 1,1 do 1,3 milijona evrov.

Behin je dejal, da želijo še letos dobiti gradbeno dovoljenje in začeti postopek za izbiro izvajalca: »To pomeni, da bi leta 2027 lahko začeli graditi. Po izkušnjah z drugimi sedmimi regijskimi gasilskimi poligoni bi gradnjo zaključili v 12 do 15 mesecih, torej bi bil leta 2028 poligon tudi operativno v funkciji.« Dodal je, da so sredstva zagotovljena: »V požarnem skladu je predvidena gradnja gasilskih poligonov v Vojniku, Mariboru, Sežani in Murski Soboti. S tem se bo končala gradnja 11 regijskih poligonov, ki so namenjeni za izvajanje gasilskega usposabljanja ter za usposabljanje sil zaščite in reševanja.«

Včeraj podpisali, zdaj je na vrsti projektna dokumentacija, graditi naj bi začeli prihodnje leto. FOTO: Špela Kuralt

Pismo o nameri je prvi korak. FOTO: Špela Kuralt

Kje vse bodo dobili sredstva, še ne vedo.

Poligon v Višnji vasi bo poseben

Ob poligonu bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom, kjer bodo uredili tudi sanitarije, učilnice in vse druge prostore, kar bo namenjeno tudi uporabnikom poligona. Predsednik PGD Vojnik Roman Kugler je dejal, da imajo vojniški gasilci precejšnjo prostorsko stisko in je novi dom nujen: »Projekt je že v izdelavi, gradili bomo sočasno s poligonom.« Ocenjujejo, da bo novi dom stal od tri do pet milijonov evrov, je povedal Kugler: »Natančna številka ni znana, ker še nimamo projektantske vrednosti. Gre pa za veliko naložbo.« Kje vse bodo dobili sredstva, še ne vedo, za začetni kapital pa bo poskrbela stavba obstoječega gasilskega doma, za katerega je občina že izrazila željo, da bi ga odkupila.

Ob poligonu v Višnji vasi bo PGD Vojnik zgradil še nov gasilski dom. Dosedanji (na fotografiji) je zanje postal absolutno premajhen. FOTO: Špela Kuralt

Poligon v Višnji vasi bo poseben tudi zaradi atletske steze, ki jo bodo tam zgradili. Ivan Jezernik je dejal, da ne bo namenjena le gasilcem: »Uporabljali jo bodo tudi naši otroci, ki se vozijo v Celje na stadion Kladivar. To je tudi velika priložnost, da dobimo mlade gasilce.« Dodal je, da ga ne skrbi, da poligon ne bi zaživel: »Vojnik je v središču celjske regije, in zato je velika priložnost za bogat obisk, v kakšnih drugih regijah so ta prizorišča bolj odmaknjena. Danes lahko zagotovo rečemo, da bo gasilski poligon celjske regije zaseden, kot si želimo.«