Od goveje juhe do nepozabnih palačink: Aktiv žena Studenec razvaja Posavje

Aktiv žena Studenec je zelo dejavno lokalno društvo, v katero je včlanjenih 43 žena in deklet iz Krajevne skupnosti Studenec v občini Sevnica.

Aktiv žena Studenec deluje že 19 let in združuje članice iz kar osmih vasi, ki se z veseljem udeležujejo vseh lokalnih prireditev v Posavju. »Zelo rade kaj dobrega spečemo, pa ne zgolj potic in drugih sladkih dobrot, marveč tudi slano pecivo,« je pripovedovala ena od aktivnih članic Bernarda Janc. »Naše dobrote največkrat ponujamo na raznih prireditvah, ki se dogajajo v našem kraju. Udeležujemo se oziroma tudi organiziramo razne delavnice, na katerih se vedno naučimo kaj novega. Rade se tudi družimo in poveselimo, zato smo vesele vsakega povabila.«

Članice sodelujejo tudi z vinogradniki s Studenca. Nedavno so se skupaj z njimi udeležile, denimo, festivala goveje juhe na Vrhovem pri Radečah, poleg juhe pa so obiskovalcem prireditve ponujale sladko in slano pecivo, pa tudi vinsko kapljico.

43 ŽENA IN DEKLET je včlanjenih.

Med njihovimi odmevnejšimi letnimi dogodki sta organizacija kulinaričnih razstav, denimo, v sklopu martinovanja na Studencu, ali pa projekt Z'denška kuh'na, ki poteka v sodelovanju z drugimi lokalnimi društvi in šolo. Redno sodelujejo tudi na kuharskih dogodkih drugod. »Lahko se pohvalimo, da na Z'denški kuh'ni pripravimo številne različne jedi iz določenih sestavin, denimo iz krompirja, pire, ajde in drugih živil. Ob tem vselej pripravimo še kratek program, obiskovalci pa lahko naše dobrote tudi pokusijo. Seveda tudi takrat medse povabimo naše vinogradnike z njihovo rujno kapljico,« je dejala Jančeva.

Aktiv žena Studenec za članice pripravlja tudi tečaje kuhanja. Foto: Arhiv AKŽ

Z različnimi nadevi

Kot rečeno, so v društvu zbrane ženske iz osmih vasi iz KS Studenec v občini Sevnica. »Nimamo prav nobene članice, ki bi imela doma kmetijo. Kljub temu pa se lahko pohvalimo, da imamo svojo kuhinjo, ki smo je zelo vesele. V njej prirejamo sestanke, praznujemo rojstne dneve članic in seveda pripravljamo razne jedi in imamo delavnice. Vsako leto sodelujemo tudi na martinovanju. Na stojnicah ponujamo vinogradniške malice, ki jih poprej skuhamo, takšen je na primer ričet ali pa gobova juha z ajdovimi žganci, vseeno pa se zdi, da gredo vsem najbolj v slast še vedno naše palačinke z različnimi nadevi. Na miklavževanju pripravljamo Miklavžu darila, na koncu pa vse obiskovalce pogostimo. Tedaj stopimo skupaj vsa društva, saj smo med seboj zelo povezani,« so povedale članice.

V društvu so ženske iz osmih vasi, vse so v KS Studenec v občini Sevnica.

Jančeva nam je opisala še delavnico, na kateri se lotijo peke mini tortic različnih okusov, od karamelnih in sadnih do čokoladnih. In teh se vedno udeleži tudi veliko število članic, tako da jih morajo pripraviti v več delih. »Hvaležne smo tudi vsem krajanom, ki radi prihajajo na naše dogodke in okušajo naše dobrote!«