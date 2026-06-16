Od šmarške kavčine do državnih šampionov

V Šmartnem pod znamenito Goro OIjko, ki letos praznuje 770-letnico prve pisne omembe kraja s tem imenom, vinogradniki širše Šaleške doline praznujejo 30 let delovanja svojega društva. Tokrat že 9. državno meddruštveno ocenjevanje vin Vinis Slovenija je potekalo s 15 sodelavci v treh komisijah, ki so jih vodili predsednik in predsednici Andrej Rebernišek, Tadeja Vodovnik Plevnik in Ivanka Badovinac, ob dogodku pa sta spregovorila župan gostiteljske občine Janko Kopušar in predsednik Vinisa Blaž Zagmajster.

Petčlanska komisija je ocenila 93 vzorcev vin letnika 2025 in starejših. Med njimi 30 vzorcev cvička PTP, 21 vzorcev belih, polsuhih, nearomatičnih vin in 42 vzorcev belih, polsuhih, polsladkih in sladkih vin aromatičnih sort. Ocenjevanje je bilo odlično organizirano, tehnična ekipa pa je delo opravila brezhibno, je bilo slišati. Osrednji dogodek je bila slovesnost ob 770-letnici kraja Šmartno ob Paki s srečanjem številnih domačih najaktivnejših društev, domačih vinogradnikov in gostov, ki so kot prejemniki Vinisovih priznanj za najkakovostnejša vrhunska vina prišli domala iz vseh slovenskih vinorodnih krajev. Ob snemanju televizijske oddaje Za prijatelje so se predstavili glasbeni gostje, domači župan pa je spregovoril o življenju pod Goro Oljko in zgodovini prelepega kraja. Omenil je tudi pomembno delo vinogradnikov, ki ohranjajo tradicijo in kakovostno pridelavo domačih vin ter šmarške kavčine iz potomk najstarejše trte na svetu.

93 vzorcev je ocenila komisija.

Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.

Tudi brošura

Na odru so se zvrstili vinski vitezi Slovenskega in Evropskega reda ter gostitelji. Prireditveni prostor je pozdravil domači ovtar Frančišek Fužir, ki je kasneje kot vinogradnik poznavalsko vodil dogajanje, razglasitev rezultatov ocenjevanja vin in podelitev priznanj. Ob njem je zablestela slovenska vinska kraljica Nika Martinčič s čestitko vsem pridelovalcem, ki so dosegli izjemno laskave ocene za svoja kakovostna vina, strokovno oceno pa je prepustila predsedniku ocenjevanja Andreju Rebernišku.

Prireditelj Vinisa je ob dogodku izdal brošuro z vsemi podrobnostmi ocenjevanja, s komentarjem novosti Zakona o vinu in strokovnimi priporočili ter predstavitvijo Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki. Veliki zmagovalec Vinisa 2026 ter šampion tekočega letnika Vinis 2026 z vinom sorte savignon 2020 in 2025 je vinogradnik in vinar Marjan Kobale iz Vinogradniško-vinskega društva Slovenske Konjice z dvakratnim velikim zlatim priznanjem. Visoko priznanje sta prejela tudi domača vinogradnika DV Šmartno ob Paki Mihael Fajfar za laški rizling 2011 ter Bojan Rakun za traminec 2022.