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Od Milene Zupančič se bodo opoldan z vojaškimi častmi poslovili na Bohinjski Beli

Žara Milene Zupančič bo na zadnje slovo čakala od 10. ure v Domu krajanov na Bohinjski Beli, pogreb z državniškimi častmi pa bo ob 12. uri na tamkajšnjem pokopališču.
Pokojna Milena Zupančič FOTO: Jure Eržen/delo
Pokojna Milena Zupančič FOTO: Jure Eržen/delo
G. P.
 19. 8. 2026 | 08:20
 19. 8. 2026 | 09:30
2:38
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Meta iz Cvetja v jeseni, Karolina, Mimika in številne druge nepozabne vloge. Milena Zupančič je v šestih desetletjih ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog ter se zapisala med največja imena slovenskega gledališča in filma nekdanje skupne države. Za svoje delo je prejela najpomembnejša slovenska priznanja, med njimi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in zlati red za zasluge.

Pripravlja se slovo, vredno velikega imena

Kot je objavljeno v obvestilu o pogrebu, bo žara Milene Zupančič v sredo, 19. avgusta, od 10. ure dalje v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Tam se bodo od velike slovenske igralke lahko poslovili svojci, prijatelji, sodelavci in vsi, ki so jo želeli počastiti. Obred bo ob 12. uri na pokopališču na Bohinjski Beli, z državniškimi častmi. Bohinjska Bela je imela v življenju Zupančičeve posebno mesto. Pred nekaj meseci je za Onaplus pripovedovala, da je bila tam skoraj ves čas, odkar se je vrnila iz bolnišnice. »Tukaj imam mir, čeprav ti tudi mir začne najedati živce,« je povedala.

Zupančičeva se je v zgodovino slovenskega filma za vedno vpisala kot Meta v kultnem Cvetju v jeseni, njen igralski opus pa je bil mnogo širši. Ustvarjala je tako na gledaliških odrih kot pred filmskimi in televizijskimi kamerami, njena kariera pa je trajala skoraj šest desetletij. Ob njeni smrti so se od nje poslovili številni znani Slovenci, ki jo bodo zagotovo pospremili tudi na zadnji poti.

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Poslovila se je velika Milena Zupančič: Da bo igralka, se je odločila že kot gimnazijka na Jesenicah

Med njimi bi lahko bili predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je od nje kot prijateljice poslovila v čustvenem zapisu, ljubljanski župan Zoran Janković in nekdanji premier Robert Golob, pa tudi številni igralski kolegi. Med mnogimi bodo skoraj zagotovo Boris Cavazza, Igor Samobor, Miša Molk in Gojmir Lešnjak - Gojc, manjkali pa ne bodo niti glasbeniki. Poleg Ksenije Benedetti so se Milene spomnili še Nina Pušlar in Omar Naber, med pomembnimi imeni iz njenega širšega umetniškega krogapa  je tudi hrvaški igralec in glasbenik Rade Šerbedžija, s katerim je bila Zupančičeva dolgoletna prijateljica. 

Več pa bomo izvedeli že v nekaj urah, ko bomo dogodek spremljali v živo. Naša novinarka in fotograf bosta dogajanje spremljala na kraju samem.

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