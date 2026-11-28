Gorenjskega novinarja Petra Šalamona, ki je pred pol leta po dolgotrajni in težki bolezni umrl v 46. letu starosti, se še vedno spominjajo številni, ki so ga poznali in z njim sodelovali. Ob njegovem rojstnem dnevu sta se ga na družbenem omrežju Facebook s pretresljivim zapisom spomnila tudi njegova starša.

»Dragi najin sin Peter, danes bi praznovali tvoj 45. rojstni dan. A namesto objema, nasmeha in voščila lahko prižgeva le svečko in ti v mislih pošljeva poljub tja, kjer si zdaj,« sta zapisala. V nadaljevanju sta se spomnila sina, ki je kljub odhodu še vedno močno prisoten v njunih mislih in srcih. Kot sta zapisala, je po njegovi smrti ostala praznina, ki je ne more zapolniti nič. »Po dolgi in hudi bolezni si pred pol leta odšel, a v najinih srcih nisi nikoli zares odšel. Pogrešava te bolj, kot lahko povedo besede. Pogrešava tvoj glas, tvoj nasmeh in vse tiste drobne trenutke, ki so danes postali neprecenljivi spomini,« sta zapisala.

Ob tem sta poudarila, da čas sicer teče, vendar bolečina ob izgubi ostaja, ljubezen do sina pa ne bo nikoli minila. »Za vedno boš najin sin, najin Peter in del najinih src. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, kjerkoli že si. Radi te imava in te pogrešava,« sta sklenila ganljiv zapis.

Novinar, radijec in ljubitelj gledališča

Novica o smrti Petra Šalamona je junija pretresla številne, ki so ga poznali kot predanega gorenjskega novinarja, radijca in velikega ljubitelja gledališča. Gledališče je bilo pomemben del njegovega življenja. Spremljal je predstave, premiere, Teden slovenske drame in številna srečanja, ki so postala del skupnih spominov ljudi, s katerimi je sodeloval. Njegova povezanost z gledališčem tako ni bila zgolj poklicna, temveč tudi osebna.

Čeprav ga ni več med nami, nanj še naprej spominjajo njegovo delo, ustvarjalnost in spomini vseh, ki so ga imeli radi.