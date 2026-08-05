Od blatnih stezic do asfaltnih cest

Začelo se je že kmalu po letu 2000, ko so tudi v Zgornji Savinjski dolini posamezni ljubitelji starih, a po videzu kot novih vozil na motorni pogon, motorjev in koles spoznali, da so starejša vozila še uporabna, lepa in vzbujajo prijetno nostalgijo po lepih starih časih. Ivan Sovinšek - Ivo, ljubitelj motorjev, mojster avtomehanik, komercialist in zavarovalni agent, je postal član društva starodobnih vozil Veteran klub v Mariboru, kmalu zatem pa je dobil tudi podporo prav pri vodstvu tega društva na Štajerskem. Zato so v Zgornji Savinjski dolini (ZSD) leta 2006 ustanovili Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki.

Od takrat je minilo okroglih 20 let, zato so se ob jubileju zbrali domala vsi entuziasti iz sedmih ZSD ter številni pridruženi člani in podporniki. V okviru prireditev ob občinskem prazniku Občine Ljubno ob Savinji ter etno Flosarskega bala so pripravili slovesnost ob odprtju vsakoletne razstave starih motorjev, avtomobilov in moto-tehnike, kakršnih do zdaj še ni bilo. Jubilej z odprtjem razstave so zaznamovali v soboto, 25. julija, teden dni kasneje, v soboto, 1. avgusta, pa še vseslovenski zbor lastnikov starodobnikov, panoramsko vožnjo po dolini, obisk in ogled zasebne zbirke starih in zelo dragocenih oldtajmerjev podjetnika Franca Firšta (Rototehnika Firšt) v Brezju nad Mozirjem.

Aktualni predsednik Jože Breznik

Vse se je začelo v dvorani Kulturnega doma KLS Ljubno, kjer so ob izjemnem etno-kulturnem programu nekdanje domačinke dr. Nataše Terbovšek Coklin izvedli inventuro 20-letne ljubezni do stare pološčene pločevine na kolesih in o zaslugah številnih posameznikov. Tako izjemno bogastvo, saj se je ob organiziranem delovanju društva starodobnikov ohranilo več kot 400 starodobnih vozil. Ne le da je več kot 200 članov vozila ohranilo, ampak so jih usposobili za vožnjo in predvsem jih ohranjajo kot spominske eksponate, nesporno kulturno in tehnično dediščino evropskega avtomobilizma.

Zgodovino so kot avtorsko delo – projekcijo o pojavu prometnih sredstev, vozil in prometne kulture v Zgornji Savinjski dolini – predstavili s pogovori s starejših ljudi, ki so bili povezani s porajanjem prve moto-tehnične dediščine v teh krajih. Ob tem tudi zgodbe domačinov iz vseh sedanjih občin oziroma iz nekdanje skupne občine Mozirje, kjer so izpostavili nekatere izjemne ljudi, povezane z začetki cestnega prometa, moto-prevozništva ter avto-moto tehnike.

Na odru so svoje obdobje vodenja DZS predstavili prvi predsednik Sovinšek, njegov naslednik Matej Coklin, donedavni predsednik Simon Štrigl ter predsednik v jubilejnem letu Jože Breznik - Joško. Priznanje in čestitke k 20-letnemu jubileju DZS je izrazil predsednik Zveze SVS Leon Vrtovec, ki je dosedanjim ekipam vodstva društva in članstvu predal posebno diplomo. Ob zahvali domačega župana Franja Naraločnika, ki je podelil društvu občinsko priznanje, so vsem najzaslužnejšim vročili priznanja in zahvale. Diplome in zahvale so podelili tudi številnim drugim zvestim članom in številnim donatorjem ter podpornikom, ki so doslej zvesto omogočali delovanje DZS.

Ko ljubezen do motorjev poveže pravo ljubezen.

Ko so jubilejno dogajanje okvirili v kulturni program s harmoniko in citrami mladih domačih glasbenikov, so pred OŠ Ljubno in v športni dvorani odprli razstavo starodobnih vozil s 33 razstavljavci domačega društva. Predstavili so 87 motornih koles, 9 koles-biciklov, simbolično tudi traktor Steyr, tovorno gospodarsko vozilo in vojaško kuhinjo. Med znamkami vozil so predstavili nekdanje slovensko podjetje Tomos s 27 primerki mopedov in motorjev, 13 motorjev BMW, 6 DKW, 5 vozili Puch ter s po 4 motornimi kolesi Victoria, NSU in Honda. Razstavljenih je bilo tudi veliko drugih, edinstvenih posebnosti, med njimi najstarejši motorni kolesi iz leta 1924. Zgornjesavinjski starodobniki so najlepše sklenili praznični jubilej 1. avgusta, ko so na poligonu pred tovarno KLS priredili oldtimer reli tekmovanje, obiskali najlepši salon starodobnikov z izjemno bogato Firštovo zasebno zbirko neprecenljive vrednosti in bili deležni prijaznega gostoljubja.

Vijugasta cesta jih je nato vodila skozi slikovita naselja občin Rečica ob Savinji v Mozirje ter skozi Nazarje in Gornji Grad v Radmirje. Tam so jim v romarski cerkvi sv. Frančiška odklenili skrbno varovano zakladnico najdragocenejših mašnih plaščev, med njimi tudi darilo cesarice Marije Terezije. Navdušenih več kot sto udeležencev se je nato vrnilo na izhodišče v ljubensko Vrbje, kjer so doživeli praznični zaključek in najzaslužnejši so prejeli priznanja za udeležbo, športno sodelovanje in pokale za prestižne znamke svojih zakladov na štirih kolesih.

Ivo Sovinšek o dogodku: »To, kar smo doživeli v dveh delih našega prazničnega srečanja, se je začelo že leta 1973, ko sem dobil kot zvedav mehanik v dar prvi stari motor od pokojnega domačina in zbiratelja Franca Papeža. To me je navdihnilo, da sem ne le vzdrževal, tudi menjal in dopolnjeval svojo zbirko in navduševal kolege in prijatelje. No, kaj se je dogajalo pozneje, smo predstavili tokrat. Pred 20 leti sem s somišljeniki ustanovil društvo, ki zelo dobro deluje še danes, tudi ob razumevanju dosedanjih županje in župana ter mnogih dobrih ljudi, brez katerih skupina entuziastov ne bi zmogla naprej. Skoraj 200 članov mi je danes v ponos in veselje!«