  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UGRABITEV ALI IZHOD V SILI?

Razkrivamo šokantno vsebino pisem, ki naj bi jih v Slovenijo poslali pogrešani Melisa in Julija

Julija naj bi travme doživljala, ker naj bi jo oče silil igrati nasilne računalniške igrice in gledati nasilne videe, zaradi katerih ima deklica še dandanes psihične težave.
Melisa Smrekar in Julija Pogačar FOTO: Pu Ljubljana

Melisa Smrekar in Julija Pogačar FOTO: Pu Ljubljana

Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv

Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv

 FOTO: Jože Oberstar

 FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

 FOTO: Jože Oberstar

 FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

FOTO: Jože Oberstar

Melisa Smrekar in Julija Pogačar FOTO: Pu Ljubljana
Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv
 FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
 FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
A. G.
 28. 11. 2025 | 19:15
6:59
A+A-

Kot smo že poročali, je minilo štiri leta od izginotja takrat 10-letne Julije Pogačar, ki jo je njena mama Melisa Smrekar odpeljala neznano kam. Julijin oče Peter Pogačar si je ves čas prizadeval najti hčer, a neuspešno, hkrati je odločen, da bo hčerko našel, izjav za medije pa po vsem tem času ne daje več. Policija ju je sprva uvrstila na seznam pogrešanih, zdaj pa je mati tudi na tiralici. Od 20. junija je namreč Smrekarjeva tudi na seznamu najbolj iskanih oseb Europola. Na Instagramu je za informacije o pogrešani deklici zaprosil tudi kolesarski as Tadej Pogačar, dekličin bratranec.

Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv
Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv

Nepričakovano se je pred mesecem dni Smrekarjeva javila s pismom, ki so ga objavili v Tedniku, in zdaj ponovno, z drugim, le da tokrat ni pisala sama, temveč je pod eno pismo podpisana tudi hči Julija. Pismi je Smrekarjeva naslovila na odvetnika g. Jožeta Oberstarja, ki jo je v preteklosti zastopal v postopku za skrbništvo. Šestinpetdesetletna Smrekarjeva je, kot je zapisala, poleg odvetniku pismi naslovila tudi na policijsko postajo Kamnik in svojima sinovoma, Julijinima polbratoma. Poštne znamke razkrivajo, da sta bili pismi poslani iz Španije. »Smrekarjevo sem pred dolgimi leti zastopal v ločitvenem postopku zaradi dodelitve skrbništva nad hčerko, ki ga je tudi dobila, in od takrat je nisem več videl. V obeh primerih je želela javno objavo pisem, še vedno pa ne morem biti prepričan o njihovi pristnosti. Prejel sem dve pismi prejšnji teden, od mame Nataše Brumen oziroma Melise Smrekar in hčerke ter pred enim mesecem od mame, kot razkrivajo poštne znamke, poslano iz Španije,« je za Slovenske novice pojasnil odvetnik Oberstar, ki zaenkrat nima stika s Smrekarjevo razen tega, da mu je pisala dve pismi. Ker sama ni stopila v kontakt z njim, razloži, da »zato iz previdnosti pisma hrani pri sebi v originalu«. Smrekarjeva ga namreč ni pooblastila, zato je ne more zastopati. »Prosim jo, naj najde način, da stopi v stik z mano, ker bo to najbolje zanjo in za njeno hčerko. Jaz ji ne morem odgovoriti, ker na kuverti ni njenega naslova. Naj vsaj podpiše pooblastilo, da jo lahko zastopam, ker njeni želji po objavljanju pisem ne bom mogel več ustreči. Da pismo posredujem medijem, sem se odločil le zaradi resnosti zadeve in objavljene tiralice. A z objavljanjem pisem ne bo nič rešeno. Poleg tega se na ta način ne more izogniti kazenski odgovornosti.«

FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar

V pismu Pogačarju očita manipulativno vedenje

Peter Pogačar je prepričan, da je njegova nekdanja partnerica pri pobegu z Julijo sledila navodilom duhovne učiteljice, ki se je poimenovala Lana Praner z Gospodi. Smrekarjeva v pismu ponovno zanika, da bi bil njen odhod povezan z duhovno učiteljico Lano Praner, s katero so jo povezovale številne domneve. Trdi, da s Pranerjevo že dolgo ni v stiku, za odhod leta 2021 krivi nekdanjega partnerja Petra Pogačarja, ki ima zdaj polno skrbništvo. V pismu mu očita manipulativno vedenje in zatrjuje, da je šla z Julijo stran zaradi nevzdržnih razmer, pri čemer naj bi se hčerka z odhodom strinjala. V pismu je napisala, da je v njenih očeh Peter Pogačar »lažnivec, prevarant, psihopat, skratka nevarna oseba, ki dobro igra in manipulira. Vloge, ki jih igra: nezreli pubertetnik, ki se brez sramu norčuje iz vseh in ima skrajno morbiden smisel za humor; ubogi fant, ki se vsem zasmili; šarmantnež, ki zna biti sladek kot med, ki preračunljivo preskenira sogovornika, da potem lahko govori točno tisto, kar poslušalec želi slišati. Tako deluje npr. v šoli, na CSD, v medijih, skratka, povsod tam, kjer potrebuje, da je najboljši, najpopolnejši; stroga avtoriteta, ko s prekrižanimi rokami hodi levo in desno pred človekom in razsoja, kdaj, in kako ga bo uničil, na tak način me je obvestil, da moram zapustiti njegovo prenovljeno hišo ...«

