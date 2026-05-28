Oblačilna dediščina Ukrajine v etnografskem muzeju

Jutri ob 18. uri bodo v Slovenskem etnografskem muzeju odprli razstavo Vezena Ukrajina – oblačilna dediščina Ukrajine s konca 19. in 20. stoletja. Vezena oblačila so ena od najizrazitejših sestavin ukrajinske oblačilne dediščine. Ne izstopajo le zaradi oblikovnih in dekorativnih lastnosti, ampak so predvsem dragoceni simbolni nosilci zgodovinskega spomina in identitete. Njihovi vzorci, tehnike in barve so odraz večdesetletne tradicije in hkrati nosilci družinskih zgodb in regionalnih značilnosti.

Oblačilno dediščino Ukrajine s konca 19. in 20. stoletja razstava prikazuje z dvema zbirkama. Zbirka Muzeja ljudske arhitekture in vsakdanjega življenja Klymentiy Sheptytsky iz Lvova je zgodovinski pregled preobrazbe tradicionalnih oblačil v pripadnostne kostume, ki so bili desetletja nosilci narodne biti. Zbirka zasebne zbirateljice Nataliie Kholod, ki že osemnajst let zbira ukrajinska oblačila, prepleta zgodovinske motive oblačilne dediščine in dokazuje brezčasnost vezenine tudi v današnjem svetu. Rdeča nit, ki povezuje zbirki, je vyshyvanka – ukrajinska vezena srajca kot simbol identitete Ukrajincev po vsem svetu.