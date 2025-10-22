Obravnava v razvpitem primeru mrtvega vojaka Blaža odpade! Njegova sestra Barbara udarila s tem sporočilom (VIDEO)

Ta petek bi morala biti na okrožnem sodišču v Ljubljani zaključna obravnava v odmevnem primeru dokumentarnega filma V imenu resnice.

Gre za primer Blaža Furjana in kot rečeno film V imenu resnice. Ob tem je njegova sestra Barbara Furjan sporočila, da so s sodišča poklicali njenega odvetnika, da obravnava, razpisana za ta petek odpade.

Kot so zapisali, obravnava odpade zaradi opravičljivega razloga (bolezni) pooblaščenca naših tožnikov, je navedla in dodala, da je razpisan že nov datum obravnave, in sicer 17. december letos.

27. maja 1997 je bil Blaž Furjan ustreljen med služenjem vojaškega roka. Njegova smrt nikoli ni bila ustrezno preiskana, uradno še vedno velja za samomor, čeprav ni nobenega dokaza za to, je poudarila Blaževa sestra.

Blaževa sestra vztraja, da bo prišla resnici do dna. FOTO: Igor Mali

V dokumentarnem filmu V imenu resnice, ki je dostopen na YouTubu, poleg Blaževe zgodbe sicer razkrivajo še tri druge neraziskane primere: afero Depala vas, povojno trgovino z orožjem in sestrelitev pilota Tonija Mrlaka. Film je sprožil tožbo nekdanjih pripadnikov brigade Moris, ki zahtevajo njegov umik, javno opravičilo in plačilo odškodnine.