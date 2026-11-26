Medtem ko se v notranjosti Slovenije spopadajo s sneženjem, na slovenski obali preglavice povzroča obilno deževje. Kot poroča STA, se je v piranski občini sprožilo več plazov, voda pa je zalila tudi več stanovanj.

Nekatere ceste so neprevozne, promet pa je močno ohromljen. V Kopru pa poplavlja morje.

Zaradi dolgotrajnega obilnega deževja se je v sredo popoldne na Obali v Portorožu porušil podporni zid. Večja količina zemlje in gradbenega materiala je zasula dostopne poti ter poškodovala ograjo in fasado. Gasilci Gasilske brigade Koper so zaradi nevarnosti nadaljnjega plazenja območje zavarovali.

Gasilci posredovali tudi zaradi nevarnosti padca drevesa

Težave so imeli tudi na Sončni poti v Portorožu, kjer se je zaradi razmočenih tal in neustreznega odvodnjavanja porušil del podpornega zidu. Gasilci so si ogledali kraj dogodka in o tem obvestili poveljnika piranske civilne zaščite. Posredovati so morali tudi v Seči, kjer se je drevo nevarno nagnilo proti stanovanjski hiši. Gasilci so ga zavarovali pred padcem in zaščitili stanovanjski objekt.

Vodotoki v Istri naraščajo, v Piranu so sprožili sireno Reke in manjši vodotoki v slovenski Istri ob prehodno močnejšem dežju hitro naraščajo, nekateri se že razlivajo, v prihodnjih urah pa bo njihov povečan odtok v priobalnem delu sovpadal s povišano gladino morja, opozarjajo na Arsu. V Piranu so zaradi visokega plimovanja morja sprožili sireno. Iz Izole in Pirana poročajo o večjem obsegu poplav. Kot so navedli v hidrološkem poročilu Agencije RS za okolje (Arso), poleg rek in manjših vodotokov v Istri naraščajo tudi druge reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, nekoliko se povečuje obseg ojezerjenih kraških polj. Drugod po državi je naraščanje rek zmerno ali pa so pretoki rek ustaljeni. V severni, osrednji in vzhodni Sloveniji reke ohranjajo srednjo vodnatost, v Pomurju in Podravju in Posotelju pa malo. V jugozahodni Sloveniji, predvsem v slovenski Istri bodo danes reke sprva še naraščale, popoldan in zvečer pa se bo naraščanje umirjalo. Vodostaji ojezerjenih kraških polj in Ljubljanice na Barju se bodo še nekoliko povišali. Čez dan bodo narasle tudi reke v zahodni osrednji in južni Sloveniji, vendar bo njihovo naraščanje manj izrazito. V petek in soboto bodo reke povečini že upadale. Gladina morja ob slovenski obali bo danes dopoldan povišana. Morje se bo do 11. ure razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale v višini okoli 20 centimetrov, so napovedali.

Nevarnost poplavljanja morja

Agencija RS za okolje (Arso) je opozorila tudi na nevarnost razlivanja manjših vodotokov in zastajanja padavinske vode v slovenski Istri. Dodatne preglavice lahko povzroči povišana gladina morja, ki bo dopoldne na najbolj izpostavljenih delih obale predvidoma poplavilo površine v višini okoli 20 centimetrov.

Poplavljena marina v Portorožu FOTO: Bralec Gaj

Središče Lucije FOTO: Bralec Gaj

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje gasilske enote do 9.10 niso poročale o poškodovanih osebah.