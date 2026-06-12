Od 1. julija bodo poceni nakupi iz Kitajske precej manj ugodni: za vsak izdelek 3 evre!

Razlog je spremenjena carinska zakonodaja, ki ščiti evropske kupce.
Galerija
Nova dajatev se bo obračunala tudi za blago, ki je bilo naročeno pred 1. julijem 2026, če bo njeno carinjenje potekalo po tem datumu. FOTO: Olha Danylenko/Getty Images
Ljubljana • Zdaj je res skrajni čas, da še kaj naročite na straneh kitajskih spletnih prodajalcev, kot sta Shein in Temu, in tako ulovite oprostitev plačila carinskih dajatev za pošiljke v vrednosti do 150 evrov. Za prav vse, kar boste namreč od tam na dom prejeli po 1. juliju, boste morali globlje seči v žep.
»Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Spletni nakupi bodo tako postali dražji,« so sporočili s Finančne uprave RS (Furs) in dodali, da se z vsem skupaj ščiti potrošnike na enotnem evropskem trgu. Pa tudi ...