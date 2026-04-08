Obožujete pice? Tukaj jih boste v soboto lahko okušali brezplačno

V Velikih Laščah bo to soboto, 11. aprila, znova zadišalo po sveže pečenih picah. Tam bo potekala že druga izvedba festivala kreativne peke pic Pizziada Lasis, ki je lani navdušil z odličnim obiskom, raznolikim programom in sproščenim, domačnim vzdušjem. Ideja Pizziade Lasis – ime izhaja iz latinskega poimenovanja kraja – temelji na preprostem, a privlačnem konceptu: picopeki, tako ljubiteljski kot profesionalni, pripravljajo pice tako, kot bi jih spekli za svoje najbližje. Prav zato ima dogodek poseben čar pristnosti. Dobrodošle so tudi doma izdelane peči, med katerimi vsako leto izstopajo prave male mojstrovine – najbolj izvirna bo tudi letos nagrajena.

»Med letošnjimi 29 prijavljenimi tekmovalci lahko pričakujemo pravo eksplozijo okusov in idej, od klasičnih do drzno kreativnih kombinacij,« pravi Luka Jakše, soorganizator festivala. Posebnost festivala, ki jo velja posebej poudariti, je, da je vstop prost, obiskovalci pa lahko brezplačno okušajo pice vseh sodelujočih. Organizatorjem to uspeva tudi s pomočjo sponzorjev, ki prispevajo sestavine, opremo in druge podporne elemente za izvedbo dogodka. Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi pri izboru najboljšega picopeka po svojem okusu. Z glasovanjem se bodo potegovali za praktične nagrade, ki jih bodo prejeli trije tekmovalci z največ glasovi, hkrati pa bodo v žrebu sodelovali tudi glasovalci.

Obeta se pravi raj za brbončice. FOTO: Boštjan Podlogar

Dogajanje se bo začelo ob 10. uri, tekmovalni del pod budnim očesom strokovne komisije pa ob 11. uri. Komisijo sestavljajo priznana imena:– prvi Slovenec, ki je sodil na svetovnem prvenstvu v peki pic v Parmi – ter, izkušeni gostinec z mednarodno kariero. Poleg tekmovanja organizatorji pripravljajo bogat spremljevalni program. Dogodek bo povezoval, za glasbeno kuliso pa bo poskrbela celjska skupina Chorus. Obiskovalce čakajo tudi humorni vložki in sproščeno druženje. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim. V okviru Mini Pizziade se bodo otroci lahko preizkusili v pripravi testa, oblaganju in peki pic, poleg tega bodo na voljo igre in ustvarjalne delavnice.

Zanimivost: pica, kot jo poznamo, izvira iz Neaplja, kjer so jo sprva pripravljali kot preprosto jed za delavce. Danes pa velja za eno najbolj priljubljenih jedi na svetu – tudi zato dogodki, kot je Pizziada Lasis, združujejo tradicijo, ustvarjalnost in druženje na prav poseben način. Razlogov za obisk je torej več kot dovolj – dobra družba, odlična hrana in sproščeno vzdušje.