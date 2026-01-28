Obožujete ribe? Če ja, bo morda ta aplikacija kot nalašč za vas

Februarja bo zaživela prva slovenska ribiška aplikacija, ki se imenuje Ribja tržnica. Kupcem bo omogočala, da neposredno pri ribičih rezervirajo dnevni ulov ter ga prevzamejo na ribiških pomolih v Izoli, Kopru, Ankaranu in Piranu. Gre za digitalno rešitev, ki želi povezati lokalne ribiče in potrošnike ter skrajšati pot svežega ulova od morja do krožnika. Aplikacija je namenjena sektorju ribištva in akvakulture, ki prek nje ponuja svoj ulov, storitve in produkte neposredno končnim odjemalcem oziroma potrošnikom brez posrednikov, dodatnih provizij in dolgih dobavnih verig. Spletna platforma je že zdaj dostopna v trgovinah App Store za sistem iOS in Google Play za android. Trenutno je še v fazi testiranja, vanjo pa ribiči že vnašajo vrsto in količino ulova.

Ta hip je prijavljenih 15 ribičev, aplikacija pa je odprta prav za vse, ki se želijo pridružiti, je pojasnil Igor Koma, ki je sodeloval pri idejni zasnovi projekta ter njegovem izvajanju.

Slovenska ribiška aplikacija bo kupcem omogočala, da neposredno pri ribičih rezervirajo dnevni ulov ter ga prevzamejo na ribiških pomolih. FOTO: Špela Ankele

Ribja tržnica je namenjena rezervaciji, in ne plačilnemu prometu, omogoča pa tudi potisna sporočila. Uporabniki, ki jih zanima zgolj določena vrsta ribe, bodo obvestila prejemali samo za izbrane vrste, ko bodo na voljo. Z dejanskimi objavami – kaj so ribiči ulovili, koliko je na voljo, po kakšni ceni in kdaj bo ribič na pomolu – naj bi se vse skupaj začelo v drugi polovici februarja.

Z dodano vrednostjo bo ribičem omogočeno zmanjšanje ribolovnega napora.

Ključne prednosti te aplikacije za ribiče in kupce naj bi bile v neposredni prodaji rib ali drugih storitev končnemu uporabniku prek aplikacije, ki povezuje ponudbo in povpraševanje, ribičem pa omogoča boljši nadzor nad prodajo in ceno ter seveda kupcem dostop do svežih lokalnih rib z znanim izvorom.

Pobudnik projekta je nevladna in neprofitna organizacija Središče Rotunda s sedežem v Kopru, ki od leta 2002 prispeva k razvoju lokalnega okolja in širše regije. »Smo vodilni partner Lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki deluje na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran in ki je tudi objavila javni poziv, pri katerem je bila odobrena operacija FishApp.«

S pomočjo Ribje tržnice naj bi se skrajšala pot svežega ulova od morja do krožnika. FOTO: Moni Černe/posnetek zaslona

Prilagojeno mladim

Mobilna aplikacija je samo del operacije Digitalni ribiški pomol (FISHAPP), sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), gre za finančni instrument Evropske unije za podporo ribiškemu in akvakulturnemu sektorju v obdobju 2021–2027.

Gre za najnovejšo digitalno rešitev, ki želi povezati lokalne ribiče in potrošnike. FOTO: Moni Černe/posnetek zaslona

Projekt se osredotoča na izzive, ki jih povzročajo podnebne spremembe in prekomerni izlov rib in ki negativno vplivajo na ribji stalež ter dolgoročno ogrožajo vzdržnost ribištva. Zaradi vse manjšega ulova namreč ribiči povečujejo ribolovni napor, kar poleg daljšega delovnika povzroča večjo porabo goriva ter dodatne negativne okoljske učinke.

S tem ciljem operacija razvija tudi to mobilno aplikacijo, ki bo na sodoben način predstavila poklic ribiča in ribogojca ter njegov pomen za lokalno okolje. »Z dodano vrednostjo bo ribičem omogočeno zmanjšanje tega ribolovnega napora, kar bo v končni fazi prispevalo k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter zmanjšanju vpliva ribištva na okolje. Aplikacija bo prilagojena sodobnim trendom digitalne komunikacije in še zlasti dostopna mlajšim generacijam, ki informacije najpogosteje pridobivajo prav prek mobilnih platform.«

Končni cilj operacije bo vzpostavitev inovativne digitalne rešitve, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja z izboljšanjem njegove ekonomske vzdržnosti, zmanjšanjem okoljskega vpliva ter promocijo dopolnilnih dejavnosti v ribištvu in akvakulturi.