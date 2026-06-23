  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FORENZIČNA PSIHIATRIJA POD PRITISKOM

Od Fužin do Bavarskega dvora, to razkrivajo primeri napadov oseb z duševnimi težavami

Vodja forenzične psihiatrije UKC Maribor meni, da so obstoječi varnostni ukrepi prekratki za nekatere storilce z resnimi duševnimi motnjami in zgodovino nasilja.
Bavarski dvor v Ljubljani novembra 2025 FOTO: Črt Piksi
Bavarski dvor v Ljubljani novembra 2025 FOTO: Črt Piksi
STA, A. G.
 23. 6. 2026 | 15:29
 23. 6. 2026 | 15:29
8:16
A+A-

Na enoti forenzične psihiatrije UKC Maribor zadnja leta obravnavajo več duševno bolnih storilcev kaznivih dejanj, pri katerih ocenjujejo resno tveganje za ponovitveno nevarnost. Vodja enote mariborske forenzične psihiatrije Miran Pustoslemšek opozarja na časovno omejenost varnostnih ukrepov zdravljenja in na nedoslednost pri njihovem izvajanju. Zadnje leto sta zaznamovala vsaj dva primera ponavljajočih se napadov z ostrimi predmeti, v katera sta bili vpleteni osebi z duševnimi težavami. Na ljubljanskih Fužinah je prišlo do tragičnega razpleta, ko je policija ustrelila osebo, ki je grozila z nožem. V drugem primeru, ki se je že preselil na sodišče, pa je takrat 37-letni moški z nožem napadel voznika mestnega avtobusa na Bavarskem dvoru.

Skupni imenovalec obeh primerov je, da ni šlo za prvi incident oseb, temveč ponavljajoče se primere incidentov. Drugi pa, da so nasilnemu vedenju v obeh primerih botrovale duševne stiske storilca oz. osumljenca, kar sproža vprašanje, kako v Sloveniji poteka obravnava storilcev kaznivih dejanj, ko je jasno, da se ti soočajo z duševnimi težavami in so zato lahko nevarni tako sebi kot družbi. Posebej izstopa primer danes 38-letnega napadalca na voznika mestnega avtobusa, ki se zdravi na enoti forenzične psihiatrije mariborskega UKC. Pred lanskim napadom mu še ni bila izrečena kazenska sankcija, so ga pa pred tem že večkrat obravnavali na policiji; samo lani med drugim zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, večkratnih groženj z nožem, grožnje uslužbenki centra za socialno delo in poškodovanja tujih stvari. Policija je zoper njega podala tudi dve kazenski ovadbi, so navedli na Generalni policijski upravi.

Na nasilne incidente vpliva tudi uporaba psihoaktivnih snovi 

Vodja enote forenzične psihiatrije na UKC Maribor Miran Pustoslemšek, kjer zdravijo neprištevne storilce kaznivih dejanj, opaža, da vsako leto obravnavajo več duševno bolnih storilcev kaznivih dejanj, pri katerih zaznavajo tveganje ponovitvene nevarnosti. »Ne sicer bistveno več, a vendarle več, kar je v veliki meri povezano z uporabo psihoaktivnih substanc. Še posebej novih substanc, ki jih je na trgu ogromno, čez tisoč, in nekatere povzročajo izjemno agresivna stanja,« opozarja.

Kot izpostavlja, so imeli v zadnjih dvanajstih letih le en primer pacienta, ki je po odpustu s forenzične psihiatrije zagrešil resno kaznivo dejanje zoper življenje in telo. V konkretnem primeru je šlo za umor, ko je 30-letni storilec z nožem do smrti zabodel svojega 88-letnega dedka. Imeli so tudi tri primere ponavljajočih se kaznivih dejanj, a ne zoper življenje in telo.

Miran Pustoslemšek, predstojnik oddelka za forenzično psihiatrijo, UKC Maribor. FOTO: Tadej Regent/Delo 
Miran Pustoslemšek, predstojnik oddelka za forenzično psihiatrijo, UKC Maribor. FOTO: Tadej Regent/Delo 

Po oceni Pustoslemška je to statistično dober rezultat, je pa prepričan, da bi kot družba lahko storili več, da bi bilo resnih, ponavljajočih se incidentov manj, kadar jih storijo osebe z zgodovino duševnih težav. Pri tem izpostavlja tudi vlogo države pri snovanju zakonodajnih rešitev ter vlogo sodišč, ki oblikujejo sodno prakso na tem področju.

