Objavili izračune omrežnine. Koliko boste plačevali?

Agencija za energijo je pred prehodom na višjo sezono obračuna omrežnine pri elektriki objavila informativne izračune za gospodinjstva. Po lanskem skoku so letos razlike z nižjo sezono manjše, se bodo pa postopno povečevale do leta 2028.

Tarifni semafor

Agencija je vzpostavila tudi t.i. tarifni semafor, ki kaže, kateri časovni blok trenutno velja. Cenovni signal najdražjega bloka 1, ki velja od začetka novembra do konca februarja med delovniki od 7. do 14. in od 16. do 20. ure, bo po spremenjeni metodologiji v letošnji sezoni znašal 50 odstotkov, v prihodnji sezoni 70 odstotkov in v sezoni 2027-2028 90 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke za moč. Spremembe veljajo tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce.

»Postopna uvedba cenovnega signala višje sezone bo uporabnikom omogočila lažje razumevanje novega sistema in postopno prilagajanje odjema. S tem ohranjamo temeljne cilje reforme - spodbuditi učinkovitejšo rabo energije in pravično obravnavo vseh skupin uporabnikov,« je v navedla direktorica Agencije za energijo Duška Godina.

Agencija je na spletni strani uro.si objavila informativne izračune za nekatere tipične gospodinjske odjemalce, pri čemer sta v navedenem znesku omrežnine upoštevani omrežnina za prenos in distribucijo, ne pa tudi dajatve.

Povprečno gospodinjstvo (štiričlansko z letno porabo 4000 kilovatnih ur energije in dogovorjeno močjo 4,2 kilovata v vseh blokih) bo po izračunih agencije novembra in decembra letos po novem plačalo po okoli 18 evrov omrežnine, brez ukrepa pa bi bil znesek okoli 25 evrov mesečno. Letni znesek omrežnine za takšno gospodinjstvo je lani znašal okoli 222 evrov, letos bi brez ukrepa postopnosti 185 evrov, z ukrepom pa bo 171 evrov.

Gospodinjstvo z nizko porabo (dvočlansko s porabo 2600 kWh energije in 3,6 kW dogovorjene moči) bo novembra in decembra letos po novem plačalo po okoli 15 evrov omrežnine, brez ukrepa bi po okoli 21 evrov. Takšno gospodinjstvo je po navedbah agencije lani v vsem letu plačalo okoli 156 evrov omrežnine, letos bi brez ukrepa 144 evrov, z ukrepom pa bo 132 evrov.

Gospodinjstvo s toplotno črpalko (štiričlansko z letno porabo 9000 kWh in dogovorjeno močjo 6,7 kW) bo novembra in decembra po novem plačalo 33 in 37 evrov omrežnine, brez ukrepa bi 44 in 49 evrov. Lani je omrežnina zanj znašala 430 evrov, letos bi brez ukrepa 345 evrov, z ukrepom pa bo 322 evrov.

Gospodinjstvo s toplotno črpalko in sončno elektrarno v shemi net metering (štiričlansko z letno porabo 9000 kWh in dogovorjeno močjo 6,7 kW) pa bo novembra in decembra plačalo po okoli 19 evrov omrežnine, medtem ko bi brez ukrepa po 30 evrov. Letni znesek omrežnine za takšno gospodinjstvo je lani znašal 95 evrov, letos bi brez ukrepa postopnosti 178 evrov, z ukrepom pa bo 155 evrov.