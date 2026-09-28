Od premoga do sonca: v Zasavju odprli največjo sončno elektrarno

Na hribovski ravnini med Trbovljami in Hrastnikom je zrasla največja slovenska sončna elektrarna. Holding Slovenske elektrarne, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, je v Retju odprl sončno elektrarno Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom električne energije. Kompleks je sicer v fazi poskusnega obratovanja. Obsega več kot 17.946 sončnih modulov in ima skupno moč 9,8 MW. Letna proizvodnja bo več kot 10 GWh.

Objekt je sicer prvi energetski v Sloveniji, sofinanciran s strani Sklada za pravični prehod Evropske unije in na isti lokaciji povezuje proizvodnjo električne energije iz sonca z njenim shranjevanjem. Baterijski hranilnik z močjo 7 MW in kapaciteto 14 MWh namreč omogoča učinkovitejše upravljanje proizvedene električne energije, večjo fleksibilnost obratovanja ter dodatno podporo stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Začeli pred štirimi leti

Prva enota elektrarne leta 2022 je začela preobrazbo nekdanje zasavske premogovne regije, z novima pa je degradirano območje postalo ena najvidnejših slovenskih lokacij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Vrednost investicije je približno osem milijonov evrov. »Evropska komisija slovenskima premogovniškima regijama namenja 258 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod. Sredstva podpirajo razvoj in inovacije lokalnega gospodarstva, večjo dostopnost stanovanj in energetsko preobrazbo. Iz tega naslova se s 3 milijoni evrov sofinancira tudi sončna elektrarna Prapretno 2 in 3. Gre za odličen primer pravičnega prehoda: preobrazbo nekdanjih industrijskih zemljišč v vir čiste energije za 1600 gospodinjstev, ki je nekdanjo premogovniška regijo postavila na zemljevid energetskega sistema prihodnosti,« pravi namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Barbara Jermol Marcinčák.

Ogled delovanja elektrarne

Na infrastrukturnem in energetskem ministrstvu menijo, da tovrstni projekti kažejo, kako lahko sredstva pravičnega prehoda postanejo konkreten vzvod za razvoj regij, ki so bile desetletja povezane s premogom. Slovenija mora biti odprta za nove, čiste tehnologije in nove načine proizvodnje energije. Z njimi lahko proizvedemo več lastne energije, zmanjšamo odvisnost od uvoza ter dolgoročno zagotovimo cenovno dostopnejšo in zanesljivejšo oskrbo. Sončna elektrarna Prapretno je pomemben del tega mozaika, posebno vrednost ji dajejo baterijski hranilnik, vključevanje skupnosti in izobraževalni vidik,« meni minister Jernej Vrtovec.

Zadovoljni vsi

»Izgradnja novih obnovljivih virov in hranilnikov energije je še posebej pomembna v luči aktualnih geopolitičnih razmer v svetu, ko se povečuje negotovost dobav plina in nafte, cene teh energentov pa so vse bolj nepredvidljive. S projekti, kot je Prapretno, zmanjšujemo uvozno odvisnost države, s tem pa krepimo odpornost slovenskega elektroenergetskega sistema in države kot celote. Skupina HSE bo pri tem še naprej igrala odločilno vlogo,« pravi generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj.

Elektrarna je zelo pomembna pridobitev za Zasavje, kjer se zaradi absurdnih cen toplotnega ogrevanja tako v individualnih stanovanjskih kot tudi javnih službah opazno odločajo za sončno gretje. »Zasavje je bilo v preteklosti eden glavnih energetskih stebrov Slovenije. Po zaprtju rudnikov se z malimi koraki, a z veliko odločnostjo ponovno vrača na energetski zemljevid s ponovno največjo sončno elektrarno v državi, katere dodatno podporo predstavlja baterijski hranilnik. Prapretno je z optimalno uporabo bivšega odlagališča elektrofiltrskega pepela vzorčen primer, kako se da optimalno izkoristiti prostor za nov, trajnostno naravnan namen. Ob tem okolica ostaja urejena za sprehajalce, urejajo se dostopi do tega pomembnega energetskega objekta in družba HSE je ravno v našem primeru z občinami podpisala dogovor o porabi 10 odstotkov proizvedene energije po proizvodni ceni. Na ta način se pomembno vlogo daje tudi lokalnim skupnostim, ki lahko optimizirajo del javne porabe električne energije. Z družbo HSE vsa ta leta teče izjemno konstruktiven dialog, ki bi si ga želeli pri vseh investitorjih. Prepričani smo, da bo Zasavje v prihodnje ponovno pomemben akter na energetskem trgu,« pravi župan Hrastnika Marko Funkl.

Osem milijonov evrov je vrednost investicije.

Nova podoba energije

Sosednji, trboveljski župan Zoran Poznič pa poudarja: »Prapretno je prostor, v katerem se je zgodovina Zasavja dobesedno zapisovala v zemljo. Desetletja je ta prostor nosil sledi energetike, danes pa na isti zemlji nastaja nova podoba energije. In to je bistvo pravičnega prehoda – transformacija preteklosti. Energetika prihodnosti pa potrebuje tudi spomin. Če želimo razumeti, kam gremo, moramo vedeti, od kod prihajamo. Sončna elektrarna in baterijski hranilnik predstavljata tehnološki del preobrazbe, Sončna učna pešpot pa njen človeški obraz. Zato je ta pot pomembna za Trbovlje in za celotno Zasavje. Generacijam zanamcev, ki bodo hodil po njej, bo pripovedovala zgodbo prostora, v katerem je energija nekoč prihajala iz globine, danes pa jo pridobivamo iz svetlobe. Sončna učna pot tej preobrazbi daje interpretativno dimenzijo. Prostor nima dokončne definicije, se pa njegov pomen spreminja skupaj z našim znanjem, potrebami in družbenim razvojem.«

Ob elektrarni so odprli Sončno učno pešpot Prapretno. Približno dvokilometrska relacija gre skozi šest vsebinskih točk, ki predstavljajo zgodovino in preobrazbo planote Prapretno, koriščenje sonca kot vira obnovljive energije ter delovanje sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. Pot je rezultat ideje in izvedbe sodelavk in sodelavcev družbe HSE. Slednja je sicer ob tej priložnosti donirala Vrtcu Trbovlje in Trajnostno-tehnološkemu DEMO parku Zasavje.