Kot opozarja, je namestitev na oddelek forenzične psihiatrije pri nas s kazenskim zakonikom namreč omejena na pet let, ukrep obveznega zdravljenja na prostosti pa z zakonom o duševnem zdravju na dve leti. Za bolnike, pri katerih po odpustu iz enote forenzične psihiatrije še obstajata varnostno tveganje in nevarnost ponavljanja kaznivih dejanj ter so še vedno nevarni sebi in okolici, pa v Sloveniji tudi nimamo ustrezne ustanove za dolgoročno namestitev, opozarja. Ob tem zakon o duševnem zdravju določa, da če oseba ne ogroža same sebe ali drugega, zdravljenje proti njeni volji ni utemeljeno, dodaja.

Kot pravi, je po zakonu o duševnem zdravju ukrep nadzorovane obravnave na prostosti sicer mogoče podaljševati trajno, a v praksi forenzični psihiatri opažajo veliko nedoslednosti. V zakonu namreč ni dovolj zagotovil, da se obravnava storilcev z duševnimi težavami dosledno podaljšuje, opozarja sogovornik.

Ob tem je spomnil na primer ponovitve resnega kaznivega dejanja, ki se je zgodil po obravnavi v drugi zdravstveni ustanovi. »V omenjenem primeru je bila težava v tem, da nihče ni podal predloga za podaljšanje nadzorovane obravnave in se je ta enostavno zaključila,« je opozoril.

Za bolnike, pri katerih po odpustu iz enote forenzične psihiatrije še obstajata varnostno tveganje in nevarnost ponavljanja kaznivih dejanj ter so še vedno nevarni sebi in okolici, v Sloveniji tudi nimamo ustrezne ustanove za dolgoročno namestitev, opozarja.

Stroka za daljše obdobje varnostnih ukrepov

V praksi pa se soočajo tudi s primeri, ko se sodišča in sodni izvedenci v postopkih odločanja po zakonu o duševnem zdravju osredotočajo zgolj na potek bolezni v danem trenutku, ne pa tudi na dogajanje pred morebitnim incidentom ter na pričakovani potek po zdravljenju. »Pogosto opažamo, da oseba v času obravnave zanika ali ne daje vtisa, da je lahko nevarna, vendar pa glede na običajen ali pričakovan potek duševne motnje ne moremo biti prepričani, da do tega ne bo prišlo,« opozarja.

Kot primer slabe presoje sodišč izpostavlja tudi primer pacientke, za katero je bila le teden ali dva pred kaznivim dejanjem poskusa uboja z ostrim predmetom predlagana hospitalizacija proti volji po zakonu o duševnem zdravju. A sodišče predvidene hospitalizacije ni odredilo, je izpostavil.

Pustoslemšek je prepričan, da bi moralo biti zakonsko določeno obdobje izvajanja ukrepov bistveno daljše, »tako, kot je to urejeno v večini evropski držav«. »Če imamo opravka z resno duševno motnjo, ki je neozdravljiva, in če je pridružena še uporaba psihoaktivnih substanc, je namreč zelo velika verjetnost, da lahko govorimo o trajni ponovitveni nevarnosti,« opozarja.

Prepričan je, da je pri obravnavi duševno bolnih storilcev kaznivih dejanj še veliko možnosti za izboljšave, tudi na strani odločevalcev, ki snujejo kazensko zakonodajo. Ukrep obveznega zdravljenja na prostosti pa bi bilo po njegovi oceni smiselno vezati tudi na vključitev v terapevtsko skupnost, »po domače komuno", posebej, če gre za osebe, ki uporabljajo psihoaktivne snovi in pridruženo psihozo. Ob tem se zavzema tudi za podaljšanje ukrepa obveznega zdravljenja na prostosti, saj zdravljenje v terapevtski skupnosti po njegovi oceni zahteva obdobje, daljše od dveh let.

