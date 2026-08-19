Od Mira Klineta se bodo poslovili na Žalah: »Pridite, oči vas bo vesel«

Njegov glas je bilo desetletja mogoče slišati ob pomembnih političnih dogodkih, volitvah in vprašanjih političnega komuniciranja. Miro Kline, ki je veljal za enega prepoznavnejših slovenskih strokovnjakov za marketing, psihologijo in komuniciranje. Umrl je v ponedeljek, 17. avgusta, v 82. letu starosti. Žalostno novico so sporočili njegovi najbližji, Hči Mala Kline je ob oznanilu smrti zapisala: »Pa si se odpeljal na ono stran. Hvala ti za vse, najbolj pa za divje modro prostranstvo, ki si ga razpiral za nas. Srečni mi, ki smo te poznali. Do kmalu spet!«

Od Klineta so se poslovili tudi na Fakulteti za družbene vede, kjer je dolga leta predaval in svoje znanje predajal številnim generacijam študentov psihologije, trženja in tržnega komuniciranja. Opisali so ga kot vrhunskega marketinškega strokovnjaka, prodornega analitika ter odličnega pedagoga in kolega, čeprav ga je širša javnost poznala predvsem kot komentatorja političnega dogajanja.

Naslednji petek ga bodo pospremili na še zadnji poti

Za vse, ki so ga poznali kot strokovnjaka ali preprosto kot človeka, ki je zaznamoval njihovo življenje, bo tako prihodnji petek priložnost za zadnje slovo, h kateremu sta hčeri preko socialnega omrežja Facebook toplo povabili čisto vse. »Oči vas bo zagotovo vesel«.

Pogreb bo v petek, 28. avgusta, ob 11. uri na Žalah v Ljubljani, pod vabilom pa so se ponovno zbrale besede mnogih, ki ga nikdar ne bodo pozabili. »Samo da vesta, vajin oče je bil res car,« je še zaključila ena izmed nekdanjih Mirovih učenk.