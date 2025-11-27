Novi šokantni posnetki iz doma starejših, ki prikazujejo izživljanje nad starostniki

RTV Slovenija je danes objavil nove posnetke izživljanja nad starejšimi v enem izmed domov starejših na območju Celja. Podobni posnetki so v javnost prišli že pred dnevi, o tem pa smo poročali tudi na spletni strani Slovenskih novic.

»Pila« iz etuija za očala

Eden izmed posnetkov, ki ga je objavil RTV Slovenija, kaže, kako oseba z mobilnim telefonom snema dementno oskrbovanko ter jo spodbuja k pitju, pri čemer pa oskrbovanka v rokah drži etui za očala in poizkuša piti iz tega etuija. Na enem drugem posnetku oskrbovanec potrebuje pomoč in se glasno dere, zaposlena pa stoji za vogalom in snema ter mu tako očitno ne nudi hitro pomoči. Na tretjem posnetku pa je videti oskrbovanko, kako se trudi pojesti banano, a je v taki obliki ne bi smela. Kot je v oddaji povedala Valerija Kršlin, ki je medicinska sestra v domu za starejše, oskrbovanka nima zob in bi morala dobiti pasirano kašico, saj bi se lahko s celo banano tudi zadušila.

Kršlinovo je videno zelo prizadelo. »Jaz sem bila globoko razočarana in prizadeta, ko sem videla te posnetke. To početje je nehumano, neetično, brez empatije. Gre za izdajo človeka, ki si ne more sam pomagati, bolnih ljudi, ki so bili zaupani v oskrbo s strani svojcev. Gre za izdajo tudi nas zaposlenih, ki delamo s srcem. Vsi se trudimo, da bo zadnje obdobje življenja lepo za te starostnike. Gre tudi za izdajo tega doma starejših,« je še povedala v oddaji.

Po poročanju RTV Slovenija sta še vsaj dve udeleženki še vedno zaposleni v zavodih, kjer delajo z najbolj ranljivo populacijo, dve pa sta bili odpuščeni.