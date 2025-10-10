  • Delo d.o.o.
BOŽIČNICE

Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

Delodajalci opozarjajo, da bi ukrep številna podjetja pahnil v težave, sindikati pa mu močno ploskajo.
N. P.
 10. 10. 2025 | 15:09
 10. 10. 2025 | 16:08
Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je razprava o uvedbi obvezne božičnice, t. i. 14. plače, dosegla vrelišče. Vlada vztraja pri uvedbi zakonsko določene božičnice, delodajalci pa so se sredi razprave odločili za odhod s seje. Sindikati predlog vlade podpirajo, a zahtevajo jasne dogovore.

Vlada: »Ponudili smo pogajanja o vseh parametrih«

Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da vlada ne stoji »trdno na svojih okopih«, kot ji očitajo delodajalci. Na seji so predlagali sklep o ustanovitvi pogajalske skupine, ki bi do 7. novembra, ko bo naslednja redna seja ESS, usklajevala vse parametre božičnice.

»Vlada je ponudila pogajanja o vseh parametrih božičnice v tej pogajalski skupini. Delodajalska stran se je kljub temu odločila, da na takih pogajanjih ne želi sodelovati. To obžalujem,« je dejal Mesec.

Kot je napovedal, vlada že pripravlja zakon, katerega besedilo bo prihodnji teden predložila socialnim partnerjem. Če do dogovora v okviru ESS ne bo prišlo, ima vlada po njegovih besedah pravico, da gre naprej z lastnim zakonom o »zimskem dodatku k plači«, ki bo določal višino, roke izplačil, možne izjeme in druge ključne parametre. »Če zavračajo posvetovanje z vlado, ima vlada pravico, da z zakonom, takšnim ali drugačnim, gre naprej,« je poudaril.

Mesec je opozoril, da bo višina božičnice predmet pogajanj. Po njegovih podatkih je lani približno 390.000 zaposlenih v zasebnem sektorju že prejelo božičnico v različni obliki, zato ta ukrep »ni nekaj povsem novega«. Vlada želi postaviti »osnovne gabarite« in obveznost izplačila za vse.

Delodajalci: »To ni socialni dialog, to je diktat«

Na drugi strani so delodajalci ogorčeni. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je pojasnil, da so sejo zapustili, ker na mizi ni bilo dovolj konkretnih izhodišč za pogajanja: »Zdaj smo zapustili sejo, ker pač ne moremo nadaljevati z delom, dokler ne dobimo na mizo tistega, o čemer se delodajalci lahko pogovarjamo,« je dejal.

Po njegovih besedah gospodarstvo že zdaj čuti padec konkurenčnosti in prihodkov, dodatne obveznosti pa bi podjetja samo še bolj obremenile.

»To niso pogajanja. To je dejansko diktat, kako bo ta vlada nekaj sprejela, in tega enostavno ne moremo sprejeti,« je bil oster Cvar.

Izpostavil je, da imajo v Sloveniji že veliko obveznih dajatev, medtem ko imajo obvezno božičnico le tri države, ki pa »nimajo vsega ostalega, kar imamo mi«. Opozoril je tudi na 20.500 podjetij z negativno bilanco, ki si po njegovih besedah takih izplačil ne morejo privoščiti.

Združenje delodajalcev: »Dogovarjati se moramo enakovredno«

Miroslav Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, je poudaril, da je stališče delodajalske strani enotno: »Socialni dialog mora potekati enakovredno za vse tri partnerje. To je prvi pogoj. Enostranskosti v tem trenutku ne sprejemamo,« je dejal.

Dodaja, da so s svojim odhodom želeli »dati čas«, da vse strani razmislijo o mogočih rešitvah.

Naslednji koraki: nov poskus pogajanj

Naslednja seja ESS je sklicana za 7. november. Do takrat bo vlada pripravila besedilo zakona in socialne partnerje znova povabila za pogajalsko mizo. Mesec ostaja previdno optimističen: »Glede na naše pretekle izkušnje mislim, da smo večkrat uspeli najti skupno pot. Ne upam si reči, da bo nujno tako tudi tokrat, ampak bomo delali v najboljši veri, da bo,« je sklenil.

