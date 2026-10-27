  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLEDAR CEPLJENJ

Obeta se sprememba pri obveznem cepljenju otrok: NIJZ razkriva, kaj bo drugače in kdaj

V Sloveniji se za leto 2027 obeta sprememba programa cepljenja otrok, ki predvideva premik nekaterih cepljenj v zgodnejše otroško obdobje.
Po predvideni spremembi bi otroci drugi odmerek cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam prejeli že pri treh letih namesto pred vstopom v šolo. Sprememba je predvidena za leto 2027. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Po predvideni spremembi bi otroci drugi odmerek cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam prejeli že pri treh letih namesto pred vstopom v šolo. Sprememba je predvidena za leto 2027. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Nina Čakarić
 27. 10. 2026 | 19:31
 27. 10. 2026 | 19:35
7:10
A+A-

V Sloveniji se za leto 2027 obeta sprememba programa cepljenja otrok. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za Slovenske novice potrdili, da bodo ministrstvu za zdravje predlagali, da bi otroci drugi odmerek cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam prejeli že pri treh letih, in ne šele pred vstopom v šolo. Kaj to pomeni za starše in kdaj bi lahko nova ureditev začela veljati?

»NIJZ bo Ministrstvu za zdravje za Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2027 predlagal le spremembo glede cepljenja predšolskih otrok proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam in sicer, da se namesto pred vstopom v šolo, drugi odmerek opravi pri treh letih starosti,« so nam pojasnili.

Ali je k odločitvi za premik drugega odmerka cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam s šestega na tretje leto starosti botroval upad precepljenosti, povečano tveganje za širjenje nalezljivih bolezni ali morda tudi prihod otrok iz držav, kjer je precepljenost nižja? Na NIJZ konkretnih razlogov za predvideno spremembo niso navedli, dejstvo pa je, da precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam v zadnjih letih upada in po opozorilih NIJZ pomeni odmik od ravni, potrebne za ohranjanje nizkega tveganja za pojav in širjenje ošpic.

Precepljenost proti ošpicam je padla pod 95 odstotkov

»Precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam izkazuje relativno stabilen trend z zmernim naraščanjem do leta 2022, ko doseže vrednosti okoli 95–96 %, kar je prag za vzdrževanje kolektivne imunosti,« so pojasnili. Toda v zadnjih letih se je položaj poslabšal. »Od leta 2024 pa je opazen upad precepljenosti pod 95 %, kar predstavlja odmik od optimalnih vrednosti za vzdrževanje nizkega tveganja za pojav in širjenje te nalezljive bolezni na dovzetne osebe.«

Na NIJZ poudarjajo, da so ošpice zelo nalezljive, zato je visoka precepljenost ključna tudi za zaščito najranljivejših, predvsem dojenčkov in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. V Sloveniji v letih 2021 in 2022 niso zabeležili nobenega primera ošpic, leta 2023 enega, leta 2024 že 17, lani pa tri. Opozarjajo tudi, da se ošpice v zadnjih letih širijo v številnih evropskih državah, zaradi česar nekatere države zaostrujejo pravila oziroma širijo programe obveznega cepljenja.

»V nekaterih državah, kjer cepljenje sicer ni obvezno, se otrok ne more vključiti v vrtec ali šolo, če ni cepljen. Predvsem v skandinavskih državah visoko precepljenost dosegajo z aktivnejšim informiranjem in ozaveščanjem staršev ter zdravstvenih delavcev o pomenu cepljenja. Kjer pa precepljenost ni dovolj visoka, lahko prihaja do izbruhov nalezljivih bolezni, kot so ošpice, ki se v zadnjih letih širijo v številnih evropskih državah. Zato so nekatere države, denimo Italija ob izbruhu ošpic leta 2017, razširile programe obveznega cepljenja in tako izboljšale precepljenost,« pojasnjujejo na NIJZ.

Kaj se bo spremenilo in kaj ostaja?

Po koledarju cepljenja za leto 2026 je drugi odmerek kombiniranega cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam pri treh letih že predviden za otroke, rojene od februarja 2024 dalje. Za starejše generacije velja drugačna shema, po kateri drugi odmerek proti ošpicam, mumpsu in rdečkam prejmejo pred vstopom v osnovno šolo.

Če bo ministrstvo sprejelo predlog NIJZ, bo zgodnejše cepljenje vključeno tudi v program za leto 2027. Za otroke, ki jih nova ureditev zaradi starosti ne bo več zajela, bo po informacijah, ki smo jih pridobili, veljalo prehodno obdobje. Ti bodo cepljenje predvidoma še naprej opravili pred vstopom v šolo. Natančna ureditev bo znana po sprejetju novega programa.

Preostala cepljenja v šolskem obdobju za zdaj ostajajo nespremenjena. »V 2. razredu ostane 4. odmerek cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in otroški paralizi (s 4-valentnim cepivom), v 6. razredu pa cepljenje proti HPV,« so potrdili na NIJZ. Cepljenje proti HPV je sicer priporočljivo, ne obvezno.

Kaj, če starši zavrnejo obvezno cepljenje?

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je precepljenost otrok proti boleznim, za katere je cepljenje obvezno, zadovoljiva. Kljub temu si skupaj z NIJZ prizadevajo za boljšo obveščenost staršev in nadaljnje izboljšanje precepljenosti, ki je nižja predvsem pri priporočenih cepljenjih. Pojasnili so tudi, kako ukrepajo ob zavračanju obveznega cepljenja. »Če otrok ni opravil obveznega cepljenja in za opustitev cepljenja ne obstajajo zdravstveni razlogi, zdravnik o tem obvesti zdravstveni inšpektorat, ki ukrepa v okviru svojih pristojnosti.«

Kdaj bi sprememba lahko začela veljati?

