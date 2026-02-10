Obtožni predlog zaradi afere Knovs, NSi: »Kako predvidljivo! Poslanci so za pregon znova izvedeli iz medijev«

Specializirano tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog je za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

Žakelj, Vrtovec in Horvat se na poslansko imuniteto očitno niso sklicevali, pri četrtem ovadenem pa je postopek drugačen. Nekdanji član Knovsa Matej Tonin je namreč evropski poslanec, torej mu po evropski zakonodaji imuniteta avtomatično pripada. Zato je tožilstvo prek Stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovalo zahtevo za odvzem njegove poslanske imunitete, pisanje portala N1 povzema STA. Policijska uprava Maribor je v začetku julija lani namreč ovadila štiri osebe. Kazenska ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka, še poroča portal.