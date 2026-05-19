Od junija posodobljeni slovenski potni listi: bolj zaščiteni, vendar dražji

Po 10 letih prihaja do posodobitve in varnostne nadgradnje slovenskih potnih listov. V njih bodo po novem barvne fotografije imetnikov in QR-koda, ki bo uradnim osebam olajšala preverjanje veljavnosti. Ponarejevalci bodo imeli precej dela, da bodo potvorili 103 zaščitne elemente, ki jih bo vseboval nov potni list. Prvega junija bo začela veljati nova serija potnih listin, ki jih bo še naprej tiskal Cetis: potni listi se bodo z dobrih 36 evrov podražili na 44,77 evra, temu pa je treba prišteti še upravno takso, ki bo znašala do 14,10 evra za potni list z 10-letno veljavnostjo. Nove potne listine prinašajo precej novih elementov, ki otežujejo ponarejanje. »Na različnih pozicijah (platnice, polikarbonatna podatkovna stran, papirnate vizne strani) bodo vsebovali kar 103 zaščitne elemente,« pojasnjujejo z ministrstva za notranje zadeve (MNZ).

Številne novosti

Med novostmi, ki bodo v novih potnih listih vidne s prostim očesom, izstopajo barvna slika imetnika, transparentno okno na podatkovni strani in QR-koda. Slednja omogoča takojšnje preverjanje veljavnosti potnega lista pri uporabi doma in v tujini, saj bo carinike, bančne uslužbence in druge uradne uporabnike usmerila na spletno stran eUprave, ki omogoča hitro pridobitev informacij o veljavnosti dokumenta. »Novi potni listi sledijo razvoju tehnologije na področju varnostnih tiskovin v obdobju zadnjih desetih let,« še dodajajo na MNZ.

Po slikanju pri enem od 293 registriranih e-fotografov digitalno fotografijo hranijo šest mesecev.

Ker za potovanja znotraj Unije pretežno uporabljamo osebno izkaznico, ne preseneča, da so od leta 2022 – ko smo uvedli biometrične osebne – po tujini zaznali največ ponaredkov tega osebnega dokumenta; za njimi po številu sledijo ponarejene potne listine in vozniška dovoljenja. Samo v Nemčiji so letos odkrili Gruzijca, Severnega Makedonca, Srba in dva Nemca, ki so imeli pri sebi ponarejena slovenska osebna ali vozniška dovoljenja, nekateri celo oba dokumenta – a zgolj enega Nemca s ponarejenim slovenskim potnim listom. Pred nekaj leti so nemški uradniki odkrili Vietnamca, ki je pri njih bival štiri leta z našo ponarejeno osebno izkaznico.

Zasluge za manj ponarejenih potnih listov gredo tudi grški policiji in Europolu, ki so v zadnjih letih odkrili pet mrež ponarejevalcev dokumentov. Pred 10 meseci so v Atenah ujeli združbo, ki je ponarejanje listin skrivala za dejavnostjo turistične agencije, pred leti pa so prijeli kriminalce, ki so uporabljali originalne, pretežno ukradene dokumente. Ta združba je podobnost migrantov s pravimi lastniki dokumentov poskušala doseči tudi tako, da so v frizerskem salonu v Atenah migrante ostrigli tako, da bi čim bolj spominjali na prave lastnike.

Sistem e-fotograf

Pri fotografijah imetnikov dokumentov v Sloveniji od aprila obvezno uporabljamo sistem e-fotograf, ki je bil že nekaj let opcijska izbira. Po slikanju pri enem od 293 registriranih e-fotografov po Sloveniji se digitalna fotografija za šest mesecev shrani v elektronsko odložišče fotografij za osebne dokumente. Stranka prejme potrdilo o referenčni številki fotografije, z njim nadaljuje postopek na upravni enoti, kjer uporabijo digitalno fotografijo, ki se hrani v evidenci oziroma je bila že uporabljena za izdajo katerega od prejšnjih uradnih identifikacijskih dokumentov – a le, če kaže aktualno podobo prosilke ali prosilca.

58,87 evra bo cena novega potnega lista. 10 let bo njegova veljavnost. 103 zaščitne elemente bo imel.

Notranje ministrstvo navaja, da sta bili lani dve tretjini vlog za osebno izkaznico in več kot 60 odstotkov vlog za potne liste evidentirane na način predložitve referenčne številke, ki so jo vlagateljice in vlagatelji prejeli po fotografiranju. V prvih nekaj tednih obvezne uporabe sistema e-fotograf niso zaznali večjih težav, navajajo na ministrstvu. Glede na zaznano prakso pa se vlagateljem priporoča, da po obisku e-fotografa na upravno enoto s seboj prinesejo potrdilo e-fotografa ali vsaj referenčno številko.

V Grčiji so v zadnjih letih odkrili več združb, ki so ponarejale evropske potne liste in druge dokumente. FOTO: Europol