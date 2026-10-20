Obnovili Plečnikov paviljon, a ga Plečnik sploh ni zasnoval?!

ODKRITJE

Po dolgih letih propadanja so v Begunjah na Gorenjskem obnovili Brezjanko. Domačini zatrjujejo, da ta stavba sploh ni delo našega največjega arhitekta.

Vas pod Begunjščico ni le rojstni kraj bratov Avsenik in zibelka slovenske narodnozabavne glasbe, ampak se je nekoč ponašala tudi z izjemnimi deli Jožeta Plečnika. A dragocena dediščina našega največjega arhitekta je dandanes v precej klavrnem stanju: najlepša Plečnikova stvaritev v Begunjah – kaznilniška kapela – je bila po vojni uničena in izropana, paviljon Jožamurka razpada in služi kot vece, originalen paviljon Brezjanka je zaraščen z grmovjem, kopija Brezjanke pa po mnenju skupine domačinov sploh ni obnovljena po Plečnikovi zamisli. Prav danes popoldne v Begunjah poteka slovesnost, s ...