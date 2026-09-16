Oborožen ropar v Kuzmi streljal na varnostnika in odnesel najmanj 100 tisočakov: policija ga še išče

ČAKAL V ZASEDI

Obraz je imel zakrit z masko, govoril je s štajerskim naglasom in pobegnil proti gozdu.

Policisti in kriminalisti soboške policijske uprave (PU) še vedno oprezajo za storilcem, ki je v četrtek, 3. septembra, pred brezcarinsko prodajalno v Kuzmi varnostniku ukradel torbo z denarjem. Na Goričkem in v pokrajini ob reki Muri je to še vedno glavna novica. Zakaj? Tudi zato, ker je bilo denarja po naših podatkih vsaj 100.000 evrov, kajti varnostnik je pred ropom pobral še tedenski izkupiček iz brezcarinskih trgovin v Gornji Radgoni in Gederovcih. Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so po napadu takoj začeli izvajati aktivnosti, da bi izsledili roparja; nadzorovali so vozila in ...