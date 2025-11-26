V polni dvorani Gasilskega doma v Dupljah v Občini Naklo so pripravili tradicionalno, že 24. Veselo jesen pod Krivo jelko. Gre za prireditev, s katero so se člani KTD Pod Krivo jelko Duplje zahvalili vsem zaslužnim za prizadevno delo prek poletja in marljivo urejanje okolice štirih vasi, Spodnje in Zgornje Duplje, Zadraga in Žeje.

V ospredju cvetje

Na odru so se predstavili nastopajoči iz domačega kraja oziroma iz Občine Naklo, kot običajno so podelili tudi priznanja za lepo urejene hiše. Letos so v Dupljah dali poudarek cvetju na oknih in balkonih, priznanja pa so prejeli Frančiška Rakovec, Milka Grašič in družina Žun iz Spodnjih Dupelj ter družina Bodlaj iz Zgornjih Dupelj. Priznanja sta podelila predsednik društva Rudi Dovžan in župan Nakla Ivan Meglič.

Najprizadevnejši so prejeli priznanja.

Tradicionalna prireditev je navdušila občinstvo.

V bogatem kulturnem programu so nastopili pevci Moškega pevskega zbora Triglav Duplje, Orgličarji in Rokovnjaška muzika iz Folklorne skupine DU Naklo, Ženski pevski zbor Dupljanke, Otroški pevski zbor Podružnične osnovne šole Duplje, učiteljski ženski pevski zbor OŠ Naklo ter godbenika in plesalci Folklorne skupine Podkuca Naklo. Prireditev je vodila Katarina Meglič.