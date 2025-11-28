Razkrivamo šokantno vsebino pisem, ki naj bi jih v Slovenijo poslali pogrešani Melisa in Julija

Kot smo že poročali, je minilo štiri leta od izginotja takrat 10-letne Julije Pogačar, ki jo je njena mama Melisa Smrekar odpeljala neznano kam. Julijin oče Peter Pogačar si je ves čas prizadeval najti hčer, a neuspešno, hkrati je odločen, da bo hčerko našel, izjav za medije pa po vsem tem času ne daje več. Policija ju je sprva uvrstila na seznam pogrešanih, zdaj pa je mati tudi na tiralici. Od 20. junija je namreč Smrekarjeva tudi na seznamu najbolj iskanih oseb Europola. Na Instagramu je za informacije o pogrešani deklici zaprosil tudi kolesarski as Tadej Pogačar, dekličin bratranec.

Jože Oberstar FOTO: Osebni arhiv

Nepričakovano se je pred mesecem dni Smrekarjeva javila s pismom, ki so ga objavili v Tedniku, in zdaj ponovno, z drugim, le da tokrat ni pisala sama, temveč je pod eno pismo podpisana tudi hči Julija. Pismi je Smrekarjeva naslovila na odvetnika g. Jožeta Oberstarja, ki jo je v preteklosti zastopal v postopku za skrbništvo. Šestinpetdesetletna Smrekarjeva je, kot je zapisala, poleg odvetniku pismi naslovila tudi na policijsko postajo Kamnik in svojima sinovoma, Julijinima polbratoma. Poštne znamke razkrivajo, da sta bili pismi poslani iz Španije. »Smrekarjevo sem pred dolgimi leti zastopal v ločitvenem postopku zaradi dodelitve skrbništva nad hčerko, ki ga je tudi dobila, in od takrat je nisem več videl. V obeh primerih je želela javno objavo pisem, še vedno pa ne morem biti prepričan o njihovi pristnosti. Prejel sem dve pismi prejšnji teden, od mame Nataše Brumen oziroma Melise Smrekar in hčerke ter pred enim mesecem od mame, kot razkrivajo poštne znamke, poslano iz Španije,« je za Slovenske novice pojasnil odvetnik Oberstar, ki zaenkrat nima stika s Smrekarjevo razen tega, da mu je pisala dve pismi. Ker sama ni stopila v kontakt z njim, razloži, da »zato iz previdnosti pisma hrani pri sebi v originalu«. Smrekarjeva ga namreč ni pooblastila, zato je ne more zastopati. »Prosim jo, naj najde način, da stopi v stik z mano, ker bo to najbolje zanjo in za njeno hčerko. Jaz ji ne morem odgovoriti, ker na kuverti ni njenega naslova. Naj vsaj podpiše pooblastilo, da jo lahko zastopam, ker njeni želji po objavljanju pisem ne bom mogel več ustreči. Da pismo posredujem medijem, sem se odločil le zaradi resnosti zadeve in objavljene tiralice. A z objavljanjem pisem ne bo nič rešeno. Poleg tega se na ta način ne more izogniti kazenski odgovornosti.«

V pismu Pogačarju očita manipulativno vedenje

Peter Pogačar je prepričan, da je njegova nekdanja partnerica pri pobegu z Julijo sledila navodilom duhovne učiteljice, ki se je poimenovala Lana Praner z Gospodi. Smrekarjeva v pismu ponovno zanika, da bi bil njen odhod povezan z duhovno učiteljico Lano Praner, s katero so jo povezovale številne domneve. Trdi, da s Pranerjevo že dolgo ni v stiku, za odhod leta 2021 krivi nekdanjega partnerja Petra Pogačarja, ki ima zdaj polno skrbništvo. V pismu mu očita manipulativno vedenje in zatrjuje, da je šla z Julijo stran zaradi nevzdržnih razmer, pri čemer naj bi se hčerka z odhodom strinjala. V pismu je napisala, da je v njenih očeh Peter Pogačar »lažnivec, prevarant, psihopat, skratka nevarna oseba, ki dobro igra in manipulira. Vloge, ki jih igra: nezreli pubertetnik, ki se brez sramu norčuje iz vseh in ima skrajno morbiden smisel za humor; ubogi fant, ki se vsem zasmili; šarmantnež, ki zna biti sladek kot med, ki preračunljivo preskenira sogovornika, da potem lahko govori točno tisto, kar poslušalec želi slišati. Tako deluje npr. v šoli, na CSD, v medijih, skratka, povsod tam, kjer potrebuje, da je najboljši, najpopolnejši; stroga avtoriteta, ko s prekrižanimi rokami hodi levo in desno pred človekom in razsoja, kdaj, in kako ga bo uničil, na tak način me je obvestil, da moram zapustiti njegovo prenovljeno hišo ...«

Smrekarjeva je omenila tudi svoja dva, že polnoletna sinova, Julijina polbrata: »Res imam otroke različnih očetov, sem bila zelo naivna ... Ni tako lahko biti starš. Enkrat ti očitajo, da si preveč posesiven, drugič pa otroke zapostavljaš ... Je bil pa prav Peter tisti, ki mojega starejšega sina sploh ni upošteval, iz mlajšega se je pa ves čas norčeval in ne vem, če ga je kdaj vzel resno ...« V pismu Smrekarjeva tudi očita, da Petru Pogačarju pri širjenju laži pomaga Tadej Pogačar, slovenski kolesarski šampion, čeprav naj bi ga osebno ne poznala niti ona niti Julija. Po njenem mnenju Tadej, morda nevede, s svojo prepoznavnostjo širi napačne informacije o družinskih zadevah.

Naj bi jo ignoriral

Julija naj bi travme doživljala, ker naj bi jo oče silil igrati nasilne računalniške igrice in gledati nasilne videe, zaradi katerih ima deklica še dandanes psihične težave. Julija je v pismu napisala, da se je oče v javnosti obnašal drugače kot za štirimi stenami. »Ko sem mu na lep način rekla, da jaz teh igric ne bi več igrala, mi je zabrusil, da me je to spet prepričala moja nora mama, ki nima pojma in kako neumna sem, da jo poslušam. Ignoriral me je, dokler nisem rekla, da bi jih pa mogoče spet igrala,« je v pismu zapisala Julija. Prav tako je zapisala, da je mama nima za talko in da ni zaprta: »Ona me je že večkrat vprašala, če hočem nazaj, pa sem ji vedno rekla ne, ker si ne želim nazaj k Petru Pogačarju.«

Pustila mu je pismo in ga po dolgem času objela

Dva dni pred njunim izginotjem je Julija očetu napisala poslovilno pisemce. »Bil sem za računalnikom v svoji sobi, ko je potrkala na vrata in zbežala stran. Rekel sem, naj pride noter, a je ni bilo,« pripoveduje oče in dodaja, da je nato na tleh našel papir, iztrgan iz bloka. Na eni strani je bil narisan velik srček v mavričnih barvah, notri pa ona, ki mu maha. Na drugo stran pa je napisala: »Dragi oči! Ta listek ti pišem z namenom, da ti polepša kakšen žalosten dan. Rada te imam. Julija«

Pomoč odvetnika

Na vprašanje, kako kot odvetnik lahko oziroma sme pomagati pri nadaljnjem razjasnjevanju zadeve, odvetnik Jože Oberstar pojasni: »Zelo. Lahko bi sodeloval kot njen odvetnik pri njenem zastopanju in pri tem, da po mirni poti pripelje hčerko in sebe nazaj v Slovenijo, pomagal bi, da bi se izpogajala s tožilstvom, če bi hčerko predala CSD ali bi poskrbela, da bi imela z očetom skupno skrbništvo. Primarno pa je zaradi mednarodne tiralice, da se reši ugrabitev hčerke in se le-to pripelje nazaj domov.«

