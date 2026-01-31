  • Delo d.o.o.
NEPOGREŠLJIVA DRUŽBA PRI VSAKEM OMIZJU

Od sonca razvajena kapljica letos obeležuje srečanje z Abrahamom (FOTO)

Priljubljeni Janževec iz Radgonskih goric je že 50 let med vinoljubi.
V Radgonskih goricah pravijo, da te Janževec nikoli ne more razočarati. FOTO: Oste Bakal

V Radgonskih goricah pravijo, da te Janževec nikoli ne more razočarati. FOTO: Oste Bakal

V Radgonskih goricah pravijo, da te Janževec nikoli ne more razočarati. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 31. 1. 2026 | 13:32
 31. 1. 2026 | 13:32
4:59
A+A-

Gotovo so redki slovenski pivci odlične kapljice, ki niso slišali za Janževec, ki je zvrst belega vina, blagovne znamke družbe Radgonske gorice iz Gornje Radgone. Vino, ki ga mnogi poznajo tudi kot 'od sonca razvajeno', in je izjemno priljubljeno med vinoljubi po vsej Sloveniji, je nekoč bilo sestavljeno iz štirih različnih sort grozdja, in sicer: laškega rizlinga je 40 odstotkov, šipona (30 %) ter po 15 % renskega rizlinga in sauvignona. V zadnjih desetletjih pa se je sortni sestav, po besedah glavne enologije Klavdije Topolovec Špur, povsem drugačen. »Danes Janževec sestavljajo naslednje sorte, ki so temelj zvrsti: Chardonnay, Laški rizling, Radgonska ranina, RizJanževec je odlično mešano vino z obilo svežine in s prijetno cvetico, ki spominja predvsem na jabolka, mandeljne in limone. V okusu najdemo prijetno svilnati okus, ki je posledica uravnoteženega razmerja med alkoholi, kislinami in sladkorji. Odlično se meša z mineralnimi vodamivanec in Šipon. Ostale sorte, kot so Sauvignon, Renski rizling, Sivi pinot, so zastopane v manjšem deležu. Tako se je zvrst prilagodila trgu in pričakovanju potrošnikov,« nam je zaupala Topolovec Špur.

Običajno je Janževec polsuho vino, ima pa sadni vonj. Vino, ki so ga pričeli pridelovati v družbi Radgonske gorice leta 1976, je v začetku nosilo ime Janžev vrh. Toda takratni tržni inšpektor je ime prepovedal, saj grozdje, iz katerega so pridobivali vino, ni bilo izključno iz območja Janževega Vrha, pač pa širšega območja Radgonsko - Kapelskih goric. Zato so vino, ki letos obeležuje zlati jubilej, poimenovali Janževec, ki ga v družbi Radgonske gorice v glavnem polnijo v nepovratnih litrskih steklenicah, včasih pa tudi v buteljkah 0,7 litra.

Nepogrešljiva družba pri vsakem omizju

Domačin iz Radgonskih goric, ki ga vsi poznajo, kot vedno nasmejanega in »od sonca razvajenega« je nepogrešljiva družba pri vsakem omizju; druženje s prijatelji, nedeljskem kosilu, itd. Janževec je odlično mešano vino z obilo svežine in s prijetno cvetico, ki spominja predvsem na jabolka, mandeljne in limone. V okusu najdemo prijetno svilnati okus, ki je posledica uravnoteženega razmerja med alkoholi, kislinami in sladkorji. Odlično se meša z mineralnimi vodami, zlasti Radensko tri srca, saj slednja izvira prav pod hribčki, na katerih pridelujejo grozdje za Janževec. Sommelier priporoča temperaturo serviranja 10-120C. Vino odlikuje nevtralnost okusov in se lahko lepo kombinira vsakodnevnemu obroku. Predvsem pa priporočamo kombinacijo s tradicionalnimi jedmi (meso iz tünke, golaž, zabeljeni ajdovi žganci ...) iz Prlekije in Slovenskih goric. Vino z nežno do zlato rumene barve, s polsuhim harmoničnim okus s prijetno svežino in trajajočim ekstraktnim okusom, je primerno za kratkoročno staranje. Zanimiv je verz upokojenega legendarnega enologa iz kleti, kjer Janževec proizvajajo, sicer pa vinskega in šampanjskega viteza Alojza Filipiča, ob zlatem jubileju: »Iz Radgone je Janževec, to vino slavja, prijateljem neštetim vsak dan in že 50 let nazdravlja,« ali pa: »Če bil bi jaz zdravnik, imel bi to metodo, z janževcem zdravi se bolnik, ne pa s kislo vodo!«

Pridelovalec Janževca, Radgonske gorice, d.o.o., so najstarejši in največji proizvajalec penin v Sloveniji, in sicer penino po klasični ali šampanjski metodi že od leta 1852. Od tod izhaja prva prava slovenska penina, danes vsem znana kot zlata radgonska penina. Že dolga leta sta zlata in srebrna radgonska penina tisti, ki nas spremljata v različnih, pomembnih in prelomnih ali manjših in čisto vsakdanjih trenutkih. Z vznemirljivim izdihom steklenice ob odprtju in živahnim brbotanjem penine tako že leta z vami in za vas ustvarjata najlepše trenutke.

Najstarejši in največji peničar v Sloveniji Radgonske gorice, s svojo bogato zgodovino in zavezanostjo kakovosti, so se uveljavili kot vodilni v regiji. Radgonske penine, pridelane po klasični metodi z vrenjem v steklenicah, dosegajo visoke standarde in priznanja. V zadnjih letih bistveno bolj kot prej radgonske gorice ponujajo tudi bogate turistične izkušnje, vključno z degustacijami, ogledi kleti in posebnih dogodkov, kar obiskovalcem omogoča vpogled v dediščino in strast do vina ...

Janževec je odlično mešano vino z obilo svežine in s prijetno cvetico, ki spominja predvsem na jabolka, mandeljne in limone. V okusu najdemo prijetno svilnati okus, ki je posledica uravnoteženega razmerja med alkoholi, kislinami in sladkorji. Odlično se meša z mineralnimi vodami.

Klavdija Topolovec Špur Gornja Radgona vino vinogradništvo Slovenija vinarstvo turizem Janževec Radgonske gorice
