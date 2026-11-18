»Za zgodbo družine Kucler sem izvedela novembra 2015 od gospoda Florjana Auserja. Pomagal mi je dokončati mojo knjigo Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov in mi povedal neverjetno zgodbo družine z Lesnega Brda in njihovega posla s harmonikami,« za Slovenske novice začne Katarina Vrisk, ki živi in deluje v Melbournu v Avstraliji.

Glasbenica, pisateljica in dejavna članica slovenske skupnosti je leta 2016 je izdala obsežno knjigo o avstralskih Slovencih. V njej je tudi zgodba o Kuclerjevih harmonikah. O njih pa je na drugem koncu sveta razmišljal še nekdo ...

Ko je bila kriza, so jih izdelovali tudi iz papirja, ta je iz leta 1937. FOTO: Arhiv J. Ž.

»Pred približno petimi leti je k meni prišel znanec. Vedel je, da že deset let raziskujem zgodovino Vrhnike. Povedal mi je, da so bili na Drenovem Griču prvi izdelovalci harmonik v Sloveniji. Najprej sem mislil, da se šali. Prvič sem slišal za kaj takega. Spodbudil me je, da sem zgodbo raziskal,« pa nam je zaupal Jure Žitko, Vrhničan in nekdanji sodelavec Slovenskih novic ter strasten in natančen kronist zgodovine Vrhnike in okolice. »Našel sem Katarino Vrisk in knjižico o Kuclerjevih, ki je bila objavljena v Avstraliji in prevedena v slovenščino. V njej je predstavljena tudi družina Brežnik iz Sydneyja, kjer živi Jeni Brežnik, rojena Kucler, hči Antona Kuclerja, ki je bil med vojno ubit. Je potomka družine Kucler in pomembna pričevalka o družinski zgodovini,« nas Jure popelje v zgodovino družine Kucler.

Domačijo Kuclerjevih so požgali Italijani. FOTO: Arhiv J. Ž.

Pet bratov umrlo

Živeli so na Lesnem Brdu (to je streljaj od Drenovega Griča), kjer so imeli kmetijo, domačijo in delavnico. Po ustnem izročilu družine naj bi začeli izdelovati harmonike okoli leta 1860. Začetnik je bil Ivan Kucler, ki mu je sledil Franc Kucler, za njim pa njegova sinova Leopold, ki so ga klicali Polde, in Anton. Franc je imel z ženo Antonijo 10 otrok.

»Bili so zelo napredni in poznani. Njihove harmonike so bile izredno kakovostne. Imeli so tudi svoj hišni ansambel, s katerim so nastopali. V starih časopisih, predvsem v Slovencu in Jutru, sem našel zapise o njihovem delu. Fantje so s harmonikami nastopali na ljubljanskih sejmih in dobivali nagrade. Harmonike so oglaševali tudi v časopisih. Franc Kucler je objavljal oglase za svoje izdelke. Nekaj teh časopisnih zapisov in dokumentov je ohranila tudi družina Brežnik v Avstraliji,« nadaljuje Jure Žitko.

Bili so napredna družina. FOTO: Arhiv J. Ž.

V življenje Kuclerjevih je nato grobo posegla druga svetovna vojna. »To je tragični del zgodbe. Kuclerjevi so harmonike izdelovali do leta 1942. Bili so napredna družina, zelo cenjena in znana po Sloveniji. Antonija Kucler, mati družine, je bila izredno odločna, domoljubna ženska. Bila je prava slovenska mati, trmasta in nepopustljiva. Ko se je začela vojna, so pomagali partizanom. Ker so bili zelo znani, je za njihovo dejavnost izvedelo veliko ljudi. Nekdo jih je izdal Italijanom. Avgusta 1942 so italijanski vojaki prišli na njihovo domačijo.«

Katarina Vrisk in Jure Žitko sta združila moči. FOTO: Arhiv J. Ž.

