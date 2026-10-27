Obeta se sprememba pri obveznem cepljenju otrok: NIJZ razkriva, kaj bo drugače in kdaj

V Sloveniji se za leto 2027 obeta sprememba programa cepljenja otrok. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za Slovenske novice potrdili, da bodo ministrstvu za zdravje predlagali, da bi otroci drugi odmerek cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam prejeli že pri treh letih, in ne šele pred vstopom v šolo. Kaj to pomeni za starše in kdaj bi lahko nova ureditev začela veljati?

»NIJZ bo Ministrstvu za zdravje za Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2027 predlagal le spremembo glede cepljenja predšolskih otrok proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam in sicer, da se namesto pred vstopom v šolo, drugi odmerek opravi pri treh letih starosti,« so nam pojasnili.

Ali je k odločitvi za premik drugega odmerka cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam s šestega na tretje leto starosti botroval upad precepljenosti, povečano tveganje za širjenje nalezljivih bolezni ali morda tudi prihod otrok iz držav, kjer je precepljenost nižja? Na NIJZ konkretnih razlogov za predvideno spremembo niso navedli, dejstvo pa je, da precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam v zadnjih letih upada in po opozorilih NIJZ pomeni odmik od ravni, potrebne za ohranjanje nizkega tveganja za pojav in širjenje ošpic.

Precepljenost proti ošpicam je padla pod 95 odstotkov

»Precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam izkazuje relativno stabilen trend z zmernim naraščanjem do leta 2022, ko doseže vrednosti okoli 95–96 %, kar je prag za vzdrževanje kolektivne imunosti,« so pojasnili. Toda v zadnjih letih se je položaj poslabšal. »Od leta 2024 pa je opazen upad precepljenosti pod 95 %, kar predstavlja odmik od optimalnih vrednosti za vzdrževanje nizkega tveganja za pojav in širjenje te nalezljive bolezni na dovzetne osebe.«

Na NIJZ poudarjajo, da so ošpice zelo nalezljive, zato je visoka precepljenost ključna tudi za zaščito najranljivejših, predvsem dojenčkov in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. V Sloveniji v letih 2021 in 2022 niso zabeležili nobenega primera ošpic, leta 2023 enega, leta 2024 že 17, lani pa tri. Opozarjajo tudi, da se ošpice v zadnjih letih širijo v številnih evropskih državah, zaradi česar nekatere države zaostrujejo pravila oziroma širijo programe obveznega cepljenja.

»V nekaterih državah, kjer cepljenje sicer ni obvezno, se otrok ne more vključiti v vrtec ali šolo, če ni cepljen. Predvsem v skandinavskih državah visoko precepljenost dosegajo z aktivnejšim informiranjem in ozaveščanjem staršev ter zdravstvenih delavcev o pomenu cepljenja. Kjer pa precepljenost ni dovolj visoka, lahko prihaja do izbruhov nalezljivih bolezni, kot so ošpice, ki se v zadnjih letih širijo v številnih evropskih državah. Zato so nekatere države, denimo Italija ob izbruhu ošpic leta 2017, razširile programe obveznega cepljenja in tako izboljšale precepljenost,« pojasnjujejo na NIJZ.

Kaj se bo spremenilo in kaj ostaja?

Po koledarju cepljenja za leto 2026 je drugi odmerek kombiniranega cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam pri treh letih že predviden za otroke, rojene od februarja 2024 dalje. Za starejše generacije velja drugačna shema, po kateri drugi odmerek proti ošpicam, mumpsu in rdečkam prejmejo pred vstopom v osnovno šolo.

Če bo ministrstvo sprejelo predlog NIJZ, bo zgodnejše cepljenje vključeno tudi v program za leto 2027. Za otroke, ki jih nova ureditev zaradi starosti ne bo več zajela, bo po informacijah, ki smo jih pridobili, veljalo prehodno obdobje. Ti bodo cepljenje predvidoma še naprej opravili pred vstopom v šolo. Natančna ureditev bo znana po sprejetju novega programa.

Preostala cepljenja v šolskem obdobju za zdaj ostajajo nespremenjena. »V 2. razredu ostane 4. odmerek cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in otroški paralizi (s 4-valentnim cepivom), v 6. razredu pa cepljenje proti HPV,« so potrdili na NIJZ. Cepljenje proti HPV je sicer priporočljivo, ne obvezno.

Kaj, če starši zavrnejo obvezno cepljenje?

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je precepljenost otrok proti boleznim, za katere je cepljenje obvezno, zadovoljiva. Kljub temu si skupaj z NIJZ prizadevajo za boljšo obveščenost staršev in nadaljnje izboljšanje precepljenosti, ki je nižja predvsem pri priporočenih cepljenjih. Pojasnili so tudi, kako ukrepajo ob zavračanju obveznega cepljenja. »Če otrok ni opravil obveznega cepljenja in za opustitev cepljenja ne obstajajo zdravstveni razlogi, zdravnik o tem obvesti zdravstveni inšpektorat, ki ukrepa v okviru svojih pristojnosti.«

Kdaj bi sprememba lahko začela veljati?

Kot smo izvedeli, naj bi NIJZ predlog ministrstvu za zdravje posredoval kmalu. Na ministrstvu so nam potrdili, da ga do pred nekaj dnevi še niso prejeli, zato morebitnih sprememb za zdaj ne morejo komentirati. »Predlog mora biti strokovno utemeljen in finančno ovrednoten,« so poudarili in dodali, da ne načrtujejo sprememb, ki ne bi bile strokovno in finančno utemeljene ter usklajene z NIJZ in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nova ureditev ne bo samodejno začela veljati 1. januarja 2027. Kot pojasnjujejo na NIJZ. »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2027 bo začel veljati, ko bo objavljen v uradnem listu RS. Običajno je to spomladi.«