Obožujete pice? Tukaj jih boste v soboto lahko okušali brezplačno

Pripravljajo že 2. Festival kreativne peke pic Pizziada Lasis. Bogat bo tudi spremljevalni program.
Letos je prijavljenih 29 tekmovalcev oziroma ekip. FOTO: Špela Ankele

Vstop je prost, okušanje slastnih pic pa brezplačno. FOTO: Boštjan Podlogar

Obeta se pravi raj za brbončice. FOTO: Boštjan Podlogar

Mitja Felc
 8. 4. 2026 | 15:45
V Velikih Laščah bo to soboto, 11. aprila, znova zadišalo po sveže pečenih picah. Tam bo potekala že druga izvedba festivala kreativne peke pic Pizziada Lasis, ki je lani navdušil z odličnim obiskom, raznolikim programom in sproščenim, domačnim vzdušjem. Ideja Pizziade Lasis – ime izhaja iz latinskega poimenovanja kraja – temelji na preprostem, a privlačnem konceptu: picopeki, tako ljubiteljski kot profesionalni, pripravljajo pice tako, kot bi jih spekli za svoje najbližje. Prav zato ima dogodek poseben čar pristnosti. Dobrodošle so tudi doma izdelane peči, med katerimi vsako leto izstopajo prave male mojstrovine – najbolj izvirna bo tudi letos nagrajena.

Pričakujemo lahko pravo eksplozijo okusov in idej.

»Med letošnjimi 29 prijavljenimi tekmovalci lahko pričakujemo pravo eksplozijo okusov in idej, od klasičnih do drzno kreativnih kombinacij,« pravi Luka Jakše, soorganizator festivala. Posebnost festivala, ki jo velja posebej poudariti, je, da je vstop prost, obiskovalci pa lahko brezplačno okušajo pice vseh sodelujočih. Organizatorjem to uspeva tudi s pomočjo sponzorjev, ki prispevajo sestavine, opremo in druge podporne elemente za izvedbo dogodka. Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi pri izboru najboljšega picopeka po svojem okusu. Z glasovanjem se bodo potegovali za praktične nagrade, ki jih bodo prejeli trije tekmovalci z največ glasovi, hkrati pa bodo v žrebu sodelovali tudi glasovalci.

Obeta se pravi raj za brbončice. FOTO: Boštjan Podlogar
Dogajanje se bo začelo ob 10. uri, tekmovalni del pod budnim očesom strokovne komisije pa ob 11. uri. Komisijo sestavljajo priznana imena: Lidija Šubašić, Tea Kušar, Zoran Triglav – prvi Slovenec, ki je sodil na svetovnem prvenstvu v peki pic v Parmi – ter Janez Šajn, izkušeni gostinec z mednarodno kariero. Poleg tekmovanja organizatorji pripravljajo bogat spremljevalni program. Dogodek bo povezoval Simon Gale, za glasbeno kuliso pa bo poskrbela celjska skupina Chorus. Obiskovalce čakajo tudi humorni vložki in sproščeno druženje. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim. V okviru Mini Pizziade se bodo otroci lahko preizkusili v pripravi testa, oblaganju in peki pic, poleg tega bodo na voljo igre in ustvarjalne delavnice.

Zanimivost: pica, kot jo poznamo, izvira iz Neaplja, kjer so jo sprva pripravljali kot preprosto jed za delavce. Danes pa velja za eno najbolj priljubljenih jedi na svetu – tudi zato dogodki, kot je Pizziada Lasis, združujejo tradicijo, ustvarjalnost in druženje na prav poseben način. Razlogov za obisk je torej več kot dovolj – dobra družba, odlična hrana in sproščeno vzdušje.

Vstop je prost, okušanje slastnih pic pa brezplačno. FOTO: Boštjan Podlogar
