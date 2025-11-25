Obupana Rominja: Bila sem na več kot 30 razgovorih, nikjer me ne sprejmejo

Na facebooku se je pojavila pretresljiva izpoved mlade Rominje z Dolenjske, ki je po dolgem premisleku zbrala pogum in spregovorila o bolečih zavrnitvah, ki jih doživlja pri iskanju dela. Ženska, ki svoje identitete ne razkriva, v objavi opisuje, da se že dolgo trudi najti službo, a neuspešno. Končala je osnovno šolo, ima vozniški izpit in si želi delati. Kljub temu je skoraj nikjer ne sprejmejo.

Opravila je več kot 30 razgovorov, a se vsakič vrne domov s težkim občutkom, da ni zaželena – ne zaradi znanja ali truda, temveč zaradi predsodkov. »Vedno se vrnem domov z istim občutkom – kot da nisem dovolj, samo zato, ker sem to, kar sem.« Dodaja, da skrbi za urejenost, higieno in spoštljivo vedenje, a se kot oseba pogosto ne prebije skozi prvi vtis. »Ljudje vidijo samo moj narod, ne pa mene kot človeka,« je še zapisala.

Dekle trdi, da se trudi pokazati voljo in spoštovanje, a občutek, da jo ljudje gledajo le skozi prizmo njenega naroda, ji jemlje pogum. »Ne vem več, kaj delam narobe,« pravi in prosi za priložnost, nasvet ali delo. »Samo eno možnost potrebujem. ENO!« je zaključila Rominja. Pod objavo so se vsuli različni komentarji. Nekateri so precej nestrpni in le potrjujejo besede avtorice, medtem ko ji je ena uporabnica zagotovila, da ima službo zanjo. Morda pa se ji le nasmehne sreča.