Objava Inštituta 8. marec sprožila burne odzive: norčevali so se iz Hude Jame, premiera Janšo označili za »genocidnega«

Inštitut 8. marec je na družbenem omrežju X objavil cinični zapis glede žrtev povojnih pobojev in usode očeta predsednika vlade Janeza Janše. Še več, slednjega so celo označil s pridevnikom “genocidni”.

»BREAKING: Genocidni PV Janez Janša je novinarjem danes pokazal fotografijo Hude jame, iz katere se je rešil njegov oče,« so zapisali. K zapisu so dodali fotografijo predsednika vlade, kako v rokah drži sliko kraške jame.

Spomnimo, premier Janša je v državnem zboru med odgovarjanjem na poslansko vprašanje pokazal fotografijo in zatrdil, da prikazuje množico trupel pobitih kristjanov v Sudanu. Toda fotografija po preverjanju več medijev ni nastala v Sudanu, temveč v Gazi. Nekdanji britanski marinec David McIntosh, ki je leta 2025 deloval na severu Gaze, je za N1 povedal, da je bila fotografija nedvoumno posneta tam in da so jo posneli z dronom. Po njegovih navedbah na njej niso trupla, temveč Palestinci, ki se med čakanjem na humanitarno pomoč skrivajo pod mostom in se skušajo izogniti streljanju. Iz kabineta predsednika vlade so pozneje potrdili, da so fotografijo našli na spletu, pri čemer so kot vir navedli objavo uporabnice omrežja X. Janša je nato poudaril, da je po njegovem pomembnejše samo dogajanje v Sudanu kot napaka glede fotografije

Odzivi so po večini kritični kritični. »Tole si bom shranil, saj je eklatanten primer sovražnega govora,« se je odzval eden od uporabnikov družbenega omrežja X. Novinar Luka Svetina pa je zapisal: »Nika Kovač, ki jo je Robert Golob postavil za vodjo sveta za preprečevanje sovražnega govora, se norčuje iz povojnih pobojev in več 10 tisoč kruto pomorjenih, ki še danes čakajo na dostojen pokop. Absolutno nesprejemljivo in zavržno dejanje. V borbi proti Janši se norčujejo tudi iz žensk, ki so bile žive zakopane v rov.«