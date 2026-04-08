Obrezali potomko najstarejše trte in vnukinjo

Na gradu Vrbovec v Nazarjah so pred dnevi opravili pozno rez dveh trt: potomke najstarejše trte na svetu z Lenta in še druge, vnukinje veličastne trte, ki je bila vzgojena iz potomke, zasajene v Mozirskem gaju. Nazarsko trto je pred petimi leti v družbi ovtarja mariborske stare trte Alojza Jenuša Slaveka iz Malečnika posadil mariborski viničar in gospodar trte na Lentu Stane Kocutar v družbi župana Mateja Pečovnika in grajskega viničarja Mihe Fajfarja. Na dogodek, ki so ga pripravili četrtič, se je na županovo povabilo odzvalo veliko prijateljev, pa še domači moški pevski zbor, plemič Konrad I. Vrbovški, vodja Evropskega reda vitezov vina – viteške legature Celje Jože Tominšek, državni sekretar ministrstva za naravne vire in prostor iz Celja Miran Gajšek, ovtar iz sosednje Občine Šmartno ob Paki Franc Fužir ter skrbnik trt v Nazarjah, grajski viničar Fajfar, ki je vodil strokovni del.

Po vinskih pesmih se je o trtah in dozdajšnjem pridelku razgovoril župan in ob tem izrazil veselje, da imajo na gradu (in na občini) prav posebno vino, vrbovško kavčino. Preden so se gostje lotili odgovornega dejanja s škarjami, je bilo slišati še veliko drugih razlogov, da se v tej skrajni severozahodni vinogradniški deželi, Podravju, še vzgaja priljubljene trte in brajde. Nekoliko večji vinograd vzdržuje le družina Fajfar, in sicer modro frankinjo v Ljubiji pri Mozirju. Pevci v družbi harmonikarjev so poživili dogajanje z znanimi vinskimi vižami. Rezači so nato uporabili vinogradniške škarje in odstranili odvečne šparone. Z zdravico so se zbrani priporočili zavetniku sv. Martinu, ob druženju pa so nato pohvalili dobro kapljico iz Fajfarjeve kleti.