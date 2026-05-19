  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠTEVILNE NOVOSTI

Od junija posodobljeni slovenski potni listi: bolj zaščiteni, vendar dražji

Med novostmi, ki bodo v novih potnih listih vidne s prostim očesom, izstopajo barvna slika imetnika, transparentno okno na podatkovni strani in QR-koda.
Nove slovenske potne liste bo težje ponarediti, a bo lažje preveriti njihovo pristnost. FOTO: Policija

Nove slovenske potne liste bo težje ponarediti, a bo lažje preveriti njihovo pristnost. FOTO: Policija

V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol

V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol

Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti. Foto: ALEŠ ČERNIVEC

Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti. Foto: ALEŠ ČERNIVEC

Nove slovenske potne liste bo težje ponarediti, a bo lažje preveriti njihovo pristnost. FOTO: Policija
V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol
Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti. Foto: ALEŠ ČERNIVEC
Tomica Šuljić
 19. 5. 2026 | 07:13
4:33
A+A-

Po 10 letih prihaja do posodobitve in varnostne nadgradnje slovenskih potnih listov. V njih bodo po novem barvne fotografije imetnikov in QR-koda, ki bo uradnim osebam olajšala preverjanje veljavnosti. Ponarejevalci bodo imeli precej dela, da bodo potvorili 103 zaščitne elemente, ki jih bo vseboval nov potni list. Prvega junija bo začela veljati nova serija potnih listin, ki jih bo še naprej tiskal Cetis: potni listi se bodo z dobrih 36 evrov podražili na 44,77 evra, temu pa je treba prišteti še upravno takso, ki bo znašala do 14,10 evra za potni list z 10-letno veljavnostjo. Nove potne listine prinašajo precej novih elementov, ki otežujejo ponarejanje. »Na različnih pozicijah (platnice, polikarbonatna podatkovna stran, papirnate vizne strani) bodo vsebovali kar 103 zaščitne elemente,« pojasnjujejo z ministrstva za notranje zadeve (MNZ).

Številne novosti

Med novostmi, ki bodo v novih potnih listih vidne s prostim očesom, izstopajo barvna slika imetnika, transparentno okno na podatkovni strani in QR-koda. Slednja omogoča takojšnje preverjanje veljavnosti potnega lista pri uporabi doma in v tujini, saj bo carinike, bančne uslužbence in druge uradne uporabnike usmerila na spletno stran eUprave, ki omogoča hitro pridobitev informacij o veljavnosti dokumenta. »Novi potni listi sledijo razvoju tehnologije na področju varnostnih tiskovin v obdobju zadnjih desetih let,« še dodajajo na MNZ.

Po slikanju pri enem od 293 registriranih e-fotografov digitalno fotografijo hranijo šest mesecev.

Ker za potovanja znotraj Unije pretežno uporabljamo osebno izkaznico, ne preseneča, da so od leta 2022 – ko smo uvedli biometrične osebne – po tujini zaznali največ ponaredkov tega osebnega dokumenta; za njimi po številu sledijo ponarejene potne listine in vozniška dovoljenja. Samo v Nemčiji so letos odkrili Gruzijca, Severnega Makedonca, Srba in dva Nemca, ki so imeli pri sebi ponarejena slovenska osebna ali vozniška dovoljenja, nekateri celo oba dokumenta – a zgolj enega Nemca s ponarejenim slovenskim potnim listom. Pred nekaj leti so nemški uradniki odkrili Vietnamca, ki je pri njih bival štiri leta z našo ponarejeno osebno izkaznico.

Novi potni listi sledijo razvoju tehnologije na področju varnostnih tiskovin.

Zasluge za manj ponarejenih potnih listov gredo tudi grški policiji in Europolu, ki so v zadnjih letih odkrili pet mrež ponarejevalcev dokumentov. Pred 10 meseci so v Atenah ujeli združbo, ki je ponarejanje listin skrivala za dejavnostjo turistične agencije, pred leti pa so prijeli kriminalce, ki so uporabljali originalne, pretežno ukradene dokumente. Ta združba je podobnost migrantov s pravimi lastniki dokumentov poskušala doseči tudi tako, da so v frizerskem salonu v Atenah migrante ostrigli tako, da bi čim bolj spominjali na prave lastnike.

Sistem e-fotograf

Pri fotografijah imetnikov dokumentov v Sloveniji od aprila obvezno uporabljamo sistem e-fotograf, ki je bil že nekaj let opcijska izbira. Po slikanju pri enem od 293 registriranih e-fotografov po Sloveniji se digitalna fotografija za šest mesecev shrani v elektronsko odložišče fotografij za osebne dokumente. Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti, kjer uporabijo digitalno fotografijo, ki se hrani v evidenci oziroma je bila že uporabljena za izdajo katerega od prejšnjih uradnih identifikacijskih dokumentov – a le, če kaže aktualno podobo prosilke ali prosilca.

58,87

evra bo cena novega potnega lista.

10

let bo njegova veljavnost.

103

zaščitne elemente bo imel.

Notranje ministrstvo navaja, da sta bili lani dve tretjini vlog za osebno izkaznico in več kot 60 odstotkov vlog za potne liste evidentirane na način predložitve referenčne številke, ki so jo vlagateljice in vlagatelji prejeli po fotografiranju. V prvih nekaj tednih obvezne uporabe sistema e-fotograf niso zaznali večjih težav, navajajo na ministrstvu. Glede na zaznano prakso pa se vlagateljem priporoča, da po obisku e-fotografa na upravno enoto s seboj prinesejo potrdilo e-fotografa ali vsaj referenčno številko. 

V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol
V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol

Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti. Foto: ALEŠ ČERNIVEC
Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti. Foto: ALEŠ ČERNIVEC

Več iz teme

potni listnovostidokumentie-fotograf
ZADNJE NOVICE
07:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
MED DELOM

Tragična nesreča pri Majšperku terjala življenje moškega

Poškodbe, ki jih je moški utrpel pri delu so bile zanj usodne.
19. 5. 2026 | 07:44
07:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Navdušenje na to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
07:38
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA

Mlada vojakinja padla s konja in umrla. Na prireditvi je bil tudi kralj Karel III.

Mlada britanska vojakinja, ki je umrla po padcu s konja med nastopom na Kraljevi konjeniški prireditvi v Windsorju, je bila identificirana kot Ciara Sullivan.
19. 5. 2026 | 07:38
07:22
Bulvar  |  Domači trači
IZ NJENIH ZAČETKOV

Takšna je bila nekoč Tara Zupančič: bi jo prepoznali? (FOTO)

Na družbenih omrežjih je objavila starejšo fotografijo iz obdobja svojih začetkov v modi.
19. 5. 2026 | 07:22
07:22
Novice  |  Slovenija
PREMIER

Danes bo vložena Janševa kandidatura za mandatarja in s tem za četrto Janševo vlado

Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije - poleg Janševe SDS še NSi, SLS, Fokus in Demokrati - potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice.
19. 5. 2026 | 07:22
07:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KVČB

Bolezen modernega sveta, s katero živi okoli 10 milijonov ljudi

Napadi vnetja, kronična diareja, bolečine v trebuhu, kri na blatu in sistemski simptomi.
Ema Bubanj19. 5. 2026 | 07:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Navdušenje na to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki