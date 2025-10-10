Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je razprava o uvedbi obvezne božičnice, t. i. 14. plače, dosegla vrelišče. Vlada vztraja pri uvedbi zakonsko določene božičnice, delodajalci pa so se sredi razprave odločili za odhod s seje. Sindikati predlog vlade podpirajo, a zahtevajo jasne dogovore.
Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da vlada ne stoji »trdno na svojih okopih«, kot ji očitajo delodajalci. Na seji so predlagali sklep o ustanovitvi pogajalske skupine, ki bi do 7. novembra, ko bo naslednja redna seja ESS, usklajevala vse parametre božičnice.
»Vlada je ponudila pogajanja o vseh parametrih božičnice v tej pogajalski skupini. Delodajalska stran se je kljub temu odločila, da na takih pogajanjih ne želi sodelovati. To obžalujem,« je dejal Mesec.
Mesec je opozoril, da bo višina božičnice predmet pogajanj. Po njegovih podatkih je lani približno 390.000 zaposlenih v zasebnem sektorju že prejelo božičnico v različni obliki, zato ta ukrep »ni nekaj povsem novega«. Vlada želi postaviti »osnovne gabarite« in obveznost izplačila za vse.
Na drugi strani so delodajalci ogorčeni. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je pojasnil, da so sejo zapustili, ker na mizi ni bilo dovolj konkretnih izhodišč za pogajanja: »Zdaj smo zapustili sejo, ker pač ne moremo nadaljevati z delom, dokler ne dobimo na mizo tistega, o čemer se delodajalci lahko pogovarjamo,« je dejal.
Po njegovih besedah gospodarstvo že zdaj čuti padec konkurenčnosti in prihodkov, dodatne obveznosti pa bi podjetja samo še bolj obremenile.
»To niso pogajanja. To je dejansko diktat, kako bo ta vlada nekaj sprejela, in tega enostavno ne moremo sprejeti,« je bil oster Cvar.
Izpostavil je, da imajo v Sloveniji že veliko obveznih dajatev, medtem ko imajo obvezno božičnico le tri države, ki pa »nimajo vsega ostalega, kar imamo mi«. Opozoril je tudi na 20.500 podjetij z negativno bilanco, ki si po njegovih besedah takih izplačil ne morejo privoščiti.
Miroslav Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, je poudaril, da je stališče delodajalske strani enotno: »Socialni dialog mora potekati enakovredno za vse tri partnerje. To je prvi pogoj. Enostranskosti v tem trenutku ne sprejemamo,« je dejal.
Dodaja, da so s svojim odhodom želeli »dati čas«, da vse strani razmislijo o mogočih rešitvah.
Naslednja seja ESS je sklicana za 7. november. Do takrat bo vlada pripravila besedilo zakona in socialne partnerje znova povabila za pogajalsko mizo. Mesec ostaja previdno optimističen: »Glede na naše pretekle izkušnje mislim, da smo večkrat uspeli najti skupno pot. Ne upam si reči, da bo nujno tako tudi tokrat, ampak bomo delali v najboljši veri, da bo,« je sklenil.