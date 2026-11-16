  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

NAVDIH

Od šolskih klopi do michelinke: na mariborski gostinski šoli so nekdanji dijaki delili zgodbe o uspehu (FOTO)

Michelinova chefinja je mladim pokazala pot do vrhunske kulinarike.
Utrinki iz kuhinje. FOTO: Mediaspeed.net

Utrinki iz kuhinje. FOTO: Mediaspeed.net

Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net

Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net

Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net

Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net

Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net

Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net

Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net

Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net

Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net

Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net

Utrinki iz kuhinje. FOTO: Mediaspeed.net
Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net
Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net
Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net
Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net
Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net
L. K.
 16. 11. 2026 | 10:45
5:42
A+A-

Le kako lahko srednješolsko znanje postane temelj uspešne podjetniške zgodbe, kariere v turizmu ali pa dela v restavraciji z Michelinovo zvezdico? Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem (SŠGT​) Maribor so na srečanju Od šolskih klopi na SŠGT do bleščeče kariere odgovore ponudili tudi nekateri nekdanji dijaki in predstavniki šole.

Na SŠGT Maribor že več kot šest desetletij izobražujejo prihodnje generacije gostinskih in turističnih strokovnjakov. Ravnateljica Sonja Porekar Petelin je poudarila, da gostovanja strokovnjakov pouk bogatijo tudi z gostovanji različnih strokovnjakov. »Želimo, da se dijaki učijo od najboljših, da se srečajo tudi z drugačnimi praksami, visoko kulinariko in različnimi trendi.«

Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net
Dijaki SŠGT Maribor imajo možnost učiti se od najboljših. FOTO: Mediaspeed.net

Nazadnje je bilo takšno tudi gostovanje Gabriele Filca, chefinje restavracije v hotelu Hilton na Reki, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico. Pred dnevi je vodila delavnici za dijake. Šola je tako ustvarila prostor za izmenjavo znanja med mladimi, učitelji in tistimi, ki vsak dan oblikujejo gastronomsko ponudbo v okolju. Gabriela Filca je dijakom približala tudi osebno pot do vodenja vrhunske kuhinje. Povedala je, da si je že ob vpisu v srednjo šolo želela pri 24 letih postati chefinja, ni pa si predstavljala, da bo nekoč vodila kuhinjo restavracije z Michelinovo zvezdico. Ob znanju in ustvarjalnosti je izpostavila pomen ekipe: »Potrebuješ moč, ideje, ustvarjalnost, voljo in jasen cilj. Tudi ljudje okoli tebe morajo imeti podobno vizijo. V restavraciji nisem sama, ob meni so ljudje, ki si želijo istih stvari in imajo radi to, kar počnemo. Skupaj ustvarjamo in napredujemo.«

Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net
Ravnateljica Sonja Porekar Petelin. FOTO: Mediaspeed.net

Zvesti koreninam

Njene besede so potrdili tudi nekdanji dijaki. Doris Urbančič Windisch, nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki danes deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, se je prav tako spominjala spodbudnega šolskega okolja. Znanje tujih jezikov, geografije, zgodovine in umetnostne zgodovine ji je pozneje predstavljalo pomembno osnovo za nadaljnje izobraževanje in delo. Mladim je položila na srce, naj jih posamezni neuspehi ne odvrnejo od njihovih ambicij. »Ni vedno ocena merilo vašega znanja. Sami sebi zaupajte, verjemite v svoje znanje, ne obupajte in vztrajajte,« je poudarila.

Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net
Nekdanji dijak, danes pa učitelj praktičnega pouka na SŠGT Rok Smonkar. FOTO: Mediaspeed.net

Vinar Matic Greif je domačo vinogradniško tradicijo skozi šolanje spoznal še z druge strani: skozi strežbo, predstavitev vina in odnosa do gosta. Prav ta pogled ga je pozneje spodbudil k nadaljnjemu izobraževanju in razvoju družinske vinske uspešnice. Posebno je izpostavil učitelje, ki so prepoznali njegov potencial in ga spodbudili k udeležbi na mednarodnem tekmovanju.

Na SŠGT Maribor že več kot šest desetletij izobražujejo prihodnje generacije gostinskih in turističnih strokovnjakov.

Podjetnica Magdalena Pec, soustanoviteljica Hiše kruha in ustvarjalka Bistroja Slovenka, je svojo poklicno pot povezala z odraščanjem na turistični kmetiji, navdihom babičine kuhinje ter željo po ustvarjanju hrane tudi za ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami. Tekmovanja in potovanja v času šolanja so ji omogočila spoznavanje kuharskega sveta, navezovanje stikov in nove priložnosti za prakso. Mladim je svetovala, naj poiščejo svojo smer in pri njej vztrajajo. »Če ima dijak vizijo, da želi imeti food truck in na festivalih ponujati dobro hrano, naj to dela in naj dela kakovostno. Prav je, da ostanemo zvesti svojim koreninam, svojemu okolju in iz tega črpamo navdih za naprej.«

Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net
Matic Greif je danes uspešen vinar..FOTO: Mediaspeed.net

Dragocene izkušnje

Nekdanji dijak, podjetnik in danes učitelj praktičnega pouka kuharstva Rok Smonkar je spregovoril tudi o zahtevnejših plateh tega poklica. Podčrtal je, da uspeh zahteva tudi čas, pridobivanje znanja in predanost.

