  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VINO

Od šmarške kavčine do državnih šampionov

Pod Goro Oljko, kjer vinogradniki ohranjajo pomembno tradicijo, je bilo veselo. Strokovnemu ocenjevanju vin je sledilo praznovanje obletnice kraja.
Slavnostni gost Blaž Zagmajster je čestital vsem za uspeh.

Slavnostni gost Blaž Zagmajster je čestital vsem za uspeh.

Na delu je bila petčlanska komisija. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Na delu je bila petčlanska komisija. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.

Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.

Vsi so bili veseli priznanj.

Vsi so bili veseli priznanj.

Slavnostni gost Blaž Zagmajster je čestital vsem za uspeh.
Na delu je bila petčlanska komisija. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.
Vsi so bili veseli priznanj.
Jože Miklavc
 16. 6. 2026 | 08:40
3:02
A+A-

V Šmartnem pod znamenito Goro OIjko, ki letos praznuje 770-letnico prve pisne omembe kraja s tem imenom, vinogradniki širše Šaleške doline praznujejo 30 let delovanja svojega društva. Tokrat že 9. državno meddruštveno ocenjevanje vin Vinis Slovenija je potekalo s 15 sodelavci v treh komisijah, ki so jih vodili predsednik in predsednici Andrej Rebernišek, Tadeja Vodovnik Plevnik in Ivanka Badovinac, ob dogodku pa sta spregovorila župan gostiteljske občine Janko Kopušar in predsednik Vinisa Blaž Zagmajster.

Petčlanska komisija je ocenila 93 vzorcev vin letnika 2025 in starejših. Med njimi 30 vzorcev cvička PTP, 21 vzorcev belih, polsuhih, nearomatičnih vin in 42 vzorcev belih, polsuhih, polsladkih in sladkih vin aromatičnih sort. Ocenjevanje je bilo odlično organizirano, tehnična ekipa pa je delo opravila brezhibno, je bilo slišati. Osrednji dogodek je bila slovesnost ob 770-letnici kraja Šmartno ob Paki s srečanjem številnih domačih najaktivnejših društev, domačih vinogradnikov in gostov, ki so kot prejemniki Vinisovih priznanj za najkakovostnejša vrhunska vina prišli domala iz vseh slovenskih vinorodnih krajev. Ob snemanju televizijske oddaje Za prijatelje so se predstavili glasbeni gostje, domači župan pa je spregovoril o življenju pod Goro Oljko in zgodovini prelepega kraja. Omenil je tudi pomembno delo vinogradnikov, ki ohranjajo tradicijo in kakovostno pridelavo domačih vin ter šmarške kavčine iz potomk najstarejše trte na svetu.

93 vzorcev je ocenila komisija.

Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.
Vinska kraljica Slovenije Nika Florjančič in ovtar Frančišek Fužir sta na odru združila moči.

Tudi brošura

Na odru so se zvrstili vinski vitezi Slovenskega in Evropskega reda ter gostitelji. Prireditveni prostor je pozdravil domači ovtar Frančišek Fužir, ki je kasneje kot vinogradnik poznavalsko vodil dogajanje, razglasitev rezultatov ocenjevanja vin in podelitev priznanj. Ob njem je zablestela slovenska vinska kraljica Nika Martinčič s čestitko vsem pridelovalcem, ki so dosegli izjemno laskave ocene za svoja kakovostna vina, strokovno oceno pa je prepustila predsedniku ocenjevanja Andreju Rebernišku.

Prireditelj Vinisa je ob dogodku izdal brošuro z vsemi podrobnostmi ocenjevanja, s komentarjem novosti Zakona o vinu in strokovnimi priporočili ter predstavitvijo Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki. Veliki zmagovalec Vinisa 2026 ter šampion tekočega letnika Vinis 2026 z vinom sorte savignon 2020 in 2025 je vinogradnik in vinar Marjan Kobale iz Vinogradniško-vinskega društva Slovenske Konjice z dvakratnim velikim zlatim priznanjem. Visoko priznanje sta prejela tudi domača vinogradnika DV Šmartno ob Paki Mihael Fajfar za laški rizling 2011 ter Bojan Rakun za traminec 2022.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Šmartno ob Pakivinovinogradništvovinarstvovinarjipriznanjefestivalvinska trta
ZADNJE NOVICE
09:50
Bulvar  |  Domači trači
KONEC ZVEZE

Urška Gros je znova samska: »Lahko se imamo radi, tudi če nisva več skupaj« (VIDEO)

V novem videu je iskreno spregovorila o razhodu, materinstvu in odzivih javnosti na njeno zasebno življenje.
16. 6. 2026 | 09:50
09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
09:35
Šport  |  Športni trači
LE KAJ JE POČEL Z NJO?

Zvezdnik NBA moral v pripor! Zasegli so mu pištolo

Jamesa Hardna čez teden dni čaka zaslišanje.
16. 6. 2026 | 09:35
09:10
Novice  |  Slovenija
SLADOLEDARNA SALI

Od objave do razkritja v nekaj urah: sladoledar iz Beltincev vlom razrešil z močjo družbenih omrežij

Aslan Zečiri iz Beltincev se je po tatvini zahvalil svojim občanom za pomoč.
Andrej Bedek16. 6. 2026 | 09:10
09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
KOPALKE

Poletje po tvoje: lahkotno, igrivo in pripravljeno na 100 kombinacij

Poletje je tisti del leta, ko si garderoba zasluži malo več svobode. Manj težkih kosov, več lahkotnosti. Manj kompliciranja, več občutka, da si v nekaj minutah pripravljena za kavo ob vodi, mestni potep, dopustniški dan ali večer, ki se spontano podaljša.
16. 6. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Suzy
ALTERNATIVNA MEDICINA

Zakaj stari mojstri tradicionalne kitajske medicine pravijo: »Kri bolje kroži, ko ...« (Suzy)

Kombinacija toplote in zdravilnih lastnosti kitajskega pelina pojasnjuje, zakaj je moksibustija že tisočletja cenjena metoda.
Mateja Blažič16. 6. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KOPALKE

Poletje po tvoje: lahkotno, igrivo in pripravljeno na 100 kombinacij

Poletje je tisti del leta, ko si garderoba zasluži malo več svobode. Manj težkih kosov, več lahkotnosti. Manj kompliciranja, več občutka, da si v nekaj minutah pripravljena za kavo ob vodi, mestni potep, dopustniški dan ali večer, ki se spontano podaljša.
16. 6. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki