PUST

Oblast je že v rokah hudomušnih mask

Glavni faraon je obljubil, da bodo sredstva porabili odgovorno. Danes zabava, jutri tradicionalno pustno rajanje in karneval.
Milan Glavonjić
 13. 2. 2026 | 11:10
5:16
Ribniški župan Samo Pogorelc je edini upošteval voljo plemenitega ljudstva Goriče vasi, že več kot 30 let pustne pokrajine s posebnim avtonomnim statusom, in oblast simbolično predal novemu županu Mateju Ilcu, predsedniku PD Goriča vas. S tem se je tudi uradno začel teden, ko v Ribnici vajeti prevzamejo maske, dobra volja in kanček hudomušne oblasti.

Faraonski proračun

Priča enkratnemu dogodku so bili tudi ptujski kurenti, pustna sekcija Striček z Vira pri Domžalah, domača korobača, burovž ter Egipčani iz Goriče vasi, ki bodo skupaj z drugimi 35 skupinami iz vse Slovenije in tudi tujine del pustne ikonografije jutri, na že 32. karnevalu, enem največjih v Sloveniji. »Po eni strani sem kar vesel, da sem jim predal ključe,« je ob tem dejal župan Pogorelc. »Morda je to priložnost, da se tudi sam za nekaj dni malce odklopim od občinskih zadev in prepustim skrb drugim. A sem jim povedal, da je danes že padel dež, tako da ob predaji oblasti ni bilo jokanja. To pomeni, da jim očitno le nisem tako slab župan,« je dodal v šaljivem tonu. Ob tem je poudaril, da od pustne oblasti pričakuje odgovorno ravnanje: »Predvsem, da bo stanje v proračunu po koncu njihovega mandata takšno, kot so se danes predstavili egipčanski faraoni, torej faraonsko,« se je župan pošalil.

»Smo vesela skupina, ki premore vse, kar spada v ta čas.«

Pravi faraoni so gradili piramide in pobirali davke, goričevljanski pa bodo gradili vzdušje in pobirali krofe. Če bo po tednu dni občinska blagajna stala tako trdno kot piramide in bo v mestu več smeha kot peska v puščavi, jim lahko mirno podaljšamo mandat, sporoča glavni faraon. Matej Ilc - Križmeški (Goričevljani so po domače Križmeki) je obljubil, da bo nova oblast skupnost vodila transparentno, sredstva pa poskusila porabiti odgovorno – tudi zato imajo v soboto vstopnino, da bodo na koncu ostali na pozitivni ničli. Današnji dan bo obarvan z zabavo z Vilijem Resnikom, dan kasneje pa bo potekalo tradicionalno jutranje pustno rajanje od 10. do 12. ure. Ob 14.26 bo sledil pustni karneval, na katerem se bo predstavilo 35 domačih in tujih društev in skupin z več kot tisoč udeleženci, zvečer pa ples v maskah ob živi glasbi. Na pustni torek bodo žalujoči pokopali Naceta pusta.

Ustvarjalna mrzlica

Letošnje novosti vključujejo vstopnino za vse dogodke, vključno s pustnim karnevalom. Otroci do višine enega metra in invalidi imajo prost vstop. Simbolična cena je 5 evrov, predprodaja za otroško rajanje je 5 evrov, na dan dogodka pa 7. Kot vsako društvo, ki raste in poglablja svoje delo, tudi Pustno društvo Goriča vas, ki kot organizator karnevala deluje že 34 let, uvaja nove pristope in ideje. Cveto Marinšek, starosta ribniškega pustnega rajanja, pa dodaja, da Križmeki vsako leto prinašajo novosti tudi v obliki izvirnih mask, kar potrjuje pomlajevanje društva in nadaljevanje tradicije. »Matej, ki slovi po pridnosti in povezovalnem duhu, seveda ne bo odstrl vseh letošnjih novosti, saj ostajajo skrbno varovana skrivnost. Razkrije le toliko, da je v teh dneh po garažah, pod kozolci in v domovih čutiti pravo ustvarjalno mrzlico. Doslej še nevidena ikonografija bo marsikoga prijetno presenetila,« je namignil in razkril le droben košček nastajajoče scenografije. Del dogajanja bo tudi Franc Žuk, znani pustni lik z bičem, ki med prvimi z mogočnimi poki oznanja prihod pustnega časa in začetek karnevalskega vrveža. »Tako kot lani se mi bo pridružil Brane Ulčar, sicer mlajši trški mož, a saj veste – brez nas starejših in izkušenih ne gre,« z nasmehom obljublja Franc. »Našo skupino sestavljajo pokači, gospodar in gospodinja, kujiči, sejavec ter koranti, ki imajo navzgor obrnjene rogove, preganjajo zimo, kličejo pomlad ter bogato letino. Smo vesela številna skupina, ki premore vse, kar spada v ta čas. Kako? To je že skrivnost. Pridite in si nas oglejte,« vabi Goran Topolovac, predsednik PD Orači.

32. KARNEVAL

bo jutri v Ribnici.

Redni gostje Ribniškega karnevala, na katerem niti letos ne bo manjkalo šem, butlov, norcev in vseh, ki se imajo za nekaj več kot navaden Ribničan Urban, so Kurenti generacij s Ptuja. »Prav lepo se počutimo v deželi suhe robe, ko v naših kožuhih odganjamo zimo, ki bo menda ravno sredi februarja stisnila tako, da nam bo vsem trda predla. Naredili bomo velik prepih v klicanju pomladi,« obljublja Ivan Fajt, predsednik ptujskega društva. Z enako vnemo med prijatelje prihajajo člani Pustne sekcije Šejme iz Vrbovega in Sevški potecini iz Begunj pri Cerknici, ki so se udeležili občnega zbora skupaj s predstavniki vseh drugih društev, šole in vrtca, ki bodo sestavni del etnografskega dela karnevalskega rajanja.

pustkarnevalRibnicamaskesemepustovanjepustni karnevalkurentovanjekurentiprireditve