Kot smo izvedeli, naj bi NIJZ predlog ministrstvu za zdravje posredoval kmalu. Na ministrstvu so nam potrdili, da ga do pred nekaj dnevi še niso prejeli, zato morebitnih sprememb za zdaj ne morejo komentirati. »Predlog mora biti strokovno utemeljen in finančno ovrednoten,« so poudarili in dodali, da ne načrtujejo sprememb, ki ne bi bile strokovno in finančno utemeljene ter usklajene z NIJZ in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nova ureditev ne bo samodejno začela veljati 1. januarja 2027. Kot pojasnjujejo na NIJZ. »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2027 bo začel veljati, ko bo objavljen v uradnem listu RS. Običajno je to spomladi.«

Ali lahko necepljen otrok obiskuje vrtec?

Na NIJZ opozarjajo, da zakonodaja določa jasne pogoje za vključitev necepljenih otrok v vrtce. V skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih se otroku, ki ni cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, vključitev v javni vrtec oziroma javno sofinanciran program zasebnega vrtca zavrne, če za opustitev cepljenja ne obstajajo zdravstveni razlogi.

Pred vključitvijo otroka v vrtec mora pediater na zdravniškem potrdilu jasno navesti, ali je otrok opravil omenjena cepljenja in ali izpolnjuje pogoje za vključitev. Izjema velja za otroke, ki zaradi zdravstvenih razlogov niso bili cepljeni, in tiste, za katere poteka postopek pridobitve odločbe o trajni opustitvi cepljenja. Ti lahko obiskujejo vrtec, pri otrocih, za katere postopek še poteka, pa se pogoji ponovno preverijo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

Na NIJZ poudarjajo, da si za večjo precepljenost prizadevajo predvsem z obveščanjem in ozaveščanjem staršev ter strokovno podporo zdravstvenim delavcem. Pripravljajo informativna gradiva, izvajajo kampanje in spremljajo podatke o precepljenosti ter morebitnih neželenih učinkih cepiv. Šole in lokalne skupnosti spodbujajo tudi k organizaciji predavanj in srečanj, na katerih lahko starši dobijo odgovore na vprašanja o cepljenju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

cepljenjeNIJZprecepljenostministrstvo za zdravjeobvezno cepljenjemumpsrdečkeošpicecepivo
ZADNJE NOVICE
19:31
Novice  |  Slovenija
KOLEDAR CEPLJENJ

Obeta se sprememba pri obveznem cepljenju otrok: NIJZ razkriva, kaj bo drugače in kdaj

V Sloveniji se za leto 2027 obeta sprememba programa cepljenja otrok, ki predvideva premik nekaterih cepljenj v zgodnejše otroško obdobje.
Nina Čakarić27. 10. 2026 | 19:31
19:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNA GOLJUFIJA

Moški nakazal ogromno denarja, nato pa ga je doletel šok

Od oktobra 2025 do februarja 2026 je to počel, nato pa je izvedel slabo novico.
27. 10. 2026 | 19:07
18:50
Novice  |  Slovenija
ŠTORKLJE

Nepričakovana posledica vremenskih ekstremov: v Prekmurju presenetil prizor, ki ga prej ne bi mogli videti

Nenavadno vedenje ptic selivk naj bi povzročil vremenski pojav El Nino, ki je v nekaterih delih Afrike poskrbel za neobičajen temperaturni preobrat.
27. 10. 2026 | 18:50
18:28
Bulvar  |  Tuji trači
PRISTALA NA OPERACIJSKI MIZI

Mladi pevki Tei počila žila v želodcu: »Ignorirala sem bolečino in signale telesa«

Novembra bi morala nastopiti tudi v ZDA, a je vse nastope do nadaljnjega odpovedala.
27. 10. 2026 | 18:28
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Velika starostna razlika med partnerjema: to so težave, o katerih se le redko govori

Velika starostna razlika med partnerjema lahko sčasoma prinese izzive, o katerih na začetku razmerja le redko razmišljamo.
27. 10. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O DIETAH

Večina diet se konča z razočaranjem. Pravi razlog za neuspeh je globlji, kot si mislite

Debelost je Svetovna zdravstvena organizacija že leta 1997 opredelila kot kronično bolezen.
Miroslav Cvjetičanin27. 10. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Menopavza ima tudi posledice, ki jih ne čutite

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Menopavza ima tudi posledice, ki jih ne čutite

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

To so družine, ki skrbijo za našo hrano

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Slovenski laboratorij, kjer iz edinstvene sestavine nastane vrhunski izdelek

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
23. 10. 2026 | 07:21
Video
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Imate zavarovano hišo ali stanovanje? Ob škodi vas lahko čaka hladen tuš

Plačujete zavarovanje doma, a to še ne pomeni, da boste ob škodi dobili odškodnino. Strokovnjaka v podkastu razkrivata najpogostejše pasti.
20. 10. 2026 | 14:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Nova zgodba s tridesetletno tradicijo

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Za slovenska podjetja se spreminjajo pravila igre

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

V Sloveniji že več kot dva milijona. Kaj se skriva za številko?

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Telekom Slovenije pripravlja novost, podjetja že trkajo na vrata

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki