  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLORABA POLOŽAJA

Obtožni predlog zaradi afere Knovs, NSi: »Kako predvidljivo! Poslanci so za pregon znova izvedeli iz medijev«

Tožilstvo četverici očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
Obtožni predlog je vložilo specializirano tožilstvo. FOTO: Leon Vidic
Obtožni predlog je vložilo specializirano tožilstvo. FOTO: Leon Vidic
I. R.
 10. 2. 2026 | 09:32
1:43
A+A-

Specializirano tožilstvo je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog je za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

Žakelj, Vrtovec in Horvat se na poslansko imuniteto očitno niso sklicevali, pri četrtem ovadenem pa je postopek drugačen. Nekdanji član Knovsa Matej Tonin je namreč evropski poslanec, torej mu po evropski zakonodaji imuniteta avtomatično pripada. Zato je tožilstvo prek Stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovalo zahtevo za odvzem njegove poslanske imunitete, pisanje portala N1 povzema STA. Policijska uprava Maribor je v začetku julija lani namreč ovadila štiri osebe. Kazenska ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka, še poroča portal. 

Več iz teme

KnovsNSiobtožni predlogzloraba položaja
ZADNJE NOVICE
09:58
Novice  |  Slovenija
CPI

Slovenija glede korupcije v družbi Ruande in Bocvane: »Posebej zaskrbljujoča je politična integriteta«

Na Indeksu zaznave korupcije smo v primerjavi z lanskim letom izgubili dve točki.
10. 2. 2026 | 09:58
09:51
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Dupljaki so se poklonili Prešernu

Priznana skupina je posnela spevno skladbo Pod oknom. Avtor besedila je naš največji pesnik, melodije pa Jože Umek.
Mojca Marot10. 2. 2026 | 09:51
09:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
DIJAK PRVEGA LETNIKA

Za toliko so mladoletniku, ki je napadel in porezal dijakinjo v Rakičanu, podaljšali pripor

Incident se je zgodil pred enim mesecem na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
10. 2. 2026 | 09:33
09:32
Novice  |  Slovenija
ZLORABA POLOŽAJA

Obtožni predlog zaradi afere Knovs, NSi: »Kako predvidljivo! Poslanci so za pregon znova izvedeli iz medijev«

Tožilstvo četverici očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
10. 2. 2026 | 09:32
09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
09:21
Lifestyle  |  Polet
REŠUJEMO KRIŽNE VEZI

Tako najlažje preprečimo poškodbo sprednje križne vezi

Kako z vadbo zmanjšati tveganje za poškodbo kolena pri rekreativcih.
Miroslav Cvjetičanin10. 2. 2026 | 09:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki