Od obrtne šole leta 1873 do največjega šolskega centra v Sloveniji

Šolski center Novo mesto je v treh desetletjih dela zrasel v največji šolski center v Sloveniji. Ima 44 srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov, 407 zaposlenih, 711 udeležencev izobraževanja odraslih, 799 študentov in 4028 dijakov. Zgodba dolenjskega poklicnega šolstva se je začela leta 1873 z ustanovitvijo Obrtno nadaljevalne šole v Novem mestu, ki je gostovala v tedanjih prostorih gimnazije.

Tridesetletni jubilej so proslavili s prireditvijo v Športni dvorani Leona Štuklja, ob bogatem kulturnem programu z geslom 30 let sprememb. Iste vrednote. Ena skupnost. V vsem tem času so se razvijali poklici in tehnologija, kot močan temelj pa so ostali odgovornost, učinkovitost, spoštovanje in sodelovanje, vrednote delovanja in povezovanja s skupnostjo.

1873. se je začela zgodba dolenjskega poklicnega šolstva.

Pozitivna sled

»Prava zgodovina šole pa se vendarle ne meri z datumi in v stavbah, prava nastaja v vsakdanjih dejanjih, v dodatni razlagi dijakov, pravočasno opaženi stiski, v pripravljenosti pomagati pri sposobnosti mladega človeka, še preden jo on opazi sam. Danes nas v našem poslanstvu vodijo potrpežljivost, ustvarjalnost in predvsem iskreno veselje ob napredku mladih, hkrati pa zavedanje, da se mladi pogosto več naučijo iz tega, kakšni smo ljudje, kakor zgolj iz tega, kar jih učimo. Ravno zato je naše delo veliko več kot poklic, saj imamo redko priložnost, da z zgledom in ravnanjem pustimo pozitivno sled v življenju mladega človeka,« v nagovoru dejal direktor šolskega centra dr. Matej Forjan.

Zazrt v prihodnost: dr. Matej Forjan FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Poudaril je pomen tridesetletnice, ob kateri se meri prehojena pot in hkrati usmerja pogled v prihodnost: »Vodenje tako velikega centra in uspešno delovanje kažeta, da znate na izzive odgovarjati premišljeno in razvojno naravnano. To se kaže tako v stalnem vlaganju v razvoj in posodobitvi infrastrukture kot tudi v prizadevanjih za še kakovostnejše pogoje izobraževanja. To v slovenskem prostoru upravičeno označimo kot zgled dobre prakse,« je povedal slavnostni govornik, minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević.

Bogat kulturni program je povezoval odličen novinarski tandem iz Dolenjske, Anja Hlača Ferjančič in Jani Muhič.

V bogatem kulturnem programu, ki ga je povezoval odličen novinarski tandem iz Dolenjske, Anja Hlača Ferjančič in Jani Muhič, so nastopili Big Band Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom Gregorja Zagorca, mladi vokalisti in plesalci plesne šole Novo mesto ter ŠC Novo mesto. Ob jubileju so izdali obsežen zbornik, dokumentiran s fotografskim gradivom, s pomembnimi mejniki centra.