Smrekarjeva je omenila tudi svoja dva, že polnoletna sinova, Julijina polbrata: »Res imam otroke različnih očetov, sem bila zelo naivna ... Ni tako lahko biti starš. Enkrat ti očitajo, da si preveč posesiven, drugič pa otroke zapostavljaš ... Je bil pa prav Peter tisti, ki mojega starejšega sina sploh ni upošteval, iz mlajšega se je pa ves čas norčeval in ne vem, če ga je kdaj vzel resno ...« V pismu Smrekarjeva tudi očita, da Petru Pogačarju pri širjenju laži pomaga Tadej Pogačar, slovenski kolesarski šampion, čeprav naj bi ga osebno ne poznala niti ona niti Julija. Po njenem mnenju Tadej, morda nevede, s svojo prepoznavnostjo širi napačne informacije o družinskih zadevah.

Naj bi jo ignoriral

Julija naj bi travme doživljala, ker naj bi jo oče silil igrati nasilne računalniške igrice in gledati nasilne videe, zaradi katerih ima deklica še dandanes psihične težave. Julija je v pismu napisala, da se je oče v javnosti obnašal drugače kot za štirimi stenami. »Ko sem mu na lep način rekla, da jaz teh igric ne bi več igrala, mi je zabrusil, da me je to spet prepričala moja nora mama, ki nima pojma in kako neumna sem, da jo poslušam. Ignoriral me je, dokler nisem rekla, da bi jih pa mogoče spet igrala,« je v pismu zapisala Julija. Prav tako je zapisala, da je mama nima za talko in da ni zaprta: »Ona me je že večkrat vprašala, če hočem nazaj, pa sem ji vedno rekla ne, ker si ne želim nazaj k Petru Pogačarju.«

Pustila mu je pismo in ga po dolgem času objela

Dva dni pred njunim izginotjem je Julija očetu napisala poslovilno pisemce. »Bil sem za računalnikom v svoji sobi, ko je potrkala na vrata in zbežala stran. Rekel sem, naj pride noter, a je ni bilo,« pripoveduje oče in dodaja, da je nato na tleh našel papir, iztrgan iz bloka. Na eni strani je bil narisan velik srček v mavričnih barvah, notri pa ona, ki mu maha. Na drugo stran pa je napisala: »Dragi oči! Ta listek ti pišem z namenom, da ti polepša kakšen žalosten dan. Rada te imam. Julija«

Pomoč odvetnika

Na vprašanje, kako kot odvetnik lahko oziroma sme pomagati pri nadaljnjem razjasnjevanju zadeve, odvetnik Jože Oberstar pojasni: »Zelo. Lahko bi sodeloval kot njen odvetnik pri njenem zastopanju in pri tem, da po mirni poti pripelje hčerko in sebe nazaj v Slovenijo, pomagal bi, da bi se izpogajala s tožilstvom, če bi hčerko predala CSD ali bi poskrbela, da bi imela z očetom skupno skrbništvo. Primarno pa je zaradi mednarodne tiralice, da se reši ugrabitev hčerke in se le-to pripelje nazaj domov.«

 FOTO: Jože Oberstar
 FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
 FOTO: Jože Oberstar
 FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar
FOTO: Jože Oberstar

 

 

 

 

 

Več iz teme

pismootrocipolicijaTadej PogačarMelisa SmrekarJulija Pogačarpeter pogačar
ZADNJE NOVICE
19:15
Novice  |  Slovenija
UGRABITEV ALI IZHOD V SILI?

Razkrivamo šokantno vsebino pisem, ki naj bi jih v Slovenijo poslali pogrešani Melisa in Julija

Julija naj bi travme doživljala, ker naj bi jo oče silil igrati nasilne računalniške igrice in gledati nasilne videe, zaradi katerih ima deklica še dandanes psihične težave.
28. 11. 2025 | 19:15
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo potrebuje največ svobode

Kateri astrološki znaki najbolj cenijo svojo neodvisnost.
28. 11. 2025 | 19:00
18:25
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: to morate do četrtka dokončno zaključiti in opustiti (Suzy)

Najbolj aktiven planet tedna bo Venera, tako nikakor ne zanemarite prijetnejših plati življenja.
28. 11. 2025 | 18:25
18:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo, poročajo o smrti

Razbitine letala so našli nedavno, zato več informacij še ni znanih.
28. 11. 2025 | 18:15
18:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZIMSKI POHODI

Od zajtrka do večerje: celodnevni prehranski načrt za zimski pohod do 1300 metrov

Pravilno načrtovana prehrana ni ovira, temveč pomoč; starejši pohodnik, ki telesu ponudi pravo gorivo, lahko kljub letom uživa v dolgih poteh, varno premaguje strmine in ostane poln energije.
28. 11. 2025 | 18:10
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STARŠI V STRAHU

Starši v paniki: vzgojiteljica v priporu, preiskovalci preverjajo domnevno sporne fotografije

Grozljivka na vzhodu Hrvaške: aretirali vzgojiteljico iz vrtca, sumijo jo širjenja posnetkov otroške pornografije.
28. 11. 2025 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Prihaja material za naslednje desetletje

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Prihaja material za naslednje desetletje

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Veščine, ki ločijo zmagovalce od povprečja

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Scenaristka, ki dela tudi »oskarje«, na našem odru

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Glavni razlogi, zakaj Slovenci letos množično izbirajo WellCard

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki