Obujali spomin na čase cehovskih mojstrov

Cehovska združenja občine Turnišče so pod šotorom na parkirišču tovarne Planika Turnišče pripravila dan cehov. Srečanja se je udeležilo 300 članov in članic vseh cehovskih združenj: Krojaški ceh Turnišče vodijo Jožef Pal, Avgust Sobočan, Alojz Zadravec in Štefan Koroša, Kovaški ceh Turnišče Štefan Toplak in Ciril Režonja, čevljarski je v Turnišču v rokah Alojza Vukana; na čelu Čevljarskega ceha Gomilica je Franc Mujdrica, Čevljarski ceh Nedelica pa vodita Ivan Bukovec in Andrej Sarjaš. Ceh je bil nekoč skupnost mojstrov iste obrti in prostor povezovanja, medsebojne pomoči, prenosa znanja ter skrbi za kakovost obrtniškega dela. Znanje in spretnosti so se prenašali iz roda v rod, skupaj z njimi pa tudi številne zgodbe, običaji in vrednote, ki so sooblikovali življenje tamkajšnjih ljudi.

1717. leta so se turniški obrtniki začeli združevati v cehe.

V kulturnem programu so nastopile ljudske pevke Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, ljudski pevci Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica, dve skladbi pa je na harmoniko zaigral tudi Taj Kavaš. Druženje članov in članic cehov se je po uradnem delu programa nadaljevalo v sproščenem vzdušju ob prijetni glasbi in zakuski.

Štiri svetilke

Cehovska združenja v Turnišču so vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine, k čemur je močno pripomogla etnologinja Jelka Pšajd iz Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Vsak ceh ima svojega vodjo, cehmeštra. To nalogo lahko opravlja le najstarejši član ceha, funkcija pa se lahko deduje ali pa vodjo izberejo člani. Vodja ima pomočnika (sogar), ki je odgovoren predvsem za organizacijo dejavnosti članov, kot je iskanje svečarjev, to so tisti, ki sodelujejo pri pogrebih in svetijo pri mašah, ali pri organizaciji letnih srečanj. Cehi imajo blagajnika in upravni odbor. Prevladujejo predvsem starejši moški, v novejšem času se v cehovska združenja lahko vključujejo tudi ženske.

Njihov pomen se je začel po letu 1880 močno zmanjševati.

Vsako cehovsko združenje ima svojo knjigo, v kateri vodijo sezname svojih članov. Občina Turnišče je poskrbela za restavriranje nekaterih starejših knjig in jih skrbno hrani. Cehovska združenja so znana tudi po svojih banderah, na katerih so upodobljeni zavetniki. Bandere, ki jih hranijo v farni cerkvi, nosijo člani na procesijah ob večjih cerkvenih praznikih, kot so kvatre, božič, novo leto ali velika noč, pa tudi pri mašah za žive in mrtve člane ceha.

Turnišče je bilo središče Turnišče je bilo od 16. stoletja glavno obrtno središče lendavskega gospostva, leta 1548 pridobljene mestne pravice pa so kraju dale tudi pravice za obrtno dejavnost. Od leta 1717 so se tamkajšnji obrtniki združevali v mlinarski in tkalski ceh. Kovaški je začel delovati leta 1719. Z razvojem čevljarstva so se leta 1760 v ceh združili še čevljarski mojstri iz Turnišča, ki so sloveli po kakovostnih izdelkih, ki so jih prodajali na sejmih. Ceh je deloval do leta 1848. Čevljarska tradicija se je nadaljevala z leta 1922 ustanovljeno Strokovno zadrugo čevljarskih mojstrov za okraj Dolnja Lendava s sedežem v Turnišču. Leta 1959 je bil v Turnišču ustanovljen čevljarsko-industrijski obrat Planika, ki v zmanjšanem obsegu deluje še danes.

Udeležujejo se pogrebov svojih članov in njihovih družinskih članov. Vsak ceh ima štiri svetilke (lampaše), s katerimi svečarji potem svetijo na pogrebih. S svetilkami v župnijski cerkvi svetijo tudi pri pomembnih mašah. Svetilke hranijo v mrliški vežici, tiste starejše, ki niso več v uporabi, pa v prostorih Občine Turnišče. Njihova pravila so bila nekoč napisana zgolj v latinskem jeziku, pomen vseh cehov pa se je začel po letu 1880 močno zmanjševati.

Vodja Kovaškega ceha Turnišče je Štefan Toplak. FOTO: Jože Žerdin

Pod šotorom na parkirišču tovarne Planika Turnišče so pripravili zanimiv in povezovalen dan. FOTO: Jože Žerdin