V Mariboru letno opravijo okoli sto hospitalizacij, ob čemer se jih 80 odstotkov nanaša na obsojence in pripornike iz slovenskih zaporov. Poleg obsojencev, ki jim je bil ob obsodbi izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva, so med njimi tudi takšni, ki potrebujejo psihiatrično zdravljenje v bolnišnici.

Policija nima pristojnosti za poizvedovanje o duševnem stanju obravnavanih oseb

Na Generalni policijski upravi poudarjajo, da policija ni pristojna niti nima možnosti, da bi ocenjevala duševno ali psihično oziroma zdravstveno stanje obravnavanih oseb. Prav tako ne beležijo podatkov na način, da bi bilo mogoče iz njih razbrati tovrstno stanje obravnavane osebe ali osumljenca kaznivih dejanj.

Na vprašanje, kako na policiji ocenjujejo tveganje ponovitve kaznivih dejanj pri osebah z zgodovino nasilja in z duševnimi težavami, odgovarjajo, da je to vprašanje bolj za medicinsko stroko. Ob tem navajajo, da policija pri vseh postopkih, v katerih zazna potrebo po zdravniški oskrbi, obvešča reševalne oziroma zdravstvene službe, ki poskrbijo za osebo. »V primeru hospitalizacije se postopki policije z obravnavano osebo prekinejo.«

Kot še poudarjajo, je zdravstveno stanje posameznika njegova osebna okoliščina in varovani osebni podatek, zato policija nima pristojnosti, da bi poizvedovala o duševnem stanju. »Vse te okoliščine se tako ugotavljajo v kasnejših postopkih pred sodišči,« so navedli na Generalni policijski upravi.

V Mariboru letno opravijo okoli sto hospitalizacij, ob čemer se jih 80 odstotkov nanaša na obsojence in pripornike iz slovenskih zaporov. Poleg obsojencev, ki jim je bil ob obsodbi izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva, so med njimi tudi takšni, ki potrebujejo psihiatrično zdravljenje v bolnišnici.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

duševno zdravjesodiščepolicijapsihiatrijaMariborSlovenijakaznivo dejanjenapadduševne motnjegrožnjenasiljecentri za duševno zdravjepsihiatrično zdravljenjeMiran Pustoslemšek
ZADNJE NOVICE
16:36
Novice  |  Slovenija
SEMAFORJI

Vedno poplavljeni podvozi v Ljubljani? Janković napoveduje tole rešitev

Semaforje bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«.
23. 6. 2026 | 16:36
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDAR STRELE

Zdaj tudi uradno potrjeno! To je razlog, da je zgorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji (FOTO)

V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.
23. 6. 2026 | 16:01
15:48
Novice  |  Slovenija
REVIZIJE

Janša dal to nalogo Simiču, njegova namestnica znana iz afere Litijska

Ivan Simič je tudi nekdanji direktor Finančne uprave.
23. 6. 2026 | 15:48
15:29
Novice  |  Slovenija
FORENZIČNA PSIHIATRIJA POD PRITISKOM

Od Fužin do Bavarskega dvora, to razkrivajo primeri napadov oseb z duševnimi težavami

Vodja forenzične psihiatrije UKC Maribor meni, da so obstoječi varnostni ukrepi prekratki za nekatere storilce z resnimi duševnimi motnjami in zgodovino nasilja.
23. 6. 2026 | 15:29
15:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAHTEVAL SKORAJ 7000 EVROV

Grozljivo izsiljevanje: ukradel žaro s pepelom pokojne hčerke in zahteval odkupnino

Po navedbah policije je moški nekdanjo delodajalko skušal prisiliti k plačilu domnevnega dolga, pri tem pa naj bi izkoristil eno najbolj bolečih družinskih izgub.
Kaja Grozina23. 6. 2026 | 15:23
15:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
DVE NESREČI ZARADI ODLOMA SKALE

Po smrti alpinista (31) iz Šaleške doline: »Gore so nam v veliko veselje, žal postrežejo tudi z neizmerno žalostjo in tragedijami«

Slovenske Alpe so pretežno zgrajene iz apnenca, ki je pogosto krušljiv, zato kakovost skale ni vedno najboljša. Tudi zaradi tega so gore zahtevnejše in nepredvidljive, ob sobotni tragediji na območju Vršičev opozarjajo gorski reševalci.
23. 6. 2026 | 15:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki