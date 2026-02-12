  • Delo d.o.o.
'BOLEZEN ALI DELOVANJE ZLA?'

Koliko Slovencev obsede hudič? Eksorcist, psihiater in teolog o duševni in duhovni bolezni

Eksorcist se mora pred obredom prepričati, da ne gre za duševno bolezen, temveč za duhovno. Prav o tem bodo razpravljali v mariborski stolnici v petek, 13. Naključje ali premišljena simbolika?
Nina Čakarić
 12. 2. 2026 | 09:43
 12. 2. 2026 | 11:02
5:32
Včasih človeka dlje spremlja občutek, da z njim nekaj ni v redu. Preplavljajo ga strahovi, temne misli, nenavadna odtujenost, kot da to, kar doživlja, ni več on sam. So to znaki duševne bolezni ali nekaj, kar verniki imenujejo obsedenost? Prav to občutljivo, za marsikoga tudi strašljivo vprašanje bodo odprli v Mariboru, kjer tamkajšnja Stolna župnija pripravlja okroglo mizo z naslovom »Obsedenost ali bolezen? Vloga eksorcista in psihiatra pri soočanju z duševnimi in duhovnimi motnjami ter nauk Cerkve.«

Župnik mariborske stolnice Danijel Lasbaher je Slovenske novice pojasnil, da dogodek pripravljajo z namenom razjasniti dileme, ki se ljudem pogosto porajajo: kdaj gre za duševno bolezen oziroma motnjo in kdaj za duhovno bolezen oz. obsedenost. Kot pravi, je treba dobro poznati znake psihičnih bolezni in jih razločevati od morebitnih znakov, ki jih verni povezujejo z delovanjem »hudobnega duha«. 

Da bi na vprašanja odgovorili čim bolj celovito, bodo pri razpravi sodelovali upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, eksorcist mariborske nadškofije Marjan Vetrnik ter specialist psihiater asist. Tilen Zamuda, dr. med.

V Sloveniji deluje šest eksorcistov. Vsaka nadškofija ima lahko svojega. FOTO: Wikipedia
V Sloveniji deluje šest eksorcistov. Vsaka nadškofija ima lahko svojega. FOTO: Wikipedia

Lasbaher nam pojasni, da je prvi eksorcist v škofiji vedno škof ordinarij. Za službo eksorcista pa ta običajno imenuje enega od duhovnikov, bodisi škofijskih ali redovnih, ki to službo opravlja v njegovem imenu. V Sloveniji je trenutno šest eksorcistov iz sedmih nadškofij.

Dogodek sicer poteka ravno na »zlovešči« petek, 13., ki ga marsikdo povezuje z nesrečo, temnimi znamenji in celo okultnim, a Lasbaher poudarja, da gre pri izbiri datuma povsem za naključje in da v ozadju ni nobene »zarote« ali skritega sporočila, datum pa so izbrali iz čisto praktičnih razlogov, ne zaradi simbolike. Dogodek je izobraževalnega značaja in je namenjen vsem, ki se zanimajo za tovrstne vsebine, še poudarja Lasbaher. 

Upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek je poznavalec demonologije. Foto: Marko Feist
Upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek je poznavalec demonologije. Foto: Marko Feist

Upokojeni nadškof Turnšek: Nekaj primerov eksorcizma na leto

Upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek nam je zaupal, da kot škof nikoli ni posebej organiziral predavanj na to temo, je pa o njej govoril kot profesor na Teološki fakulteti, kjer je imel izbirno predavanje Angelologija, kamor sodi tudi demonologija. V tem okviru je obravnaval pastoralno delovanje na tem področju, kamor sodi tudi eksorcizem, dotaknil pa se je tudi paranormalnih pojavov, saj se ti pogosto omenjajo prav v podobnih zgodbah, pravi.

Zanimanje je bilo, se spominja, izjemno: »Za ta predavanja je bilo med študenti izredno veliko zanimanje,« a v praksi se je potem pokazal upad. »V času mojega škofovanja je bilo glede potrebe eksorcizma različno, a mislim, da več kot nekaj primerov na leto ni bilo. Je bila pa potreba ljudi precej večja za obravnavanje raznih težav, ki pa še ne potrebujejo uporabe eksorcizma, ampak bolj razne druge oblike molitve, kot je molitev za osvoboditev ali ozdravitev notranjih ran.«

Vabilo na okroglo mizo. FOTO: Zaslonski posnetek
Vabilo na okroglo mizo. FOTO: Zaslonski posnetek

»Ljudi, ki so okuženi z različnimi stopnjami zla, je sorazmerno veliko, prav obsedenih pa precej manj«

Kot teolog Turnšek napoveduje, da bo na okrogli mizi spregovoril o različnih stopnjah zla s teoretičnega vidika in predstavil tudi, kako katoliška vera ravna pri eksorcizmu: »Omenil sem, da je ljudi, ki so 'okuženi' z različnimi stopnjami zla, sorazmerno veliko, prav obsedenih ali posedenih pa precej manj. Nekaj bom torej spregovoril o teh različnih stopnjah s teoretičnega vidika. Glede eksorcizma bom razložil prakso Cerkve: glavni eksorcist v škofiji je vedno škof, a potrebuje sodelavce, zato imenuje eksorcista med duhovniki; in samo ta lahko izvaja eksorcizem v moči duhovnega pooblastila škofa. Eno izmed določil Cerkve je tudi, da se eksorcizem ne sme izvajati javno, ampak lahko sodelujejo in pomagajo samo usposobljeni pomočniki in skupina molivcev.«

Kako pomagati verniku, ki ne ve, ali gre za obsedenost ali duševno bolezen? »Pomoč Cerkve je predvsem duhovna moč molitve, torej prošnja bogu, da on pomaga v danem primeru. Eksorcizem je zakramental Cerkve, torej oblika molitve. Vsak eksorcist mora med sodelavci imeti tudi zdravnika, ki mu pomaga do razločevanja med boleznijo in delovanjem zla. Pogosto je prisotno oboje, zato je sodelovanje nujno. Tudi sicer, če eksorcist posumi, da bi lahko šlo za bolezen, mora najprej zahtevati, da gre k zdravniku. O konkretnih primerih pa bo lahko govoril eksorcist, seveda vedno tako, da ohranja zagotovljeno anonimnost, kar pa je v tako majhni Sloveniji sorazmerno težko, saj se lahko kaj hitro kdo prepozna v povedanem, kar pa ni dobro za nadaljevanje dela.«

Na okrogli mizi, s katero želijo odpreti prostor za konkretna vprašanja obiskovalcev ter »razbliniti napačne predstave, stereotipe in vnaprejšnje sodbe«, bo sodeloval tudi eksorcist mariborske nadškofije Marjan Vetrnik, ki to službo opravlja že četrt stoletja. Medicinski vidik bo predstavil psihiater in adiktolog iz UKC Maribor, vodja Enote za zdravljenje odvisnosti Tilen Zamuda, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z duševnimi stiskami in odvisnostmi.

