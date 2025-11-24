Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) bo ponoči in v torek zjutraj obilneje deževalo predvsem na Primorskem. Pade lahko od 50 do 100 milimetrov padavin, krajevno pa še nekoliko več. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo.

Pade lahko od 50 do 100 milimetrov padavin, krajevno pa še nekoliko več. FOTO: Arso

V sredo bo večina rek že upadala

Ob obilnem deževju naraščajo tudi reke, ponekod so možna tudi razlivanja. Tudi v noči na torek in v torek čez dan bodo reke po državi še naraščale, njihovi pretoki bodo v večjem delu države veliki.

Grozijo plazovi Geološki zavod Slovenije opozarja, da je zaradi napovedanih padavin v noči na torek in v torek povečana tudi nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države. Prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu naj pokličejo na številko 112.

V sredo bo večina rek že upadala, naraščale bodo še kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava spodnjem toku, kaže današnja hidrološka napoved.

Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino okoli 1600 metrov, le na območju Julijskih Alp lahko sneži do dolin. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, v alpskih dolinah malo nad nič stopinj Celzija.

V sredo nas bo prešla nova hladna fronta

V torek zjutraj bo še deževalo, čez dan pa bodo padavine od zahoda postopoma slabele in marsikje ponehale. Veter bo oslabel. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na severozahodu okoli štiri stopinje Celzija.

V noči na sredo nas bo od severa prešla hladna fronta, ki bo prinesla nove padavine. Ponekod na vzhodu bo ob tem zapihal veter severnih smeri, ob morju burja. Meja sneženja se bo spuščala, a nižin predvidoma ne bo dosegla.