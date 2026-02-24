Od skakanja po policijski marici do požiga barake: kdo je Nepridiprav, ki napada Goloba?

Slab mesec dni pred parlamentarnimi volitvami spletna omrežja pregorevajo: konec tedna je največja vladna stranka Svoboda premierja Roberta Goloba opozorila na kibernetski napad. Na svojih profilih so v eni uri prejeli več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev iz profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. Ker takšno umetno povečevanje sledilcev upravljavec omrežij Facebook in Instagram, ameriško podjetje Meta, strogo prepoveduje, so v Svobodi oba profila začasno zaklenili in tako prekinili tok novih sledilcev. Ko so naslednji dan oba profila znova odprli, pa je sledil nov naval, prejeli so še nekaj tisoč prošenj za sledenje. Do popoldneva so tako ročno odstranjevali lažne sledilce, sprejemali resnične, nato pa oba profila znova odprli za javnost, so nanizali svoje korake v največji vladni stranki.

»Gre za metodo, pri kateri se z organiziranim poplavljanjem profilov z lažnimi sledilci ali usklajenimi aktivnostmi na družbenih omrežjih skuša posameznika ali organizacijo digitalno ohromiti in omejiti njihov doseg ter verodostojnost,« so navedli v Svobodi. Na družbenih omrežjih so sicer v dneh za tem, ko je Svoboda o napadu obvestila javnost, po poročanju STA vzniknila vrsta ugibanj o tem, ali je šlo za resnični napad, in namigovanj, da pri novih sledilcih ni šlo za lažne profile, pač pa realne ljudi ter da stranka odstranjuje negativne komentarje s svojih profilov. V Svobodi tega niso komentirali, v pojasnilu za javnost pa so navedli, da napadi lažnih sledilcev ne predstavljajo le tehnične manipulacije, pač pa resen poseg v odprt javni prostor, pritisk na svobodo izražanja in demokratični proces. »Če kdo misli, da lahko z manipulacijami na družbenih omrežjih vpliva na voljo slovenskih volivcev, se krepko moti,« so še poudarili.

O kibernetskem napadu je svojim sledilcem poročala tudi Tina Gaber:

Zakurili barako, umrl brezdomec Sabahudin

Na tej točki se je v že tako pregreto dogajanje vpletel spletni vplivnež Aleksandar Repić, javnosti nekoč znan kot Pici iz tandema Pici & Pero, zadnje čase pa na družbenih omrežjih uporablja vzdevek Nepridiprav. Z vsemi topovi je napadel Goloba, ki mu očita cenzuro, kar so z odprtimi rokami pozdravili v opozicijskih vrstah.

Aleksandar Repić FOTO: arhiv Slovenskih novic

Ker je Repić širši javnosti, ki ne spremlja družbenih omrežij, slabše znan, smo pobrskali po arhivu in preverili, za koga gre. Repića je javnost prvič spoznala že davnega leta 2008, ko se še golobrad pojavi v tragični zgodbi: trije tedanji mladoletniki, med njimi tudi Repić, so na bencinskem servisu napolnili plastenko z gorivom, odšli do barak v Štepanjskem naselju, kjer je eden od njih – to ni bil Repić, vsebino zlil po uti in z vžigalnikom zanetil požar. A trojec ni vedel, da je takrat v baraki spal 56-letni brezdomecki je umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Lastnik požgane barake je takrat povedal: »Že od novega leta je spal tukaj, ko sem ga prvič videl, sem ga seveda vprašal, kaj počne. Pa mi je povedal, da ga je žena vrgla iz stanovanja in da nima kam. Kaj sem hotel, če ni imel kje spati, sem ga pač pustil.« Toškić takrat še ni vedel, da ga bo kruta igra usode pognala pod rušo, saj bo v kratkem izmed vseh barak prav "njegova" tarča objestnega požiga. » Ogenj je bil podtaknjen. Možakar je umrl v postelji . Po tem, kar vidimo, je začelo goreti zunaj, torej je moral nekdo z nečim politi in pritakniti ogenj. Saj tudi ni prva baraka, ki je tukaj zgorela zaradi podtaknjenega požara«, je takrat povedal očividec.

»Žan Jurca, Alen Purić in Aleksandar Repić so 25. julija 2008 med 22.00 in 22.58 po predhodnem dogovoru, da nekaj zakurijo, na bencinskem servisu napolnili enoinpollitrsko plastenko z bencinom, dizlom ali kurilnim oljem, odšli do barak, kjer je Jurca vsebino zlil po uti in z vžigalnikom zanetil požar. Sabahudin Toškić, ki je spal v tej baraki, je umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Pri tem bi se morali obdolženci zavedati, da v poletnem času ljudje tudi prespijo v takih barakah in da lahko zaradi njihovega početja kdo umre, a so lahkomiselno menili, da se to ne bo zgodilo,« in da torej v njej ni nikogar, so besede obtožbe tožilke Jerneje Pielick. Grešniki so bili v času dejanja še mladoletni.

Tole je ostalo od požgane barake, v kateri je umrl brezdomec. FOTO: Vojko Zakrajšek

A to ni edini primer, ko je Repić prišel navzkriž z roko pravice. Med drugim je skakal po policijski marici, vlomil v hišo Big Brother v Ljubljani, ukradel avtobus ljubljanskega LPP, grozil županu Zoranu Jankoviću in se vozil na zadnjem delu tovornjaka znanega diskontnega trgovca. Zaradi vseh prestopov je kar nekaj časa preživel v zaporu na Dobu. V zadnjem času je bil Repič znan po vpletanju v rapersko vojno med Zlatkom in Challetom Salletom, napadal je duo Maraaya, znan pa je tudi po tem, da upravlja z Only Fans profili ducata žensk, kar naj bi mu prinašalo znatna finančna sredstva. Januarja letos je podjetju s pomenljivim imenom "3PM d.o.o." pomagal zagnati tudi spletno platformo za izobraževanje glede rabe umetne inteligence "AI univerza", ki pa jo je moral preimenovati v "AI universa", saj s pravo univerzo nima nobene povezave. Za letno izobraževanje je bilo treba plačati 500 evrov, spletni tečaj pa je trenutno razprodan.

