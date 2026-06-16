Od objave do razkritja v nekaj urah: sladoledar iz Beltincev vlom razrešil z močjo družbenih omrežij

Aslan Zečiri je član tretje generacije družine, ki prihaja iz Severne Makedonije in se v Beltincih že več kot 75 let ukvarja z izdelavo najbolj priljubljene poletne sladice – sladoleda. V noči na nedeljo je bil žrtev nepridipravov. Vlomili so namreč v zunanji hladilnik Sladoledarne Sali, ki se imenuje po njegovem očetu.

»Pri dejanju je sodelovalo pet oseb, ena oseba je izvedla vlom, drugi pa so iz ozadja dajali navodila. Dogodek so posnele varnostne kamere in posnetki jasno prikazujejo storilca,« je Zečiri delil zgodbo na družbenem omrežju Facebook ter objavil tudi fotografijo enega od storilcev. Storilce je pozval, naj se sami javijo in poravnajo nastalo škodo. Če to storijo, proti njim ne bi podal predloga za kazenski pregon. »Če do dogovora in povračila škode ne pride, pa bomo zoper vse udeležene podali prijavo in predlog za kazenski pregon na policiji,« je napovedal sladoledar.

Prav poseben sladoled Zečiri je leta 2019 ob praznovanju stote obletnice priključitve Prekmurja k matični domovini izdelal sladoled z okusom prekmurske gibanice, ki je še danes najbolj iskan.

Že nekaj ur kasneje je to objavo izbrisal, v novejši pa zapisal, da je bil storilec že najden. »Hvala vsem za podporo in pomoč pri iskanju storilca vloma v naš lokal. Po objavi in tudi zaradi informacij občanov je bil storilec izsleden. Posebna hvala vsem, ki ste pomagali in posredovali informacije. Skupaj dokazujemo, da takšna dejanja v našem okolju nimajo mesta,« se je ganljivo zahvalil.