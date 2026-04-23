Objavljamo »črni seznam«: to so države, kamor Slovencem pred prihajajočimi počitnicami odsvetujejo potovanje

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pred prihajajočimi počitnicami poziva državljane, da se na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v državi, kamor potujejo, ter se registrirajo na spletni strani ministrstva s podatki, kam in kdaj potujejo. Slovenska predstavništva v tujini so na voljo za nudenje konzularne pomoči – kontakti so zapisani na spletni strani.

Državljanom pred odhodom v tujino svetujejo, da pri načrtovanju poti preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti, poskrbijo za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverijo pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države (npr. vizumi, potrdila o cepljenju itd.) ter upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti. »Naš cilj je, da se dvigne ozaveščenost potnikov, da za določene ukrepe poskrbijo, še preden odpotujejo. Pred začetkom počitnic in praznikov zato naše državljane, ki se odpravljajo v tujino, opozarjamo, da se držijo nekaterih previdnostnih ukrepov,« opozarja vodja Konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

Svetujejo tudi, da državljani preverijo stopnjo varnostnega tveganja za potovanje v določeno državo. Za vsako državo posebej lahko preverijo priporočila za VARNOST POTOVANJ, kjer so zapisani tudi kontaktni podatki pristojnega konzulata ali veleposlaništva Slovenije oziroma EU v dotični državi. Vsem svetujejo, da pred potjo izpolnijo spletni obrazec o potovanju v tujino. To ministrstvu oziroma našim predstavništvom v tujini olajša nudenje konzularne pomoči. Med potovanjem svetujejo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti.

Odsvetujejo vsa nenujna potovanja v Zaliv in na Bližnji vzhod

V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno. Zaradi razmer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v priljubljene turistične destinacije v Zalivu – Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.

Prav tako odsvetujejo vsa potovanja v Belorusijo, Burkino Faso, Čad, Eritrejo, Gvinejo Bissau, na Haiti, v Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan, Venezuelo. Vsa nenujna potovanja, med katera sodijo tudi turistična, pa odsvetujejo za Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, na Kubo, v Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Papuo Novo Gvinejo, Rusijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago in Vzhodni Timor. Državljane, ki se morda nahajajo v Afganistanu, Demokratični Republiki Kongo, Iranu, Jemnu, Južnem Sudanu, Libanonu, Libiji, na Maliju, v Nigru, Palestini, Siriji, Somaliji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Ukrajini, pa ministrstvo poziva, da nemudoma zapustijo državo.

Kdaj vam lahko slovenska predstavništva v tujini pomagajo?

Veleposlaništvo ali konzulat lahko pomaga slovenskim državljanom v teh primerih:

izda potni list ali osebno izkaznico,

ob kraji ali izgubi izda potni list za vrnitev,

posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,

ob odvzemu prostosti vzpostavi stik z državljanom/državljanko,

obvesti svojce ali prijatelje v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,

pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev),

pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji,

overja fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,

sprejme vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične in pravne osebe,

pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (na primer teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

Kontaktni podatki pristojnega veleposlaništva prek SMS ali na spletni strani

Državljani, ki potujejo v tujino, ob prestopu meje ali v kratkem času po prestopu, na mobilni telefon (če uporabljajo slovenskega operaterja), prejmejo SMS obvestilo Veleposlanistvo. Gre za kratko tekstovno sporočilo (SMS), v katerem je navedena telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije v državi, kjer se nahajate. Obvestilu je dodana povezava na spletne strani zunanjega ministrstva, kjer so ostali uporabni podatki. SMS prejmete, ko se povežete v omrežje tujega operaterja. Storitev trenutno svojim uporabnikom ponujajo mobilni operaterji A1, BOB, Telekom in Telemach. Od storitve se lahko kadarkoli odjavite ali ponovno prijavite.

Poleg diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si. Če državljani potujejo v države, kjer ne bodo imeli dostopa do svojega telefonskega operaterja, pa jim svetujejo, da si predhodno pridobijo informacijo, katero veleposlaništvo je pristojno za državo, kamor potujejo, in njegove kontaktne podatke.