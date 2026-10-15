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LOKALNE VOLITVE

Od čiščenja odtokov do znanih obrazov: preverili smo, kako se je začel boj za Ljubljano

Dolgoletnega župana Zorana Jankovića želi izzvati pisana druščina politikov, novincev in znanih obrazov.
Prvi dan uradne kampanje je pokazal, kako različne pristope ubirajo kandidati za najpomembnejši županski stolček v državi.  FOTO: Voranc Vogel
Prvi dan uradne kampanje je pokazal, kako različne pristope ubirajo kandidati za najpomembnejši županski stolček v državi.  FOTO: Voranc Vogel
Nina Čakarić
 15. 10. 2026 | 15:41
 15. 10. 2026 | 15:41
9:07
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Danes se je uradno začela kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, ki bodo v Ljubljani še posebej zanimive. Dolgoletnega župana Zorana Jankovića želi izzvati pisana druščina politikov, novincev in znanih obrazov. Preverili smo, kako so kandidati začeli prvi dan kampanje. Medtem ko Janković poudarja svoje dosežke na področju športa, Luka Mesec predstavlja zvezdniško kandidatno listo, Aleš Primc pa se je lotil kar čiščenja cestnih odtokov.

V Ljubljani se obeta posebej živahna tekma. Po dosedanjih javnih napovedih se želi za županski položaj potegovati kar 12 kandidatov, vključno z aktualnim županom Zoranom Jankovićem, ki prestolnico vodi že skoraj dve desetletji. Dokončno število bo znano po pregledu in potrditvi kandidatur pri pristojni volilni komisiji.

Jankovića bodo po dosedanjih napovedih izzvali Aleš Vrhovec (SDS), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Marko Koprivc (SD), Luka Mesec (Levica), Tone Rop (Ljubljana smo vsi), Apolonija Simon (Vesna), Gregor Novak (Prerod), Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Mihael Jarc in Aleksandar Repić.

Kako torej nagovarjajo Ljubljančane? Pogledali smo njihove današnje nastope in objave na družbenih omrežjih ob začetku uradne kampanje.

Janković stavi na šport: pohvalila ga je tudi znana plavalka

Aktualni župan Zoran Janković je začetek kampanje pospremil s poudarjanjem pomena športa v prestolnici. Na družbenih omrežjih je izpostavil vlaganja v športno infrastrukturo, dostopnost športnih dejavnosti in prihajajoči Ljubljanski maraton, ki bo ta konec tedna znova privabil množico tekačev. Pri promociji se je oglasila tudi slovenska plavalka Neža Klančar, ki je o županovem odnosu do športnikov dejala: »Zato ker župan za nas športnike res lepo skrbi.« Janković poudarja, da Ljubljana spodbuja šport na različnih ravneh, za to področje pa naj bi letos namenili približno 18 milijonov evrov.

SDS predstavlja nov obraz: »Prav je, da se vam predstavim«

Povsem drugače je svojo pot začel Aleš Vrhovec, kandidat SDS, ki ga širša javnost doslej skoraj ni poznala. Vrhovec je arhitekt in urbanist, ki je svojo poklicno pot posvetil arhitekturi, v politiko pa se podaja kot novinec. V SDS naj bi se včlanil šele pred letošnjimi volitvami.

Stranka njegovo kandidaturo predstavlja pod geslom Ljubljana. Drugače., pri čemer poudarja potrebo po drugačnem, preglednejšem vodenju prestolnice. Danes so na strankinih družbenih omrežjih objavili tudi njegovo predstavitveno pismo. »Ker sem vam in tudi širši javnosti povsem neznan, se mi zdi prav, da se vam na kratko predstavim,« je zapisal. Vrhovec za zdaj na družbenih omrežjih nima tako izrazite samostojne kampanjske prisotnosti kot nekateri njegovi tekmeci, zato njegovo prepoznavnost gradi predvsem SDS Ljubljana.

Boštjančič opozarja: Ljubljančani si mesta ne morejo več privoščiti

Kandidat Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič je medtem na družbenih omrežjih delil posnetek svojega nastopa v sredinih Odmevih. V ospredje postavlja visoke življenjske stroške in vprašanje dostopnosti bivanja v prestolnici. »Danes se zaradi visokih življenjskih stroškov številni Ljubljančani in Ljubljančanke izseljujejo iz mestnega središča, nekateri celo iz mesta,« je opozoril. Prepričan je, da za izboljšanje kakovosti življenja niso vedno potrebni veliki gradbeni projekti in milijonske investicije.

Mesec v boj z Žižkom, Guštijem in drugimi znanimi imeni

Precej odločno je v kampanjo stopila tudi Levica. Njen sokoordinator Luka Mesec je že vložil kandidaturo za župana, danes pa je svojo ekipo in načrte predstavljal tudi na novinarski konferenci. Na družbenih omrežjih tako Levica kot Mesec objavljata videoposnetke podpornikov in predstavljata razloge, zakaj menita, da bi bil prav Mesec primeren za vodenje Ljubljane. Posebno pozornost pa vzbuja njegova kandidatna lista za mestni svet, na kateri je kar nekaj prepoznavnih imen iz sveta kulture, znanosti, aktivizma in politike. Na prvem mestu je Luka Mesec, takoj za njim dolgoletna zagovornica pravic starejših Biserka Marolt Meden. Na listi so tudi Sara Štiglic, Elvis Alukić, Ištvan Huzjan, Luka Omladič in Dan Juvan. Med bolj znanimi imeni najdemo filozofinjo Svetlano Slapšak, glasbenika Miho Guština - Guštija, sociologinjo Aleksandro Kanjuo Mrčela, ekonomista Damirja Cibica, dolgoletno novinarko Dela Jožico Grgič in pisatelja Miho Mazzinija. Na predzadnjem mestu je sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, listo pa simbolično zaključuje svetovno znani filozof Slavoj Žižek.

