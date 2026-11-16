Od šolskih klopi do michelinke: na mariborski gostinski šoli so nekdanji dijaki delili zgodbe o uspehu (FOTO)

Le kako lahko srednješolsko znanje postane temelj uspešne podjetniške zgodbe, kariere v turizmu ali pa dela v restavraciji z Michelinovo zvezdico? Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem (SŠGT​) Maribor so na srečanju Od šolskih klopi na SŠGT do bleščeče kariere odgovore ponudili tudi nekateri nekdanji dijaki in predstavniki šole.

Na SŠGT Maribor že več kot šest desetletij izobražujejo prihodnje generacije gostinskih in turističnih strokovnjakov. Ravnateljica Sonja Porekar Petelin je poudarila, da gostovanja strokovnjakov pouk bogatijo tudi z gostovanji različnih strokovnjakov. »Želimo, da se dijaki učijo od najboljših, da se srečajo tudi z drugačnimi praksami, visoko kulinariko in različnimi trendi.«

Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net

Nazadnje je bilo takšno tudi gostovanje Gabriele Filca, chefinje restavracije v hotelu Hilton na Reki, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico. Pred dnevi je vodila delavnici za dijake. Šola je tako ustvarila prostor za izmenjavo znanja med mladimi, učitelji in tistimi, ki vsak dan oblikujejo gastronomsko ponudbo v okolju. Gabriela Filca je dijakom približala tudi osebno pot do vodenja vrhunske kuhinje. Povedala je, da si je že ob vpisu v srednjo šolo želela pri 24 letih postati chefinja, ni pa si predstavljala, da bo nekoč vodila kuhinjo restavracije z Michelinovo zvezdico. Ob znanju in ustvarjalnosti je izpostavila pomen ekipe: »Potrebuješ moč, ideje, ustvarjalnost, voljo in jasen cilj. Tudi ljudje okoli tebe morajo imeti podobno vizijo. V restavraciji nisem sama, ob meni so ljudje, ki si želijo istih stvari in imajo radi to, kar počnemo. Skupaj ustvarjamo in napredujemo.«

Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net

Zvesti koreninam

Njene besede so potrdili tudi nekdanji dijaki. Doris Urbančič Windisch, nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki danes deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, se je prav tako spominjala spodbudnega šolskega okolja. Znanje tujih jezikov, geografije, zgodovine in umetnostne zgodovine ji je pozneje predstavljalo pomembno osnovo za nadaljnje izobraževanje in delo. Mladim je položila na srce, naj jih posamezni neuspehi ne odvrnejo od njihovih ambicij. »Ni vedno ocena merilo vašega znanja. Sami sebi zaupajte, verjemite v svoje znanje, ne obupajte in vztrajajte,« je poudarila.

Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net

Vinar Matic Greif je domačo vinogradniško tradicijo skozi šolanje spoznal še z druge strani: skozi strežbo, predstavitev vina in odnosa do gosta. Prav ta pogled ga je pozneje spodbudil k nadaljnjemu izobraževanju in razvoju družinske vinske uspešnice. Posebno je izpostavil učitelje, ki so prepoznali njegov potencial in ga spodbudili k udeležbi na mednarodnem tekmovanju.

Na SŠGT Maribor že več kot šest desetletij izobražujejo prihodnje generacije gostinskih in turističnih strokovnjakov.

Podjetnica Magdalena Pec, soustanoviteljica Hiše kruha in ustvarjalka Bistroja Slovenka, je svojo poklicno pot povezala z odraščanjem na turistični kmetiji, navdihom babičine kuhinje ter željo po ustvarjanju hrane tudi za ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami. Tekmovanja in potovanja v času šolanja so ji omogočila spoznavanje kuharskega sveta, navezovanje stikov in nove priložnosti za prakso. Mladim je svetovala, naj poiščejo svojo smer in pri njej vztrajajo. »Če ima dijak vizijo, da želi imeti food truck in na festivalih ponujati dobro hrano, naj to dela in naj dela kakovostno. Prav je, da ostanemo zvesti svojim koreninam, svojemu okolju in iz tega črpamo navdih za naprej.«

Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net

Dragocene izkušnje

Nekdanji dijak, podjetnik in danes učitelj praktičnega pouka kuharstva Rok Smonkar je spregovoril tudi o zahtevnejših plateh tega poklica. Podčrtal je, da uspeh zahteva tudi čas, pridobivanje znanja in predanost.

Pomembno vlogo pri razvoju mladih imajo tudi mednarodne izkušnje. Grega Frangež, koordinator projektov Erasmus, je pojasnil, da praksa v tujini dijakom prinaša veliko več kot spoznavanje drugačne kuhinje ali delovnega okolja. Krepi njihovo samostojnost, prilagodljivost in samozavest, nekaterim pa odpre tudi vrata do poletnega dela ali zaposlitve. »Dijaki dobijo v tujini pogosto potrditev, da imajo že kar nekaj znanja. Spoznajo, da njihove možnosti niso vezane samo na lokalno okolje, ampak imajo, če si to želijo, svet na dlani.«

V tujini spoznajo, da njihove možnosti niso vezane samo na lokalno okolje, ampak imajo, če si to želijo, svet na dlani.

Takšno izkušnjo trenutno pridobiva tudi dijak Loren Schintler, ki je na delavnicah ob Gabrieli Filca prevzel tudi vlogo sous-chefa. Filceva je na Reki tudi njegova chefinja. »Da lahko kot dijak delam v takšni restavraciji in se učim od nje, je nepozabna izkušnja. Ker je tako mlada chefinja, mi daje tudi upanje, da lahko pridem tudi sam na takšno raven.« Opozoril je, da ob odkrivanju tujih kuhinj nikakor ne smemo spregledati bogastva slovenske kulinarike in dobrot domačega okolja.

Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net

V pogovor so se z zanimivimi vprašanji vključili dijaki. Srečanje se je nadaljevalo ob kosilu, ki so ga pod strokovnim vodstvom chefinje in šolskih mentorjev pripravili ter postregli kar dijaki sami. Svoje znanje so tako gostom predstavili tudi v praksi.