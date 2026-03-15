Od ponedeljka bo na slovenskem nebu glasno! Razlog je tole

Po Sloveniji bo prihodnji teden od ponedeljka do petka potekalo redno usposabljanje pilotov Slovenske vojske (SV) v letenju na nizkih višinah, so sporočili z ministrstva za obrambo. Piloti 152. letalske eskadrilje SV bodo nizko letenje izvajali z letali PC-9M Hudournik v štirih smereh, vzleteli in pristali pa bodo na letališču Cerklje ob Krki.

Zagotovilo: upoštevali bodo zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje na nizkih višinah

Nizko letenje se bo z vojaškega letališča Cerklje ob Krki izvajalo v štirih smereh. Prva smer bo potekala med letališčem, Brestanico, Hotunjami, Markovci, Turniščem, Gornjimi Petrovci, Okoslavci, Dravogradom, Vitanjem in Zidanim Mostom.

Druga smer bo potekala med letališčem, Brestanico, Podsredo, Hotunjami, Ptujskim jezerom, Dobrovnikom, Križevci, Okoslavci, Rušami, Zrečami, Polzelo in Radečami.

Med letališčem, Trško Goro, Sveto Trojico, Zadlogom, Ritomečami, Sviščaki, Retjem, Mokrim Potokom, Tuševim Dolom in Šentjernejem bo potekala tretja smer.

Četrta pa bo med letališčem, Trško Goro, Ponikvami, Gorenjo vasjo, Mostom na Soči, Bačem, Malim Logom, Nemško Loko in Šentjernejem.

Letenje do dve uri dnevno

Načrtovano letenje bo potekalo do dve uri na dan, na dveh smereh z dvema letaloma. Smer in čas letenja se bosta določila glede na trenutne vremenske razmere, so sporočili z ministrstva.

Pri usposabljanju bodo upoštevali zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje na nizkih višinah z letalniki SV. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali letenju nad večjimi naselji, so zagotovili.