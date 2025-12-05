V Sloveniji močno odmeva nočno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju, ki mu je storilec odstranil glavo. Policija je osumljenca sicer že prijela.

Tu so že prvi odzivi

Velenjski župan Peter Dermol je ob tem dejal, da bo občina storila vse, da zaščiti kulturno in zgodovinsko dediščino, ter od storilca terjala materialno odgovornost.

Poudaril je, da si v Velenju prizadevajo za skupnost, ki povezuje ljudi ne glede na različna mnenja. »A žal se še vedno najdejo posamezniki, ki vnašajo nemir in razdor, kar vodi v konfliktne situacije. Kot župan bom še naprej deloval za povezovanje, tiste, ki tega ne zmorejo, pa je treba tudi kaznovati,« je dodal.

Občina zdaj čaka oceno škode in dovoljenje tožilke za prevzem zasežene glave kipa. Takoj po prejemu dokumentacije bodo zagotovili sredstva in začeli obnovo skulpture.

Levica: ne gre za objestnost, pač pa hujskanje desne politike

Napadi na spomenike narodnoosvobodilnega boja niso naključje. So del širšega poskusa, da se antifašistične temelje Slovenije potisne na rob, zgodovino pa prepiše po trenutnih političnih potrebah, so ob vandalizmu v Velenju poudarili v Levici.

»Takšna dejanja vandalizma niso le izpadi objestnih ali nestabilnih posameznikov, ampak posledica dolgoletnega hujskanja desne politike proti vsemu, kar predstavlja našo skupno antifašistično in socialistično zgodovinsko izkušnjo,«. Kdor spodbuja napade na simbole NOB, spodbuja tudi napade na vrednote, ki so izbojevale slovensko svobodo. To je nevarna pot, zato se ji moramo kot družba odločno zoperstaviti, so še dodali.

»V Levici ne hodimo naokoli in uničujemo spomenike in obeležja«

Razprave o polpretekli zgodovini so potrebne in dobrodošle. A vandalizem ni prispevek k razpravi. Je najbolj primitiven poskus rušenja in utišanja. Zato je treba jasno obsoditi politiko, ki takšna dejanja spodbuja in nas vse skupaj zapleta v tovrstne spore. Ta vsakič znova prihaja z desne, v Levici ne hodimo naokoli in uničujemo spomenike in obeležja.

Od tega, da je zdaj en bronast kip ostal brez glave, ne bo noben prebivalec Velenja bolje živel. »Od tega, da smo na ministrstvu za solidarno prihodnost poskrbeli, da bo stanovanja velenjskega premogovnika namesto privatizacije prevzel stanovanjski sklad, pa bodo,« so še zapisali v odzivu.

Desni slovenski komentator bi mu plačal pivo

Tomaž Štih javnosti znan predvsem pod nazivom Libertarec, pa se je odzval takole: »Imena in priimka pa nočejo objaviti. Ker dobro vejo da ga bo narod /če izve kdo je/ častil s pivom do konca življenja. Poklon neznanemu junaku.«

In še: »Zdaj se bo moral narod izkazati vrednega heroja, ki je ustvaril umetniško delo brezglavega diktatorja. Ker gre za prvi upor te vrste, se bo politično- medijski kompleks spravil nanj z vso težo, da bi vas prestrašil. Na takšno nasilje globoke države sta možna le dva odgovora: 1. Internacionalizacija in pomoč družini političnega jetnika, zagotovitev službe po odsluženi kazni in zakon, ki dejanje dekriminalizira s strani prihodnje vlade. 2. Organizirana množična državljanska nepokorščina, če začnejo kipi padati povsod, množično zapiranje za zgled ne deluje več, ampak generira še več upora.«

Janša hvali pogumne državljane, ki skrbijo za demokratično higieno

Pridružil se mu je vidni član SDS Davorin Kopše, sicer tudi nekdanji kandidat za evropskega poslanca, ki meni: »Za nobene vandale ne gre. Gre za zavedne slovenske demokrate!«

Dogajanje v Velenju je pokomentiral tudi šef opozicije Janez Janša: »Slovenija je verjetno edina država v EU, v kateri še vedno stojijo spomeniki enopartijski diktaturi in njenim nosilcem. Žalostno je, da morajo za osnovno demokratično higieno namesto državnih in lokalnih oblasti skrbeti posamezni pogumni državljani.«

Še nekaj odzivov na dogajanje v Velenju:

Epsko… Kdorkoli si je to drznil, je naredil preroško simbolno dejanje. Prihaja čas, ko bomo v Sloveniji opravili z zatohlimi ostalinami komunizma in enkrat za vselej pometli s čaščenjem komunističnih zločincev

Zanimivo, kako policija kdaj hitro najde storilca

Tito je skrajšal glave sto tisočem, no, v demokratični družbi se ne sme rezati glav ne živim, ne mrtvim. Pač pa se je potrebno nenasilno zavzemati, da se pomniki stalinističnim množičnim morilcem (Tito, Kardelj, Kidrič ...) odstranijo z mestnih površin v kak spominski park!