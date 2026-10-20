Obnovili Plečnikov paviljon, a ga Plečnik sploh ni zasnoval?!

Po dolgih letih propadanja so v Begunjah na Gorenjskem obnovili Brezjanko. Domačini zatrjujejo, da ta stavba sploh ni delo našega največjega arhitekta.
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Nekateri menijo, da obnovljenega paviljona ne bi smeli imenovati kot Plečnikovega. FOTO: Tina Horvat
Vas pod Begunjščico ni le rojstni kraj bratov Avsenik in zibelka slovenske narodnozabavne glasbe, ampak se je nekoč ponašala tudi z izjemnimi deli Jožeta Plečnika. A dragocena dediščina našega največjega arhitekta je dandanes v precej klavrnem stanju: najlepša Plečnikova stvaritev v Begunjah – kaznilniška kapela – je bila po vojni uničena in izropana, paviljon Jožamurka razpada in služi kot vece, originalen paviljon Brezjanka je zaraščen z grmovjem, kopija Brezjanke pa po mnenju skupine domačinov sploh ni obnovljena po Plečnikovi zamisli.
Prav danes popoldne v Begunjah poteka slovesnost, s ...