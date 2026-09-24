Od petka za več tednov zaprta ta proga, potniki bodo morali na avtobus

Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka več tednov zaprta gorenjska proga na odseku Lesce Bled-Jesenice-državna meja. Zapora bo predvidoma trajala do 12. novembra, za potnike pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V Slovenskih železnicah (SŽ) opozarjajo, da se lahko potovalni čas podaljša za približno 30 minut.

Na relaciji Lesce Bled-Jesenice-Beljak bo popolna zapora proge predvidoma vzpostavljena od petka od 23. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V času zapore bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu, so sporočili iz SŽ. Zaradi spremenjene organizacije prometa se lahko potovalni čas podaljša za približno 30 minut, zato v državnem železniškem operaterju potnikom svetujejo, da svoje potovanje načrtujejo pravočasno in izberejo zgodnejšo povezavo.

Zapora je potrebna zaradi del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice, ki je poleg zaključevanja gradnje drugega tira Koper-Divača in nadgradnje ljubljanske železniške postaje trenutno največji projekt na slovenskem železniškem omrežju. Bodo pa tudi na odseku gorenjske proge med Ljubljano in Lescami v času zapore potekala vzdrževalna dela. Zaradi teh bo proga na tem odseku zaprta med 26. septembrom in 11. oktobrom, med 19. in 23. oktobrom ter med 2. in 6. novembrom.

Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled, od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omejenimi postanki na večjih postajah bo v času popolnih zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Kranj-Lesce Bled-Jesenice-Beljak.

Že od začetka meseca pa je, prav tako zaradi nadgradnje jeseniškega železniškega vozlišča, popolnoma zaprta bohinjska proga na odseku Jesenice-Vintgar. Tudi ta zapora naj bi trajala do 12. novembra. Da bi potnikom zagotovili prestopne povezave v smeri Nove Gorice in Ljubljane, bodo v SŽ v obdobju od 26. septembra do 25. oktobra vzpostavili povezovalno avtobusno linijo Lesce Bled-Bled Jezero. Potniki, ki potujejo iz Nove Gorice v smeri Ljubljane, bodo prestop opravili na postaji Bled Jezero, potniki, ki potujejo iz Ljubljane v smeri Nove Gorice, Bohinjske Bistrice, Mosta na Soči in drugih krajev na bohinjski progi, pa na postaji Lesce Bled.