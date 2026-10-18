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Od izvira do izliva: povezovanje ljudi, ki živijo ob potoku Pšata (FOTO)

Z letošnjim srečanjem so obudili tradicijo.
Pobudo za vnovično srečanje je dala tudi Branka Urbanija, ki je predstavila letošnje potovanje. FOTO: Janez Kuhar

Pobudo za vnovično srečanje je dala tudi Branka Urbanija, ki je predstavila letošnje potovanje. FOTO: Janez Kuhar

Gostom so postregli pecivo. FOTO: Janez Kuhar

Gostom so postregli pecivo. FOTO: Janez Kuhar

Na cilju FOTO: Janez Kuhar

Na cilju FOTO: Janez Kuhar

Udeleženci, zbrani pri izviru Pšate FOTO: Janez Kuhar

Udeleženci, zbrani pri izviru Pšate FOTO: Janez Kuhar

Cerkljanski gavnarji so navdušili. FOTO: Janez Kuhar

Cerkljanski gavnarji so navdušili. FOTO: Janez Kuhar

Skupina pred odhodom FOTO: Janez Kuhar

Skupina pred odhodom FOTO: Janez Kuhar

Pobudo za vnovično srečanje je dala tudi Branka Urbanija, ki je predstavila letošnje potovanje. FOTO: Janez Kuhar
Gostom so postregli pecivo. FOTO: Janez Kuhar
Na cilju FOTO: Janez Kuhar
Udeleženci, zbrani pri izviru Pšate FOTO: Janez Kuhar
Cerkljanski gavnarji so navdušili. FOTO: Janez Kuhar
Skupina pred odhodom FOTO: Janez Kuhar
Janez Kuhar
 18. 10. 2026 | 11:10
2:53
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Udeleženci povorke Od izvira do izliva Pšate so se znova zbrali pri izviru potoka v bližini Cerkelj na Gorenjskem in se s kolesi podali na pot do izliva v Kamniško Bistrico pri Dragomlju. Člani študijskega krožka Etno-fletno so skupaj z domačini iz občin Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Trzin in Domžale tako obudili tradicijo povezovanja krajev in ljudi, ki živijo ob 28,4 kilometra dolgem potoku v porečju Save in desnem pritoku Kamniške Bistrice.

Člani krožka Etno-fletno so posneli tudi dokumentarni film o življenju ob Pšati.

Program so pripravili mentorica krožka Branka Urbanija ter Ivan Kropivnik in Nande Podjed, na pot pa so se odpravili tudi člani KD Folklora Cerklje, Cerkljanski gavnarji. Glasbenike in folklornike je s prazničnim vozom, imenovanim zapravljivček, spremljal Franc Kuralt z Zgornjega Brnika. Zbrane sta na začetku pozdravila cerkljanski župan Franc Čebulj in Branka Urbanija. Ivan Kropivnik je prebral svojo pesem o Pšati, objavljeno v knjigi Srčnice, Nande Podjed pa se je spomnil prvega potovanja do Pšate pri Dragomlju pred 24 leti. »Želimo, da bi Pšata še naprej povezovala kraje, občine in ljudi ob njej,« je poudaril. Jožef Pavlič je predstavil tudi svojo knjigo o potoku.

Branka Urbanija je spomnila, da je zadnja povorka od izvira do izliva potekala leta 2006, letošnje srečanje je tako pomenilo nadaljevanje in oživljanje tradicije povezovanja krajev ob potoku. Srečanje so sicer prvič pripravili 29. junija 2002, na god sv. Petra in Pavla. Organizirala sta ga Konjeniško društvo Cerklje in Vaška skupnost Pšata, v povorki je sodelovalo šest konjskih vpreg, tokrat so jih zamenjala kolesa, s približno 40 Pšačani. Člani krožka Etno-fletno, ki deluje v Trzinu in letos praznuje deset let, pa so pred štirimi leti posneli tudi dokumentarni film o življenju ob Pšati.

28,4 KILOMETRA je dolg potok Pšata v porečju Save.

Prvi postanek so udeleženci opravili pred osnovno šolo v Komendi, kjer jih je pozdravil župan Jurij Kern. V Mengšu jih je sprejel župan Bogo Ropotar, ki se jim je pridružil na kolesu do Loke pri Mengšu. Pri gostilni Tavčar jih je pričakala Urška Tavčar s člani krožka Etno-fletno. Pot so nadaljevali v Trzin, kjer jih je pri postaji e-koles sistema BicikEL pričakal župan Peter Ložar z domačini. Obiskali so tudi rojstno hišo Ivana Hribarja, nato pa odkolesarili proti vasi Pšata pri Dragomlju. Na cilju so jih pri gasilskem domu sprejeli domači gasilci s podžupanom Domžal Borutom Ernestlom skupaj z domačini, pripravili so tudi manjšo pogostitev.

Na cilju FOTO: Janez Kuhar
Na cilju FOTO: Janez Kuhar

Udeleženci, zbrani pri izviru Pšate FOTO: Janez Kuhar
Udeleženci, zbrani pri izviru Pšate FOTO: Janez Kuhar

Cerkljanski gavnarji so navdušili. FOTO: Janez Kuhar
Cerkljanski gavnarji so navdušili. FOTO: Janez Kuhar

Skupina pred odhodom FOTO: Janez Kuhar
Skupina pred odhodom FOTO: Janez Kuhar

Gostom so postregli pecivo. FOTO: Janez Kuhar
Gostom so postregli pecivo. FOTO: Janez Kuhar

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