Od 1. julija bodo poceni nakupi iz Kitajske precej manj ugodni: za vsak izdelek 3 evre!

DAJATEV

Razlog je spremenjena carinska zakonodaja, ki ščiti evropske kupce.

Ljubljana • Zdaj je res skrajni čas, da še kaj naročite na straneh kitajskih spletnih prodajalcev, kot sta Shein in Temu, in tako ulovite oprostitev plačila carinskih dajatev za pošiljke v vrednosti do 150 evrov. Za prav vse, kar boste namreč od tam na dom prejeli po 1. juliju, boste morali globlje seči v žep. »Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Spletni nakupi bodo tako postali dražji,« so sporočili s Finančne uprave RS (Furs) in dodali, da se z vsem skupaj ščiti potrošnike na enotnem evropskem trgu. Pa tudi ...