Socialni demokrati za zdaj bolj osredotočeni na Maribor?

V primerjavi z nekaterimi tekmeci je bil začetek kampanje Marka Koprivca, kandidata Socialnih demokratov, na družbenih omrežjih manj opazen. Pri pregledu današnjih objav stranke SD smo zasledili predvsem vsebine, povezane z njihovim kandidatom za mariborskega župana, medtem ko Koprivčeva kandidatura za Ljubljano ni bila tako izrazito izpostavljena. Koprivc pa je na svojem profilu opozarjal tudi na peticijo za ukinitev financiranja Cerkve in preusmeritev sredstev v dolgotrajno oskrbo. Kako močno bodo Socialni demokrati v prihodnjih tednih nastopili v ljubljanski tekmi, bo pokazalo nadaljevanje kampanje.

Tone Rop z Urško Klakočar Zupančič, ki pojasnjuje, zakaj ne kandidira sama

Nekdanji premier Tone Rop, ki nastopa z listo Ljubljana smo vsi, je v predvolilnem obdobju že precej aktiven na družbenih omrežjih.Objavlja videoposnetke, v katerih predstavlja svoje poglede na prihodnost prestolnice, v kampanji pa se pojavlja tudi Urška Klakočar Zupančič. Rop na prvi dan uradne kampanje po našem pregledu še ni objavil novega izrazitega sporočila, je pa toliko bolj dejavna Klakočar Zupančič, ki ima snemalno ekipo, ki ji sledi na poti in snemajo raznorazne posnetke, s katerimi se želijo približati ljudem.  

Apolonija Simon in Aleksandar Repić že v prvem besednem dvoboju

Kandidatka stranke Vesna Apolonija Simon je v sredo predstavila svojo kandidatno listo, za zdaj pa na družbenih omrežjih nastopa precej zadržano. Je pa njeno gostovanje na Info360 že prineslo zanimiv besedni dvoboj z drugim županskim kandidatom, Aleksandrom Repićem. Ta je med razpravo navedel, da se na Viču kar 89 odstotkov žensk ponoči ne počuti več varnih.  Simonova mu je odgovorila, da se sama v Ljubljani tudi med nočnimi sprehodi ni počutila ogrožene ali manj varne. Prav tako ni razumela, zakaj bi morala biti Metelkova samodejno označena kot nevarno območje. Kratek izsek njunega soočenja je danes na Instagramu delil tudi Repić, ki očitno računa na pozornost, ki jo prinašajo neposredna soočenja s političnimi tekmeci.

Primc ob začetku kampanje čisti odtoke

Med bolj nenavadnimi začetki kampanje pa je zagotovo nastop Aleša Primca, kandidata stranke Glas za otroke in družine. Primc je danes svojo pozornost usmeril v povsem praktično opravilo: čiščenje cestnih odtokov. To sicer ni njegov prvi takšen predvolilni nastop. Ob napovedi kandidature je namreč že poprijel za kosilnico in kosil travnik. Primc tako volivce nagovarja s konkretnimi prizori vzdrževanja javnih površin, s katerimi želi opozoriti na komunalne in vsakodnevne težave mesta.

Pirat s sloganom, Novak s programom, Jarc še zadržan

Tudi preostali kandidati iščejo svoje načine, kako pritegniti pozornost volivcev.

Jasmin Feratović, kandidat Piratov, je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem opozarja s kratkim sloganom opozarja na korupcijo in volivce poziva k podpori.

Gregor Novak, kandidat Preroda, je še včeraj predstavljal svojo kandidaturo in nekatere programske poudarke, poudaril je, da ima župan izjemno moč za spremembo in da mora mesto služiti ljudem. Volivce sprašuje, kakšno Ljubljano si želijo. 

Manj opazna je za zdaj spletna kampanja nekdanjega mestnega svetnika Mihaela Jarca, ki je prav tako napovedal kandidaturo za ljubljanskega župana. Njegovo ime je povezano tudi s Stranko slovenskega naroda, vendar ob današnjem pregledu nismo našli novejše izrazite kampanjske objave na njegovih javno dostopnih profilih. To seveda še ne pomeni, da kampanje ne vodi ali da volivcev ne nagovarja na druge načine.

Kandidati imajo danes še do 19. ure čas za vložitev kandidatur. Občinske volilne komisije jih bodo nato preverile in najpozneje do 25. oktobra odločile o potrditvi oziroma zavrnitvi. Dokončni seznami bodo objavljeni do 30. oktobra.

Volivci bodo o tem, kdo bo prihodnja štiri leta vodil Ljubljano, odločali 15. novembra. Če noben kandidat ne bo dobil večine glasov, bo drugi krog 29. novembra.

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