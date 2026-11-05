Oče pogrešanega Jakova (19) se je javil izpod Triglava: v bližini našli še jajčno lupino

Na območju Triglava se nadaljuje iskanje 19-letnega Jakova Vučetića iz Srbije, ki je izginil v zahtevnih vremenskih razmerah. Reševalcem so v preteklih dneh delo močno oteževali sneg, veter in gosta megla, zaradi katere je bilo iskanje iz zraka zelo omejeno. Zdaj pa družina upa, da bo izboljšanje vremena omogočilo obsežnejšo akcijo. V iskanje so nameravali vključiti tudi brezpilotne letalnike, ki bi lahko pomagali pri pregledu težko dostopnega terena. Jakov oče, pravoslavni duhovnik Nikola Vučetić, ki je trenutno v Sloveniji, je za srbsko tiskovno agencijo Rina razkril nove podrobnosti o sinovem izginotju.

»Še vedno čakamo na navodila gorske reševalne službe in načelnika policije Damjana, ali bo helikopter poletel in ob kateri uri. Današnji načrt je, da se v iskanje vključijo brezpilotni letalniki, helikopter in 20 pripadnikov gorske reševalne službe,« je povedal oče.

Po njegovih besedah so reševalci že v preteklih dneh poskušali pregledati območje s helikopterjem in brezpilotnimi letalniki, vendar jim je načrte prekrižala gosta megla. »Včeraj smo ves dan poskušali z brezpilotnim letalnikom posneti teren, vendar je bila megla zelo gosta. Za danes je napovedano jasno in sončno vreme, zato se pripravljamo na odhod, takoj ko dobimo navodila, s katere strani bomo krenili,« je pojasnil.

Izvedeli smo, da naj bi bil Srb Jakov Vučetić študent v Ljubljani in da se je njegov oče, pravoslavni duhovnik iz Preljine pri Čačku, takoj odpravil v Slovenijo. Prijatelji so za srbske medije Jakova opisali kot iznajdljivega, pogumnega in zanimivega mladeniča – kače lovi kar z golimi rokami. Jakov se ni prvič odpravil na Triglav in za turo je bil primerno opremljen. Do izhodišča naj bi prišel z avtoštopom. Na dan njegovega odhoda v gore je bilo vreme še lepo, a že v noči na nedeljo se je zgodil vremenski preobrat in razmere so se spremenile v zimske. FOTO: Zaslonski posnetek

S seboj je imel spalno vrečo, termo folijo in plinski grelnik

Oče je razkril tudi podrobnosti, ki jih je izvedel od enega od gorskih reševalcev. Jakov naj bi se v nedeljo okoli 19. ure z nadmorske višine približno 1900 metrov oglasil reševalcem, jim posredoval svoje koordinate in povedal, da se mu prazni baterija mobilnega telefona. »Šele včeraj sem od fanta iz gorske reševalne službe, ki mu je ime Teo, izvedel, da je Jakov med pogovorom povedal, da ima pri sebi aluminijasto termo folijo, spalno vrečo, plinski grelnik in tri baterije za naglavno svetilko,« je za Rino povedal Nikola Vučetić.

Reševalci so med pregledovanjem območja že našli več predmetov, ki naj bi pripadali pogrešanemu mladeniču. Kot smo poročali v Slovenskih novicah, so njegove osebne predmete našli na približno 2130 metrih nadmorske višine. Opazili so tudi sledi hoje, ki so se spuščale do okoli 1900 metrov, nato pa jih je zabrisal veter. Po očetovih navedbah so približno 200 metrov pod mestom, s katerega naj bi Jakov poklical na pomoč, našli še jajčno lupino.

Iz Ljubljane odšel pri 15 stopinjah, na Triglavu pa hud mraz

Razmere, v katerih se je znašel mladenič, so bile izjemno zahtevne. Njegov oče je opozoril na veliko temperaturno razliko med Ljubljano, od koder se je Jakov odpravil, in visokogorjem. »Zavajajoče je bilo to, da se je Jakov iz Ljubljane odpravil, ko je bilo 15 stopinj nad ničlo. Tista noč je bila zelo mrzla, temperatura na vrhu Triglava se je spustila na minus deset stopinj. Močno je snežilo, v dolini pa je deževalo. Sneg ni bil visok, vendar so bili ponekod zameti visoki tudi do pol metra,« je opisal Vučetić.

Ga pa skrbi, ker njegov sin menda ni bil povsem ustrezno opremljen za zimske razmere. »Zaupamo v Boga in Jakovovo vzdržljivost. A čevlji, ki jih je imel obute, pa tudi tanka plast oblačil niso primerni za vremenske razmere, v kakršnih se je znašel. Ko je šel na izlet, je bilo vreme namreč lepo. Tam zgoraj pa se je v trenutku spremenilo. S seboj ni imel niti jakne,« je Nikola Vučetić.

Kljub dnevu za dnem vse težjim okoliščinam Jakovljev oče ne izgublja upanja. Verjame, da je sinu morda uspelo najti zavetje, kjer bi lahko počakal na pomoč. »Ostane nam samo upanje, da je Jakov našel kakšno zavetje. Molimo k Bogu in svetemu Jakobu, da se bo vse končalo tako, kot si vsi želimo, da ga nekje najdemo živega in zdravega,« je dejal. Ob tem se je zahvalil vsem, ki v teh težkih trenutkih mislijo na njegovo družino.