Pomembno vlogo pri razvoju mladih imajo tudi mednarodne izkušnje. Grega Frangež, koordinator projektov Erasmus, je pojasnil, da praksa v tujini dijakom prinaša veliko več kot spoznavanje drugačne kuhinje ali delovnega okolja. Krepi njihovo samostojnost, prilagodljivost in samozavest, nekaterim pa odpre tudi vrata do poletnega dela ali zaposlitve. »Dijaki dobijo v tujini pogosto potrditev, da imajo že kar nekaj znanja. Spoznajo, da njihove možnosti niso vezane samo na lokalno okolje, ampak imajo, če si to želijo, svet na dlani.«

V tujini spoznajo, da njihove možnosti niso vezane samo na lokalno okolje, ampak imajo, če si to želijo, svet na dlani.

Takšno izkušnjo trenutno pridobiva tudi dijak Loren Schintler, ki je na delavnicah ob Gabrieli Filca prevzel tudi vlogo sous-chefa. Filceva je na Reki tudi njegova chefinja. »Da lahko kot dijak delam v takšni restavraciji in se učim od nje, je nepozabna izkušnja. Ker je tako mlada chefinja, mi daje tudi upanje, da lahko pridem tudi sam na takšno raven.« Opozoril je, da ob odkrivanju tujih kuhinj nikakor ne smemo spregledati bogastva slovenske kulinarike in dobrot domačega okolja.

Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net
Doris Urbančič Windisch je nekdanja direktorica Zavoda za turizem Maribor, ki deluje na področju razvoja turizma na ministrstvu. FOTO: Mediaspeed.net

V pogovor so se z zanimivimi vprašanji vključili dijaki. Srečanje se je nadaljevalo ob kosilu, ki so ga pod strokovnim vodstvom chefinje in šolskih mentorjev pripravili ter postregli kar dijaki sami. Svoje znanje so tako gostom predstavili tudi v praksi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dijakikulinarikaizobraževanjechefgastronomijasrednja šolakarierakuhanjerestavracijašolanjeGabriela FilcaSrednja šola za gostinstvo in turizem MariborMariborMichelinova zvezdicagostinstvo
ZADNJE NOVICE
12:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Mislila je, da lahko zaupa očetu in sestri, nato pa izvedela, kaj sta storila za njenim hrbtom

Bralka se je zaradi družinskega miru odpovedala dediščini po mami, nato pa izvedela, da je oče hišo prepustil sestri. Lahko svojo odločitev še spremeni?
Pravnik na dlani16. 11. 2026 | 12:09
11:35
Premium
Šport  |  Odmevi
INTERVIJU

Domen Prevc se že veseli začetka nove sezone svetovnega pokala: Na račun diskvalifikacije sta se s kontrolorjem še pošalila

Zdi se mu strašljivo, da lahko komercialni helikopter uide vsem radarjem.
16. 11. 2026 | 11:35
11:25
Bulvar  |  Domači trači
MODNA IZBIRA

Asta Vrečko nepričakovano razkrila svojo izbiro: Ko sem še študirala, sem to oboževala (VIDEO)

Odlično razpoložena poslanka Levice je spregovorila o svojem videzu.
16. 11. 2026 | 11:25
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Drama pri nakupovalnem centru: 24-letnik udaril moškega, trčil v drevo in napihal

Zgodilo se je na Gorenjskem.
16. 11. 2026 | 11:05
10:45
Novice  |  Slovenija
NAVDIH

Od šolskih klopi do michelinke: na mariborski gostinski šoli so nekdanji dijaki delili zgodbe o uspehu (FOTO)

Michelinova chefinja je mladim pokazala pot do vrhunske kulinarike.
16. 11. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ZASEBNO ŽIVLJENJE

Iskrena Sandra Debelak (Skrito v raju): vraževerje ji ni tuje (Suzy)

Razkrila je zanimivo podrobnost iz svojega zasebnega življenja.
16. 11. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
SPLETNA TRŽNICA

Milijoni izdelkov, stotine trgovcev in nov način spletne prodaje

Kupci danes pričakujejo, da bodo na spletu našli vse, kar potrebujejo. Od oblačil in pohištva do tehnologije, gospodinjskih pripomočkov in drugih izdelkov.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE DOBROTE

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Je to res mogoče? To je scenarij za leto 2028

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODATKI

Vaši podatki so morda v Frankfurtu. Ali pa precej dlje. Kdo lahko dostopa do njih?

Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
16. 11. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
POLNOLETNOST

V sosednji državi uvedli nov način preverjanja kupcev

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
28. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SETEV

Slovenske železnice prejele nagrado za najboljšo novost na svetu

S povezovanjem vlakov, avtobusov in drugih prevozov Slovenske železnice širijo možnosti za trajnostno mobilnost potnikov in zmanjševanje vplivov prometa na okolje.
30. 10. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Svet
PLATFORMA

Hrvati razvili nekaj, kar uporablja že skoraj dva milijona ljudi

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Svet
ZNANOST

V raziskave vložili 16 milijard dolarjev. Kaj razvijajo?

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODKI

Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe. Mednje spada skrb za finančno varnost ljudi, ki so odvisni od njihovih prihodkov.
28. 10. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Preden podpišete pogodbo, preverite te štiri stvari

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki