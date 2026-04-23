PRIPRAVE NA POT

Objavljamo »črni seznam«: to so države, kamor Slovencem pred prihajajočimi počitnicami odsvetujejo potovanje

Odsvetujejo vsa nenujna potovanja v Zaliv in na Bližnji vzhod.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
A. G.
 23. 4. 2026 | 12:57
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pred prihajajočimi počitnicami poziva državljane, da se na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v državi, kamor potujejo, ter se registrirajo na spletni strani ministrstva s podatki, kam in kdaj potujejo. Slovenska predstavništva v tujini so na voljo za nudenje konzularne pomoči – kontakti so zapisani na spletni strani.

Državljanom pred odhodom v tujino svetujejo, da pri načrtovanju poti preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti, poskrbijo za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverijo pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države (npr. vizumi, potrdila o cepljenju itd.) ter upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti. »Naš cilj je, da se dvigne ozaveščenost potnikov, da za določene ukrepe poskrbijo, še preden odpotujejo. Pred začetkom počitnic in praznikov zato naše državljane, ki se odpravljajo v tujino, opozarjamo, da se držijo nekaterih previdnostnih ukrepov,« opozarja vodja Konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

Svetujejo tudi, da državljani preverijo stopnjo varnostnega tveganja za potovanje v določeno državo. Za vsako državo posebej lahko preverijo priporočila za VARNOST POTOVANJ, kjer so zapisani tudi kontaktni podatki pristojnega konzulata ali veleposlaništva Slovenije oziroma EU v dotični državi. Vsem svetujejo, da pred potjo izpolnijo spletni obrazec o potovanju v tujino. To ministrstvu oziroma našim predstavništvom v tujini olajša nudenje konzularne pomoči. Med potovanjem svetujejo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti.

Odsvetujejo vsa nenujna potovanja v Zaliv in na Bližnji vzhod

V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno. Zaradi razmer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v priljubljene turistične destinacije v Zalivu – Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.

Prav tako odsvetujejo vsa potovanja v Belorusijo, Burkino Faso, Čad, Eritrejo, Gvinejo Bissau, na Haiti, v Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan, Venezuelo. Vsa nenujna potovanja, med katera sodijo tudi turistična, pa odsvetujejo za Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, na Kubo, v Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Papuo Novo Gvinejo, Rusijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago in Vzhodni Timor. Državljane, ki se morda nahajajo v Afganistanu, Demokratični Republiki Kongo, Iranu, Jemnu, Južnem Sudanu, Libanonu, Libiji, na Maliju, v Nigru, Palestini, Siriji, Somaliji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Ukrajini, pa ministrstvo poziva, da nemudoma zapustijo državo.

Kdaj vam lahko slovenska predstavništva v tujini pomagajo?

Veleposlaništvo ali konzulat lahko pomaga slovenskim državljanom v teh primerih:

  • izda potni list ali osebno izkaznico,
  • ob kraji ali izgubi izda potni list za vrnitev,
  • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
  • ob odvzemu prostosti vzpostavi stik z državljanom/državljanko,
  • obvesti svojce ali prijatelje v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
  • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev),
  • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji,
  • overja fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,
  • sprejme vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične in pravne osebe,
  • pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (na primer teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

Kontaktni podatki pristojnega veleposlaništva prek SMS ali na spletni strani

Državljani, ki potujejo v tujino, ob prestopu meje ali v kratkem času po prestopu, na mobilni telefon (če uporabljajo slovenskega operaterja), prejmejo SMS obvestilo Veleposlanistvo. Gre za kratko tekstovno sporočilo (SMS), v katerem je navedena telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije v državi, kjer se nahajate. Obvestilu je dodana povezava na spletne strani zunanjega ministrstva, kjer so ostali uporabni podatki. SMS prejmete, ko se povežete v omrežje tujega operaterja. Storitev trenutno svojim uporabnikom ponujajo mobilni operaterji A1, BOB, Telekom in Telemach. Od storitve se lahko kadarkoli odjavite ali ponovno prijavite.

Poleg diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si. Če državljani potujejo v države, kjer ne bodo imeli dostopa do svojega telefonskega operaterja, pa jim svetujejo, da si predhodno pridobijo informacijo, katero veleposlaništvo je pristojno za državo, kamor potujejo, in njegove kontaktne podatke.

ZADNJE NOVICE
14:28
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Venera in Luna mešata štrene, dan lahko prinese presenetljive preobrate

Čas za ustvarjalnost, spontanost in globoke povezave.
23. 4. 2026 | 14:28
14:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSUMLJENEC JE POSKUŠAL POBEGNITI

Hišna preiskava razkrila pravo drogeraško skladišče, zasegli tudi kokain in vape s THC (FOTO)

V hiši 36-letnika so odkrili pravi laboratorij za droge.
23. 4. 2026 | 14:24
14:17
Novice  |  Slovenija
E-CIGARETE MED MLADIMI

Vejpala od 15. leta, zdaj ima pljučnega raka; v Sloveniji za sto tisoč evrov glob za prepovedane arome

Je prepoved arom delovala ali le spodbudila razcvet črnega trga?
23. 4. 2026 | 14:17
14:12
Novice  |  Slovenija
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJA

Čebelarji odpirajo svoja vrata

V vseslovensko akcijo se je prijavilo več kot 100 čebelarskih društev.
23. 4. 2026 | 14:12
13:40
Bulvar  |  Glasba in film
OKROGLI JUBILEJ

Zvita feltna: od pivskega ansambla do velikih odrov

Skupina zaznamuje 20 let delovanja, jubilej bodo praznovali na Krasu.
Mojca Marot23. 4. 2026 | 13:40
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SKROMNA MILIJARDERKA

Najbogatejša igralka na svetu: bogatejša je od Cruisa in Pitta, a le redki poznajo njeno ime

Čeprav za razliko od zvezd, kot sta Brad Pitt ali Tom Cruise, njeno ime le redko polni naslovnice tabloidov, je Jami Gertz uradno najbogatejša igralka na svetu.
23. 4. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Kar so skrivali o denarju, zdaj prihaja na plano

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