Našemu sogovorniku Žitku je Jeni Brežnik povedala, da so domači že nekaj dni prej slutili nevarnost. Fantje so začeli okoli hiše zakopavati harmonike in druge dragocene predmete. »Hoteli so jih skriti pred Italijani. Toda Antonija jih je opozorila, naj harmonik ne zakopavajo tam, ker jih gotovo nekdo opazuje in bo videl, kam jih skrivajo.« Imela je prav, na srečo pa je sama pozneje sama skrivaj zakopala nekaj harmonik na drugem kraju, v gozdu. Prav te so se ohranile. Peterica fantov je pred Italijani pobegnila v gozd – med letoma 1942 in 1945 so vsi umrli –, na pragu hiše pa so Italijani ustrelili gospodarja Franca ter požgali domačijo in delavnico. Prekopavali so zemljo okoli hiše, ker so vedeli, da so Kuclerjevi zakopali harmonike, fotografije in druge predmete. Našli so skrite stvari in jih odpeljali, v zapor v Ljubljano pa odpeljali Antonijo Kucler. Med zaslišanjem ni nič izdala in septembra 1942 so jo ustrelili. »Pozneje je bila razglašena za narodno herojinjo,« spomni Jure Žitko. Vse to je doživela in preživela Jeni, ki se je poročila z Alfredom Brežnikom, s katerim sta si v Avstraliji ustvarila družino. Alfred je tam spodaj postal zelo uspešen podjetnik.

Tudi Lojze Slak je igral na Kuclerjevo harmoniko, to je potrdila tudi Ivanka Slak. FOTO: Arhiv J. Ž.

Rešil orodje

Del dragocene zapuščine je vendarle preživel. Za to ima velike zasluge tudi mojster Anton Železnik z Vrzdenca, ki se je pri Kuclerjevih učil izdelovanja harmonik. »To je izjemna zgodba. Ko je Železnik z Vrzdenca izvedel, da so Kuclerjeve pobili in požgali delavnico, je po nekaj dneh odšel na pogorišče. Tam je pobral orodje, ki je še ostalo. Kuclerjevi so imeli namreč tudi posebno orodje za izdelovanje harmonik, veliko so ga izdelali sami. Železnik je preostalo orodje zbral in zakopal v zemljo, da ga ne bi kdo odnesel ali uničil. Čez nekaj mesecev se je vrnil in ga odkopal. Tako se je ohranilo približno 20 originalnih kosov orodja, ki jih imajo še danes Železnikovi na Vrzdencu,« nam je povedal Jure Žitko.

Kuclerjeve harmonike so šle po svetu. FOTO: Arhiv J.Ž.

»Kako je mogoče, da smo v Sloveniji tako malo vedeli o teh ljudeh?« se je spraševal Jure, ki mu je delala raziskovalna žilica. Ni šlo gladko, saj domačini niso več veliko vedeli o družini Kucler. »V veliko pomoč mi je bila Katarina Vrisk,« še enkrat poudari Jure, ki je vesel, da je Katarina Vrisk prišla tudi v Slovenijo, letos septembra in oktobra pa je Cankarjev dom na Vrhniki gostil prvo dokumentarno razstavo Dediščina Kuclerjevih harmonik – začetki izdelovanja harmonik na Slovenskem.

Razstava je tudi ta mesec na ogled v vrhniški knjižnici. Sonja Žakelj, direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika, je bila ena ključnih povezovalnih oseb pri pripravi razstave o Kuclerjevih harmonikah.

Rešeno orodje, s katerimi so izdelovali harmonike. FOTO: Sebastjan Auser

»Prepričan sem, da je po Sloveniji še precej originalnih Kuclerjevih harmonik, ki jih ljudje hranijo doma, pa mogoče niti ne vedo, kaj imajo,« Jure o tem, da mu je uspelo na razstavi zbrati kar 15 primerkov Kuclerjevih harmonik. Pri pripravi razstave sta bila Juretu v veliko pomoč tudi dr. Rebeka Kunej iz ZRC SAZU ter njen mož dr. Drago Kunej. Jure pa je vesel, da je z razstavo postavil piko na i svojemu raziskovalnemu delu.