Po skakanju po marici: »Pokakam se na tako državo in tak sistem«

Leta 2015 smo poročali o skakanju po policijski marici pred diskoteko Top 6 v središču Ljubljane. Zaradi poškodovanja tuje stvari je Repiću sodnica izrekla eno leto in 10 mesecev zaporne kazni, njegov pajdaš Pero Martić pa je bil obsojen na pet mesecev pogojne kazni. Na posnetku, ki je takrat krožil po internetu, je dvojico prepoznal policist Ivan. Takrat je podrobneje pojasnil, da sta na posnetku obtožena stekla na avto, »eden od njiju, večji, Martić, je skakal, Repić pa je sedel na njem«. Razvidni sta vpitje in veselje; Martić naj bi bil oblečen v belo majico, Repić pa je v roki držal steklenico.

Kot smo izvedeli, skakanje po marici ni bilo dovolj, v karoserijo policijskega vozila sta z ostrim predmetom napisala še vulgarno besedo »pičke«, kar so policisti menda ugotovili šele po več dneh. »Moral si od strani pogledati, da si ga opazil. Napis ni bil viden iz helikopterja,« je povedala priča in ocenila, da je bil napis širok približno 20 centimetrov, črke pa so bile velike 10 centimetrov. »Bila je površinska praska v laku, zato si moral od strani pogledati,« je še pojasnil.

Vlomil v hišo Big Brother, da bi se najedel

Leta 2016 smo poročali o bizarnem vlomu v hišo Big brother, ki je bila takrat verjetno hiša z največ kamerami v Sloveniji. Dejanje so kamere, kakopak, zaznale, na kar se je takoj odzval varnostnik in nepridiprava ob vstopu na dvorišče hiše pridržal. Policisti so nam sporočili, da so na kraju incidenta ugotovili, da je 24-letnik splezal na streho hiše in skočil na ograjeno dvorišče, kjer so ga zadržali do prihoda policistov. Kršitelja so pospremili do izhoda in mu izdali plačilni nalog 250,38 evra. Nepridiprav se je javil kar sam. Repić je takrat povedal: »Stvar je takšna. Jaz imam v pogostih intervalih prebliske in podvige, ki se zgodijo spontano. Kar se tiče vloma v Big Brother, sem se zanj odločil iz čistega mira. Bolj kot ne je šlo za dokaz, da je to možno in izvedljivo. Imel sem pa namen pozdraviti stanovalce in pogledati, ali je kaj v hladilniku za pojesti in prigrizniti, dokler ne pridejo policaji in me zvlečejo ven ...«.

Grozil županu

To leto Marić in Repić nista mirovala: iz kabineta ljubljanskega župana Zorana Jankovića so sporočili, da so tandem Pici in Pero prijavili policiji. Napovedala sta pohod na ljubljansko mestno občino, natančneje na župana, saj si želita decembra namesto njega ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v mestu. Šla sta tako daleč, da sta sklenila, da bosta, če jima Janković ne bo ustregel, naredila vse, da jih ugasneta, kar so na občini razumeli kot izsiljevanje.

Nevarna vožnja po Celovški

Leta 2014 se je Repić povzpel na Hoferjev tovornjak, se držal za vrata in med vožnjo po Celovški cesti v Ljubljani smejal na vsa usta, kolegi pa so ga med vožnjo snemali. Nevarna vožnja ni trajala dolgo. Zaključila se je pred uvozom na avtocesto, kjer je skočil s tovornjaka, a jo je na srečo odnesel brez poškodb. Posnetek vožnje je objavil na spletu, pod njim pa je zapisal: »Vedno sem si želel voziti tovornjak, ampak mi ni uspelo spoditi šoferja.«

Skrila sta se v pohištveni trgovini

Leta 2016 smo poročali tudi o Repićevi napovedi, da bo »težka pi*darija na livestreamu.« Tokrat sta se s prijateljem javila iz enega od pohištvenih centrov, ko ni bil več odprt. Med posnetkom je Repić dejal, da so ju pozabili v njem, čeprav je razvidno, da sta se skrivala v omari do zaprtja trgovine, potem pa prilezla ven. Med premikanjem sta sprožila alarm, nato pa sta se namestila na eni od postelj in počakala na varnostno službo in policijo. Njun podvig je spremljalo preko 5000 ljudi, Repić, ki se je podviga lotil skupaj s Perom Martićem, pa je ob tem priznal: »Priznam, da sva največja kretena in majmuna v Sloveniji.«

Preprodajal ukradeno kolo

Leta 2019 smo poročali, da je Repić za 300 evrov kupil ukradeno kolo znamke Focus, ki ga je nato prodal naprej za 350 evrov, pri tem pa naj bi vedel oz. bi moral vedeti, da izvira iz kaznivega dejanja. Vedel naj bi tudi, da je prevozno sredstvo vredno bistveno več od tega, kot je znašala cena, po kateri ga je kupil oziroma prodal. »Kriv sem,« je na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer se je znašel zaradi (pre)prodaje domnevno ukradenega kolesa, dejal razvpiti Repić, ki se je zagovarjal kar sam, ker da odvetnika v tem primeru ne potrebuje.

