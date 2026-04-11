Od nedonošenčkov do živahnih dečkov: tako so zdaj videti četverčki, ki so se rodili v ljubljanski porodnišnici (FOTO)

V ljubljanski porodnišnici so se ta teden razveselili obiska četverice bratov, ki so se rodili januarja 2024. Rodili so se s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti, ob rojstvu pa so fantje tehtali od 1.030 do 1.450 gramov, kar je glede na večplodno in rizično nosečnost pomenilo posebno skrb in intenzivno nego. Predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek je ob rojstvu poudaril, da gre za izjemno redek dogodek – četverčki se statistično rodijo le v enem na 500.000 porodov, zadnjič pa so se v Ljubljani rodili leta 2015. Posebno vrednost ima tudi dejstvo, da je porodnica zanosila spontano, kar je v kombinaciji z uspešno donositvijo in porodom pravi mali čudež.

Matej, Luka in Marko so po strokovni oceni enojajčni trojčki, Jovan pa njihov brat dvojček, saj je iz druge posteljice. Starša, Milana in Nemanja Petrović, sta ob današnjem obisku v Ljubljani poudarila, da fantje lepo napredujejo in vztrajno lovijo razvojne mejnik po svojih vrstnikih.

FOTO: UKC Ljubljana

»Kot pravita Petrovićeva, so bili začetki resnično naporni, sčasoma pa so ujeli svoj ritem in so kljub neredko zahtevnemu vsakdanu predvsem hvaležni, da so vsi štirje dečki zdravi, kar je poleg spočetja po naravni poti ter nato uspešne donositve in poroda s podporo naših strokovnjakov pravi mali oziroma veliki čudež! Zanimivo je tudi dejstvo, da so strokovno gledano Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček, saj je v času nosečnosti hranila črpal iz druge posteljice.«

Doma družino poleg četverčkov dopolnjuje še prvorojenec Konstantin, zdaj prvošolec, s katerim se fantje radi igrajo.

FOTO: UKC Ljubljana

Družina živi v Celju, a se radi odpravijo tudi na izlete, vključno z Obalo, najdaljša vožnja pa jih je vodila k sorodnikom v Banjaluki. Ob običajnem avtomobilu so morali presedlati v kombi, saj je vsaka potovanje tako številčne družine poseben logistični izziv.

V porodnišnici so izpostavili tudi čustveno srečanje četverčkov z babicami in zdravniki na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov, kjer so kot nedonošenčki preživeli prve mesece življenja. »Še posebej prisrčno je bilo vnovično srečanje razposajene štiriperesne deteljice z babicami in zdravniki,« so zapisali.

Dečkom želimo ob drugem rojstnem dnevu veliko zdravja in radosti, staršem in starejšemu bratu pa obilo potrpljenja in lepih skupnih trenutkov.