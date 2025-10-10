Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je razprava o uvedbi obvezne božičnice, t. i. 14. plače, dosegla vrelišče. Vlada vztraja pri uvedbi zakonsko določene božičnice, delodajalci pa so se sredi razprave odločili za odhod s seje. Sindikati predlog vlade podpirajo, a zahtevajo jasne dogovore.

Vlada: »Ponudili smo pogajanja o vseh parametrih«

Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da vlada ne stoji »trdno na svojih okopih«, kot ji očitajo delodajalci. Na seji so predlagali sklep o ustanovitvi pogajalske skupine, ki bi do 7. novembra, ko bo naslednja redna seja ESS, usklajevala vse parametre božičnice.

»Vlada je ponudila pogajanja o vseh parametrih božičnice v tej pogajalski skupini. Delodajalska stran se je kljub temu odločila, da na takih pogajanjih ne želi sodelovati. To obžalujem,« je dejal Mesec.

FOTO: Matej Druznik

Kot je napovedal, vlada že pripravlja zakon, katerega besedilo bo prihodnji teden predložila socialnim partnerjem. Če do dogovora v okviru ESS ne bo prišlo, ima vlada po njegovih besedah pravico, da gre naprej z lastnim zakonom o »zimskem dodatku k plači«, ki bo določal višino, roke izplačil, možne izjeme in druge ključne parametre. »Če zavračajo posvetovanje z vlado, ima vlada pravico, da z zakonom, takšnim ali drugačnim, gre naprej,« je poudaril.

Mesec je opozoril, da bo višina božičnice predmet pogajanj. Po njegovih podatkih je lani približno 390.000 zaposlenih v zasebnem sektorju že prejelo božičnico v različni obliki, zato ta ukrep »ni nekaj povsem novega«. Vlada želi postaviti »osnovne gabarite« in obveznost izplačila za vse.

Delodajalci: »To ni socialni dialog, to je diktat«

Na drugi strani so delodajalci ogorčeni. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je pojasnil, da so sejo zapustili, ker na mizi ni bilo dovolj konkretnih izhodišč za pogajanja: »Zdaj smo zapustili sejo, ker pač ne moremo nadaljevati z delom, dokler ne dobimo na mizo tistega, o čemer se delodajalci lahko pogovarjamo,« je dejal.

Po njegovih besedah gospodarstvo že zdaj čuti padec konkurenčnosti in prihodkov, dodatne obveznosti pa bi podjetja samo še bolj obremenile.

Blaž Cvar. FOTO: Črt Piksi

»To niso pogajanja. To je dejansko diktat, kako bo ta vlada nekaj sprejela, in tega enostavno ne moremo sprejeti,« je bil oster Cvar.

Izpostavil je, da imajo v Sloveniji že veliko obveznih dajatev, medtem ko imajo obvezno božičnico le tri države, ki pa »nimajo vsega ostalega, kar imamo mi«. Opozoril je tudi na 20.500 podjetij z negativno bilanco, ki si po njegovih besedah takih izplačil ne morejo privoščiti.

Združenje delodajalcev: »Dogovarjati se moramo enakovredno«

Miroslav Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, je poudaril, da je stališče delodajalske strani enotno: »Socialni dialog mora potekati enakovredno za vse tri partnerje. To je prvi pogoj. Enostranskosti v tem trenutku ne sprejemamo,« je dejal.

Dodaja, da so s svojim odhodom želeli »dati čas«, da vse strani razmislijo o mogočih rešitvah.

Naslednji koraki: nov poskus pogajanj

Naslednja seja ESS je sklicana za 7. november. Do takrat bo vlada pripravila besedilo zakona in socialne partnerje znova povabila za pogajalsko mizo. Mesec ostaja previdno optimističen: »Glede na naše pretekle izkušnje mislim, da smo večkrat uspeli najti skupno pot. Ne upam si reči, da bo nujno tako tudi tokrat, ampak bomo delali v najboljši veri, da bo,« je sklenil.